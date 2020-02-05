Двое зараженных на борту: Челябинск отрепетировал встречу смертельного коронавируса из Китая
На борту международного рейса, который летит в Челябинск, двое пассажиров пожаловались на недомогание. У них кашель, горячий лоб и озноб. Они добираются домой из Китая. Бортпроводники информируют наземные службы: в самолете люди с подозрением на коронавирус.
Учения в аэропорту Челябинска.Валентина ВАГАНОВА
После приземления лайнер ставят на спецстоянку. Территорию оцепляют, из самолета никого не выпускают. К месту стягиваются медики и специалисты Роспотребнадзора.
Жутковатая картинка, правда? Но все хорошо, выдыхайте. Так начинается сценарий учений по эвакуации пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Репетиция встречи смертельно опасного заболевания прошла в среду, 5 февраля, в челябинском аэропорту.
Учения проходили в самолете Як-42Д. Он сейчас находится на ремонте.Фото: Валентина ВАГАНОВА
БОЛЬНОГО УВОЗЯТ В СПЕЦБОКСЕ
По легенде заболевших двое — взрослый и ребенок. В роли них и других пассажиров рейса — студенты медколледжа. В самолет заходят люди в голубых одноразовых костюмах и очках, у некоторых чемоданчики и тепловизоры. После эвакуации костюмы сожгут, чтобы не распространять заразу.
На борт поднимаются специалисты, чтобы осмотреть пассажиров.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Медики и специалисты Роспотребнадзора работают в одноразовых костюмах, которые потом утилизируют.Фото: Валентина ВАГАНОВА
В салоне нет кресел, статистам приходится толпится.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Каждого пассажира осматривают, опрашивают, измеряют температуру. Потенциально зараженных выводят на улицу, где их уже поджидают скорые. Их эвакуируют отдельно.
Проводится анкетирование и осмотр пассажиров.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Из самолета выводят первого условно больного.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Его повезут в инфекционное отделение.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Ребенка кладут в специальный герметичный бокс.
— Такой бокс в челябинской медицине катастроф один, стоит он около 600 тысяч рублей. Если больных будет много, эвакуировать их будут челночным методом — по очереди, — говорит начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Минздрава Челябинской области Александр Шамин.
В таком боксе перевозят зараженных.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Но такой бокс у наших спецслужб всего один.Фото: Валентина ВАГАНОВА
ОСТАЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ ПРОВЕРЯЮТ НА ВИРУС
Взрослого грузят на носилки. Скорые врубают сирены. Обоих пациентов везут в восьмую взрослую и детскую больницы — в инфекционные отделения.
Вторая потенциально зараженная.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Всех остальных на специальном автобусе доставляют в здравпункт аэропорта. Здесь их еще раз осмотрят медики. Если у кого-то заподозрят китайский вирус — тоже отправят в больницу.
Людей садят в автобус, который доставит их в аэропорт.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Остальных пассажиров осмотрят в здравпункте аэропорта.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Тем временем самолет дезинфицируют. Дезинфекторы в желтых костюмах опрыскивают весь борт полностью, начиная с трапа. Хлорсодержащий раствор должен убить вирус.
Служба дезинфекции приехала на «буханке».Фото: Валентина ВАГАНОВА
Весь самолет обработают специальным хлорсодержащим раствором.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Начинают с трапа.Фото: Валентина ВАГАНОВА
«Операция» прошла быстро, спецслужбы сработали четко и уложились в регламент. Специалисты уверяют: Челябинск готов встретить коронавирус и не допустить его распространения.
За ходом учений следил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. В процессе были задействованы служба медицины катастроф, погранслужба, Роспотребнадзор и полиция.
КСТАТИ
На сегодняшний день от коронавируса скончались 479 человек. В числе зараженных более 24 тысяч. Вылечившихся — более 907. В России зарегистрировано два случая заражения.
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