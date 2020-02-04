2020-02-04T14:11:39+03:00
Общество

В Челябинске разгорается скандал: прокуратура проверила траты на строительство новой набережной

Материалы направлены в Следственный Комитет
Ольга АНТОНОВА
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Казанцы предлагали сделать доступ к воде открытым. Фото предоставлено Сергеем Шумаковым.Казанцы предлагали сделать доступ к воде открытым. Фото предоставлено Сергеем Шумаковым.
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Не первый год горожане ждут нового участка облагороженного берега реки — от Кировского моста, мимо здания филармонии до улицы Пушкина. В той же локации должен разместиться и сквер искусств. Начали говорить о новой части набережной еще при губернаторе Борисе Дубровском.

ЗАПЛАТИЛИ И ОТКАЗАЛИСЬ

Два года назад проектом начала заниматься казанская компания «Проинжиниринг»: она выиграла конкурс на проектирование. Но от готовой работы в конце прошлого года в мэрии Челябинска отказались, объяснив, что проект не прошел госэкспертизу по смете. И тут же возник новый проект от компании «УралДорПроект». Его, к слову, выполнили бесплатно.

Казанцам за работу заплатили — более 6,4 млн руб. Еще более 800 тыс руб из бюджета города было заплачено за государственную экспертизу «казанского» проекта.

По проекту компании «Уралдорпроект» тоже была заказана экспертиза проектно-сметной документации. За нее бюджет тоже заплатил — 1,3 млн руб.

В администрации считают, что казанская компания не выполнила требования контракта. Казанцы не согласны. В Арбитражном суде республики Татарстан сейчас находится на рассмотрении иск от администрации Челябинска с требованием уплаты штрафа в 184 тыс руб и расторжения контракта.

Новая набережная "УралДорПроекта": выход к воде закрыт подпорной стенкой. Фото: Архив "КП".

Новая набережная "УралДорПроекта": выход к воде закрыт подпорной стенкой. Фото: Архив "КП".

УЩЕРБ БЮДЖЕТУ

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева пояснила, что по материалам проверки выявлены нарушения и материалы направлены в следственные органы. В действиях должностных лиц администрации города усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния по превышению объема работ. Бюджету областного центра нанесен ущерб — около 7 млн руб.

«НЕ ТЕРЯЕМ НАДЕЖДЫ»

С казанскими ребятами работал челябинский архитектор Сергей Шумаков. Почему отвергли разработки «Проинжиниринг», он не понимает.

— Проект классный, ведь у казанских коллег есть опыт в проектировании общественных пространств у воды. В утвержденном проекте предусмотрена глухая подпорная стена, которая уже построена у Краеведческого музея. Зачем наступать на те же грабли? Казанцы не хотят оставаться крайними: по их мнению, с тезхаданием они справились на «отлично». Более того, мы ищем единомсышленников, и Павел Крутолапов, который должен стать главным архитектором Челябинска, готов рассмотреть наш проект вновь. Сейчас на отведенном под застройку набережной участке у филармонии идут земляные работы. Еще ничего не потеряно, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Сергей Шумаков.

Земляные работы уже идут. Фото: соцсети.

Земляные работы уже идут. Фото: соцсети.

Однако, в «УралДорПроекте» заявляют, что их проект принят и одобрен, строительство набережной уже началось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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