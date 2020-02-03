Закон, что дышло?

Теплоснабжающей организации Еманжелинска, против закона и решения министерства, запрещают расходовать средства на теплоснабжение.

Вместо этого — расплывчатые обвинения в невыплате долгов поставщикам энергоресурсов. В итоге — потеря стабильного налогоплательщика и увольнение 175 сотрудников.

Компания «Уралсервис» проводит также и комплекс работ по содержанию инфраструктуры

В ноябре прошлого года Еманжелинский городской суд вынес приговор в отношении директора теплоснабжающей организации ООО «Уралсервис» Дмитрия Карабельникова и ее единственного участника Олега Каньшина (по пунктам «а» и «б» части 2 ст. 165 УК РФ). Обвинения касались невыполнения ООО «Уралсервис» договорных обязательств перед ресурсоснабжающими предприятиями «НОВАТЭК-Челябинск», ПАО «Челябэнергосбыт», АО «Газпром газораспределение Челябинск» на сумму более 55 млн руб. в период с 1 мая 2017 г. по 21 мая 2018 г.

В законе сказано

Суд посчитал, что ООО «Уралсервис» скрывало средства, которыми жители оплачивали полученные коммунальные услуги за тепло и горячую воду, т.е. попросту обманывал «ресурсников», не перечисляя им положенных сумм. Словом, правосудие усмотрело в этом причинение ущерба поставщикам ресурсов и «злой преступный умысел».

Компания «Уралсервис» проводит также и комплекс работ по содержанию инфраструктуры

Однако, обвиняемые по этому делу — руководители ООО «Уралсервис» справедливо отмечают, что выводы суда ошибочны, в приговоре много принципиальных нестыковок, которые идут вразрез с федеральным законодательством. Дело в том, что по Федеральному закону «О теплоснабжении» (190-ФЗ) «устанавливаются правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием таких систем, а также определяются полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций».

Суд при вынесении приговора проигнорировал положения Федерального закона «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ № 1075 «О ценообразовании».

Поясним, что означают эти положения федерального закона, которые как раз и идут вразрез с решением Еманжелинского городского суда. Дело в том, что по законодательству часть поступивших от населения средств предприятие сферы теплоснабжения должно направлять на расчеты с поставщиками ресурсов, а другую часть — на осуществление деятельности по теплоснабжению и другие текущие нужды. Это касается расходов на проведение необходимых работ по поддержанию и развитию мощностей, потребление холодной воды, закупку материалов, оплату труда сотрудников, отчисление на социальные нужды, оплату услуг, выполняемых сторонними организациями, общехозяйственные расходы. На предприятии также справедливо отметили, что средства, полученные за услуги теплоснабжающей организации (тепло, горячая вода) также идут на страхование, арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату, оплату налогов и сборов и другие расходы, которую входят в сумму полученной валовой выручки.

Предприятие награждено десятками грамот и благодарностей

А теперь внимание! Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области по методу экономически обоснованных затрат в обеспечении интересов участников теплоснабжения интересы ООО «Уралсервис» в тарифе были установлены в размере 39,8%, а интересы поставщиков ресурсов — в 60,2%. То есть, получается, по закону ООО «Уралсервис» обязан расходовать часть средств в обеспечение теплоснабжения. Но вразрез с этим суд почему-то это важнейшее требование закона не учел, даже при условии, что предприятие эксплуатирует производственно опасные объекты III класса опасности!!!

Вопреки здравому смыслу

Кстати, в суде сам представитель потерпевшей стороны подтвердил, что при установлении тарифа Министерство тарифного регулирования определяет доли платежей и расходов. И газовая составляющая «НОВАТЭК-Челябинск» не может составлять 100% от необходимой валовой выручки, установленной для компании ООО «Уралсервис».

Более того, в конце 2018 года ГУ МВД России по Челябинской области провела судебную бухгалтерскую экспертизу по данному делу. В материалах дела четко указываются сведения о расходовании денежных средств по расчетным счетам предприятия в период 1 мая 2017 по 21 мая 2018 года. Показаны расходы около 30 млн руб., которые были направлены на уплату налогов, выплату заработной платы сотрудникам, расчеты за выполненные работы, капремонт и другие расходы по теплоснабжению.

Доводы судебной бухгалтерской экспертизы ГУ МВД России по Челябинской области не были приняты во внимание и судом сделан вывод, что именно эти действия напрямую связаны с причинением ущерба ресурсоснабжающим организациям. Вопреки здравому смыслу в ущерб поставщикам отнесены затраты на заработную плату, налоги, алименты, расходы по деятельности и даже списания денежных средств службой судебных приставов в пользу потерпевших поставщиков ресурсов, в том числе ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Суд также указал на предоставление ООО «Уралсервис» ресурсоснабжающим ложных сведений об отсутствии денежных средств на счетах общества, хотя никаких сведений компания не предоставляла. Руководитель компании в ежедневном режиме мониторил списание судебными приставами с расчетных счетов ООО «Уралсервис» поступивших денежных средств и направление их поставщикам в оплату поставленных ресурсов, суммы списанных денежных средств соответствовали стоимости поставленных ресурсов. Об этих обстоятельствах было также достоверно известно поставщикам ресурсов, что подтверждено актами сверок с ООО «Уралсервис».

Списано со счетов

В компании «Уралсервис» не понимают выводы суда, касающиеся частичной выплаты причитающихся «ресурсникам» средств. Дело в том, что счета компании были арестованы, и в соответствии с долей ресурсов в тарифе службой судебных приставов с этих счетов в пользу потерпевших организаций было списано около 90 млн руб.

В исследуемый период договорные обязательства с поставщиками ресурсов ООО «Уралсервис» были исполнены в полном объеме (руководители, специалисты компании, юристы предоставили суду более десятка томов подтверждающих документов).

О каком частичном или принудительном исполнении договорных обязательств в данном случаем может идти речь? Фактически компания не нанесла никакого ущерба!

В подтверждение компанией суду такие сведения были представлены. За исследуемый период с 1.05.2017 по 21.05.2018 за тепло и горячую воду населению было начислено 165 млн руб., из которых было оплачено 149 млн руб. задолженность населения за этот период — 16 млн руб. (общая задолженность потребителей перед ООО «Уралсервис» — более 90 млн руб.)

Согласно доле на закупку ресурсов в тарифе из суммы поступивших средств ООО «Уралсервис» должно было оплатить поставщикам 89 млн руб., что и было сделано. С расчетных счетов ООО «Уралсервис» в пользу поставщиков ресурсов были списаны денежные средства в общей сумме 89 млн руб. что подтверждают не только банковские выписки кредитных организаций, но и сведения судебных приставов.

Остальные денежные средства в сумме не менее 59 млн руб. в соответствии с установленным тарифом были использованы для обеспечения деятельности по теплоснабжению.

Руководители и юристы компании с приговором Еманжелинского городского суда не согласились и обжаловали его, подав на приговор в Челябинский областной суд апелляционную жалобу.

Предприятие награждено десятками грамот и благодарностей

КСТАТИ

При заключении концессионных соглашений с ООО «Уралсервис» в 2015 г. администрация Еманжелинского городского поселения «забыла» (хотя закон позволял) включить в условия соглашений порядок использования котельной ООО «35 Квартал» (ООО «35 квартал» работает по договору с ООО «Уралсервис»), котельная 35-го квартала на протяжении длительного периода обслуживала крупный жилой сектор поселения (8 многоквартирных домов), поскольку расходы по эксплуатации данной котельной в тариф не были включены, т.е. администрация Емажелинского городского поселения необоснованно обогащалась. Не исключено, что именно этот объект стал камнем преткновения. Возможно, местные власти просто хотят забрать эту котельную или приобрести ее по заниженной стоимости.

До недавнего времени ООО «Уралсервис» обслуживало еще восемь котельных, которые на сегодняшний день уже морально и технически устарели (их износ составляет от 50 до 80%).

В настоящее время теплоснабжение Еманжелинского городского поселения по договору аренды с администрацией осуществляет Челябинская организация ОАО «Челябоблкоммунэнерго».

Кому от этого стало лучше? Бюджет Еманжелинского городского поселения потерял надежного налогоплательщика в лице ООО «Уралсервис», а 175 сотрудников организации были уволены.