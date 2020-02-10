Куда поехать на февральские праздники: отдых для всей семьи, детский досуг и оздоровление на Южном Урале

23 февраля в России будет отмечаться День защитника Отечества, а после него, 24 февраля, вкусный праздник Масленицы. В честь мужского праздника мы будет отдыхать с 22 по 24 февраля включительно.

Где провести грядущие праздники, читайте в нашем обзоре.

ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА GEKO: РАЙСКИЙ УГОЛОК УРАЛЬСКОЙ ПРИРОДЫ С МИРОВЫМ УРОВНЕМ СЕРВИСА

Территория отдыха GEKO расположена в березовом лесу в поселке Новый Кременкуль. Большой ресторан с банкетным залом, а также коттеджи с парными идеально подойдут для отдыха всей семьей или большой компанией.

Выполненные из натурального дерева двухэтажные финские дома отличаются интерьерами и зонами отдыха.

Для тех, кто любит петь и танцевать отлично подойдет диско-парная, имеющая большой зал с пилоном, диско-шаром и барной стойкой. На первом этаже имеется просторная парная на дровах и бассейн длиной пять метров. Вместимость — 10 персон.

Ярым болельщикам хоккея наверняка понравится хоккейная парная: здесь дух соревнований прямо с порога задают яркие интерьеры в стиле спортивных площадок. В этом коттедже зона отдыха с большим телевизором расположена рядом с парной. А на втором этаже можно устроить свой чемпионат, поиграв в настольный футбол. Бонус — массажное кресло. Вместимость — 8 персон.

Для тонких ценителей отдыха в стиле сказок «1000 и одна ночь» или романтического свидания нет ничего лучше изысканных интерьеров восточной парной с хамамом. Вместимость — 6 персон.

Любители традиционного парения выбирают русскую парную на дровах. А приглашенные туда иностранные гости всегда впечатляются национальным интерьером с самоварами и лаптями. В русской парной также есть специальное ведро-водопад: дерни за веревочку, сразу откроется заряд бодрости и хорошего настроения. Вместимость — 6 персон.

Для отдыха с детьми подойдет семейная парная с уютным интерьером, напоминающим домашнюю обстановку. В коттедже имеются русская парная на дровах, инфракрасная сауна и бассейн длиной пять метров. Вместимость — 8 персон.

Каждый коттедж на территории отдыха GEKO огорожен, есть собственная мангальная зона, где можно пожарить шашлыки или приготовить барбекю в любое удобное время. Для хранения продуктов предусмотрены холодильники. Горячие блюда можно разогреть в микроволновке. На кухне есть вся необходимая посуда. Не хотите тратить время на готовку — закажите еду в ресторане.

Зимой на территории отдыха заливают каток и горку, можно покататься на коньках и ледянках.

В ресторане GEKO вам предложат шедевры европейской и восточной кухонь.

Посмотреть цены и забронировать домики, а также столик в ресторане можно на сайте.

Добраться из Челябинска можно по Новоградскому тракту, поворот после кондитерской фабрики. 500 метров — и вы на месте. Для гостей парных и ресторана — круглосуточная бесплатная автостоянка.

Территория отдыха GEKO

Челябинская обл., п. Новый Кременкуль, ул. Лесная застава, 14;

Тел.: +7 (909) 09-17-444;

www.geko174.ru.

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «РИВЬЕРА»: ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЯРКИХ ЭМОЦИЙ

Погонять на квадроциклах, прокатиться на тюбингах, душевно провести время на природе приглашает Центр семейного отдыха «Ривьера».

Испытать невероятный драйв взрослые и дети могут на трассе для тюбинга с перепадом высот в 15 метров. На самую высокую точку трассы можно добраться на подъемнике, а оттуда — мчаться вниз на санках-ватрушке.

Хотите еще больше адреналина? Тогда отправляйтесь по крутейшим трассам на квадроциклах. В зависимости от уровня подготовки опытные инструкторы Центра семейного отдыха помогут подобрать маршрут: «Для начинающих» или «Для бывалых». С каждым гостем проведут подробный инструктаж по технике управления квадроциклом и правилам безопасности. Внимание: за управление квадроциклом допускаются лица, достигшие 18 лет и весом не более 120 кг.

Активный отдых пробудил просто зверский аппетит? В центре семейного отдыха можно арендовать не только мангальные зоны, но и уютные гриль-домики с видом на прекрасный зимний лес.

От очага внутри домиков уютно и комфортно при любом минусе за окном. В домиках имеется все необходимое: большая обеденная зона, островной гриль, электрочайник, мягкое освещение, музыкальное оборудование и мягкие пледы. Кстати, при аренде гриль-домика на пять часов — шестой час в подарок.

Планируете погостить основательно с семьей или компанией друзей? Отличный вариант — арендовать двухэтажный дом вместимостью до 8 человек.

До сих пор не знаете, что подарить мужчине на 23 февраля? В центре семейного отдыха «Ривьера» можно приобрести подарочные сертификаты на аренду квадроцикла. Сертификат номиналом 1500 рублей — за 30 минут катания или за 3000 рублей — за час ярких эмоций за рулем квадроцикла. Купить сертификаты можно в группе во ВКонтакте во вкладке «Товары» или написав в Direct.

Центр семейного отдыха «Ривьера»

Карта проезда

Тел.: (351) 233-33-27, +7 (902) 611-80-27 (Viber, WhatsApp);

ВКонтакте;

Instagram.

ВКУСНЫЕ ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ С «ДОКА-ПИЦЦА»

Не успели закончиться новогодние каникулы, как впереди нас ожидает череда новых любимых праздников: День Святого Валентина, День защитника Отечества, 8 Марта. А значит, опять грядут шумные корпоративы, вечеринки и застолья. В пиццерии «Дока пицца» найдутся блюда на любой вкус — от ароматной пиццы до вкусных, свежих пирогов с сочной начинкой.

Здесь с удовольствием возьмут на себя приготовление десертов — в кафе-кондитерской «Дока-хлеб» найдутся сладости на любой вкус по оригинальным и классическим рецептам.

В ассортименте кафе-кондитерской свежий хлеб, торты, пирожные, булочки, выпечка, домашние пироги и пирожки, печенье, кексы и многое другое. Хочется чего-то необычного? Обязательно попробуйте итальянскую выпечку по оригинальным рецептам от шеф-повара Giorgio Farruggio (Джорджио Фарруджио).

Побалуйте своих коллег к празднику — закажите пироги в пиццерии «Дока-пицца»: два больших двухкилограммовых пирога с курицей и картофелем обойдутся всего за 999 рублей! Акция действует до 31 марта включительно.

Заказы на торты и пироги принимаются за 24 часа до момента доставки. Удобное время доставки вы можете согласовать с оператором по бесплатному телефону: 8 (800) 550-83-30 или 730-05-50, а также можно сделать онлайн заказ на сайте.

dokapizza.ru

СТУДИЯ ТАЙСКОГО SPA THAI LOTUS: РЕЛАКС И ЦЕЛЕБНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ

День всех влюбленных и День защитника Отечества вот-вот настанут, но у вас есть еще время отложить банальные шоколадки и носки и подготовить для своей второй половинки по-настоящему желанный подарок.

Расслабиться и укрепить здоровье предлагает студия тайского SPA Thai Lotus. Можно выбрать программу заранее или подарить сертификат на расслабляющие, целебные и SPA-процедуры.

Обратите внимание на специальную акцию: при покупке сертификата — второй, равный по стоимости, в подарок! В наличии имеются сертификаты номиналом от 1 000 до 50 000 рублей. Заказать его можно по телефону: (351) 222-00-30 и на сайте. При покупке сертификата на сумму от 3 000 рублей действует бесплатная доставка в черте города (кроме отдаленный районов).

Spa-меню Thai Lotus включает более 40 расслабляющих и целебных программ по уходу за лицом и телом. Оздоровительные процедуры, которые выполняют настоящие мастера из Таиланда, прекрасно помогают при хронической усталости, снимают нервное напряжение, возвращают бодрость и подчеркивают красоту лица и тела.

До сих пор не знаете, что подарить своему защитнику? Отправляйте его в студию тайского SPA Thai Lotus. Мужчина обязательно оценит и учтет, то внимание, которое ему подарили, и ответит тем же на 8 Марта.

Тем более, что в преддверии весенних праздников действует скидка 50% на традиционные тайские программы:

— «Традиционный Лотус» — йога-терапия для всего тела, процедура оказывает оздоравливающее и тонизирующее действие на все системы организма, приводит их в состояние равновесия и гармонии;

— «Целебный Лотус» — сочетание тайского традиционного массажа и процедуры с горячими травяными мешочками, которые передают биоэлектрические импульсы, жизненную энергию организму;

— «Нежный Лотус» — нежная SPA-процедура с аромамаслами, которые воздействуют на нервные окончания, капилляры и биологически активные точки;

— «Тающий Лотус» — массаж с аромамаслами горящей свечи невероятно расслабляет и согревает;

— «Сладкий Лотус» — сочетание массажа горячими мешочками и oil-процедуры принесет оздоровление, полную реклаксацию тела и отдохновшую кожу;

— «Лотус Релакс» — расслабляющая программа с горячими камнями эффективно стимулирует иммунную систему, улучшает микроциркуляцию крови, улучшает обмен веществ, снимает блокады, гармонизирует позитивный поток энергии, способствует глубокому расслаблению всего тела;

— «Королевский Лотус» — традиционный тайский массаж с аромамаслами и травяными мешочками гарантируют полный релакс, восстановление, оздоровление и прекрасное настроение;

— «Боди Спа Лотус» — травяная тайская сауна, пилинг всего тела, обертывание на выбор в термоодеяле и oil-массаж обеспечат полную релаксацию, полноценное восстановление и прекрасный уход за кожей.

Студия Thai Lotus, г.Челябинск, ул. Каслинская, 101 Б; телефон: +7 (351) 222-00-30.

thailotus.ru

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