Новый заммэра Челябинска завел телеграм-канал о своей работе

В Челябинске начал работу новый заместитель мэра по городской среде — Александр Егоров. Молодой чиновник, один из лучших транспортных инженеров России, отвечал в столице за развитие наземного общественного транспорта. Благодаря ему в Москве автобусы, троллейбусы, трамваи не стоят больше в многокилометровых пробках, а свободно катят по выделенным полосам.

Его челябинская миссия более глобальна: сделать город удобным для пешеходов, вернуть горожан на улицы на прогулки.

Александр Егоров намерен перевернуть представления челябинцев о комфортной городской среде. Фото: соцсети.

ВОРОХ НАКОПИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ

Новый зам Натальи Котовой завел телеграмм-дневник «Городская среда», в котором делится проблемами мегаполиса. И начал с главного — с парковки перед зданием мэрии.

— Если театр начинается с вешалки, то отношение к городской среде — с площади перед администрацией. Дано: нет перехода к центральной аллее, парковочный хаос из-за бесплатной парковки, пешеходы пачкают одежду об автомобили на узком тротуаре, нет озеленения и т.д. Челябинску необходимо начать разворот в сторону города, удобного для жизни. Придется вложить немало усилий для решения накопившегося вороха проблем.

Первый пост нового чиновника.

Кроме того, Александр Егоров открыт для предложений по обустройству городской среды. Письма можно отсылать на его рабочий электронный адрес.

ИЗУЧАЕМ НАРОДНЫЕ ТРОПЫ

— Мы специально пригласили специалиста, работавшего над улучшением городской среды в Москве, — сказала Наталья Котова. — В «Мосгортрансе», в должности заместителя руководителя, Александр Егоров занимался благоустройством, пешеходной доступностью, вопросами транспортной доступности. И эти критерии мы поставили и для себя. Вопросы благоустройства в Челябинске смежные, их много. Мы, в основном, сосредоточимся на благоустройстве городской среды и на пешеходной доступности. Вспомните критику урбанистов о том, что у нас совершенно недоступна пешеходная часть. Сейчас мы поставили задачу сделать несколько пешеходных маршрутов, которые бы шли, например, из одной части города в другую и создать соответствующую инфраструктуру.

Как работают выделенки Москвы // Что изменить в Челябинске.Интервью с новым заместителем мэра Челябинска

Новому специалисту, подчеркнула Котова, придется много работать с местностью — с картами, анализировать данные фотосъемок с воздуха.

— Для меня открытием стала, например, необходимость анализировать тропы на снегу, которые прокладывают горожане, смотреть, где люди гуляют летом. Есть планы по развитию городских набережных. Есть глобальная идея по благоустройству набережной от «Союзприщепрома» в сторону Северо-Запада.

Все эти идеи, эскизы, проекты проекты попадут сейчас к главному архитектору (согласования проходит Павел Крутолапов — прим. ред.) и заместителю по городской среде. Будем, конечно, советоваться с жителями города, — добавила мэр.

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