Восемь жителей Челябинской области сдали анализы на коронавирус

Коронавирус уже в шести часах от Челябинска. Болезнь диагностировали в Тюмени у одной из студенток, приехавших из Китая. А готова ли наша область ко встрече с пугающим всех недугом?

— Прежде всего, не нужно паниковать! — прокомментировал ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3FM) заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. — Коронавирус — это острое респираторное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. А с вирусами мы сталкиваемся постоянно. И к приходу ОРВИ мы начали готовиться еще в августе.

По словам чиновника, каждый день наш минздрав проводит мониторинг по всем медицинским организациям области. К началу этой недели с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 8 жителей региона. Все они уже сдали анализы, но болезнь не подтвердилась — люди болеют ОРВИ и гриппом.

— На случай реального заражения в области созданы четыре специализированных отделения в Челябинске и в Магнитогорске, которые будут заниматься лечением коронавирусной инфекции. Два взрослых и два детских, — говорит Евгений Ванин.

Также по области идет запас противовирусных препаратов. На экстренный случай подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких и другая необходимая техника. На стороже медбригады и неотложка.

Пристальное внимание медиков сейчас направлено на тех, кто недавно вернулся из КНР или контактировал с приезжими из Китая и других регионов, где подтвержден коронавирус. Они — в группе риска. Остальных южноуральцев просят не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ показаться врачам — медики сами оценят риски и решат, направлять ли вас на специальный анализ.

— Ситуация на контроле у губернатора. В регионе подготовлен комплексный план по предупреждению новой коронавирусной инфекции. Уже прошло экстренное заседание оперативного штаба. На нем присутствовали руководители министерств и ведомств, турфирмы, железная дорога и авиапредприятие, гостиничный бизнес. Мы подробно и четко проговорили механизм наших действий, — говорит Евгений Ванин.

В аэропорту Челябинска, на железнодорожном вокзале уже дежурят бригады Роспотребнадзора, которые выявляют возможных больных среди прибывающих пассажиров. Идет обмен информацией с соседними регионами — с Екатеринбургом, с Уфой.

Между тем, горожанам советуют в эти дни:

— планировать поездки за границу с учетом эпидситуации в мире;

— не посещать рынки животных (именно звери были источником заражения на первом этапе);

— употреблять термически обработанную пишу, бутылированную воду;

— воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий с участием животных и не посещать зоопарк;

— использовать средства защиты органов дыхания, в частности — маску;

— мыть руки после посещения людных мест и перед приемом пищи: не прикасаться грязными руками к лицу;

— при первых признаках заболевания обращаться к врачам, не заниматься самолечением.

Что нужно знать, чтобы не заболеть.

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