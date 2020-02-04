2020-02-04T14:11:39+03:00
Экономика

Сбербанк в Магнитогорске представил сервисы для открытого ведения своего дела

Клиенты Сбербанка могут подключить сервис «Свое дело» без документов, визитов в налоговую и банк за несколько минут
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Специалисты Сбербанка представили новые возможности для самозанятых предпринимателей Магнитогорска в рамках обучающего семинара. Более 150 человек получили полезную информацию о том, как вести свое дело открыто.

Ключевыми спикерами мероприятия стали специалисты управления экономики и инвестиций, эксперты Фонда развития предпринимательства, представители налоговой службы и отделения Сбербанка в Магнитогорске.

Понятие «самозанятый» появилось в предпринимательской среде относительно недавно. К ним законодательство относит предпринимателей, не имеющих статуса ИП, а также физических лиц, которым не предоставляется право найма сотрудников. С прошлого года для этого вида бизнеса был введен новый налоговый режим — налог на профессиональную деятельность. С 2020 года осуществить переход на него могут и жители Челябинской области, работающие на себя. Сделать это можно добровольно и как результат получить льготные условия налогообложения и освобождение от необходимости предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, вести книгу доходов и расходов.

— Для новой категории предпринимателей Сбербанк реализовал на своей платформе пакет полезных услуг и объединил их в одном сервисе — «Свое дело», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — Данное предложение — это не только одна из возможностей зарегистрироваться в качестве самозанятого, но и получить доступ к целому набору сервисов для ведения дальнейшей предпринимательской деятельности: бесплатная цифровая карта, онлайн календарь для записи клиентов, автоматический расчет налога и его оплата, консультации юристов, доступ к образовательной платформе Сбербанка и даже конструктор сайтов.

Клиенты Сбербанка могут зарегистрировать свою деятельность и подключить сервис «Свое дело» без документов, визитов в налоговую и банк за несколько минут.

— Всего пять простых шагов нужно проделать клиенту в приложении «Сбербанк Онлайн», чтобы пройти регистрацию, — отметила региональный директор Сбербанка в Магнитогорске Елена Вячеславова. — Выбрать услугу «Свое дело» в разделе «Госуслуги», заполнить данные о себе, своей деятельности и подтвердить их правильность. Рассмотрение заявки занимает от шести часов до двух дней. Подтверждением успешной регистрации является сообщение от налоговой и банка. С этого момента предприниматели могут открыто вести свою деятельность, смело рекламировать услуги, свое дело, не опасаясь ответственности за невыполнение норм законодательства о предпринимательской деятельности или налогового кодекса.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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