ЧМК в 2019 году увеличил продажи фасонного и рельсового проката

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в 2019 году на 10% увеличил реализацию рельсов и балки по сравнению с предыдущим годом.

Всего в 2019 году реализовано более 587 тыс. тонн фасонного проката. Почти половину — около 280 тыс. тонн — составляют рельсы, преимущественно 100-метровые. Рост в сравнении с 2018 годом составил более 35 тысяч тонн.Главным потребителем этого вида продукции является ОАО «РЖД». Отгруженного количества рельсов хватит, чтобы проложить более 2 тыс. километров железнодорожных путей.

Также ЧМК реализовал 307 тыс. тонн балки, швеллеров и спецпрофилей (на 8% больше, чем в 2018). Челябинский фасонный металлопрокат активно используется в отечественном и зарубежном вагоностроении, а также при добыче полезных ископаемых. В перспективе планируется освоение ряда шпунтовых профилей, в том числе в качестве импортозамещения зарубежных аналогов. С применением продукции ЧМК построен целый ряд крупных объектов, например, скоростная магистраль«Москва-Санкт-Петербург», компрессорные станции для «Северного потока», высоковольтная линия газопровода «Сила Сибири», академия хоккейного клуба «Авангард» в Омске, Фрунзенский мост в Самаре, станции метро в Казани, цеха Актогайского ГОКа в Казахстане и многие другие.

— Фасонный прокат ЧМК пользуется стабильным спросом в России и странах СНГ. Мы реализуем стратегию по увеличению объемов продаж высокомаржинальной продукции, ежегодно расширяем сортамент изделий, ищем новые рынки сбыта, — отметил директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

Фасонный прокат различных видов производят на рельсобалочном стане ЧМК. С момента его открытия, с 2013 года, изготовлено более 2,5 млн тонн продукции.

СПРАВКА

Рельсобалочный стан ЧМК — современное комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. Продукцией стана являются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, и других профилей, используемых в строительстве и машиностроении. В производстве используются последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.

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