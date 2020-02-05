Двое зараженных на борту: Челябинск отрепетировал встречу смертельного коронавируса из Китая

На борту международного рейса, который летит в Челябинск, двое пассажиров пожаловались на недомогание. У них кашель, горячий лоб и озноб. Они добираются домой из Китая. Бортпроводники информируют наземные службы: в самолете люди с подозрением на коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758859" frameborder="0"></iframe> Учения в аэропорту Челябинска.Валентина ВАГАНОВА

После приземления лайнер ставят на спецстоянку. Территорию оцепляют, из самолета никого не выпускают. К месту стягиваются медики и специалисты Роспотребнадзора.

Жутковатая картинка, правда? Но все хорошо, выдыхайте. Так начинается сценарий учений по эвакуации пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Репетиция встречи смертельно опасного заболевания прошла в среду, 5 февраля, в челябинском аэропорту.

Учения проходили в самолете Як-42Д. Он сейчас находится на ремонте.Фото: Валентина ВАГАНОВА

БОЛЬНОГО УВОЗЯТ В СПЕЦБОКСЕ

По легенде заболевших двое — взрослый и ребенок. В роли них и других пассажиров рейса — студенты медколледжа. В самолет заходят люди в голубых одноразовых костюмах и очках, у некоторых чемоданчики и тепловизоры. После эвакуации костюмы сожгут, чтобы не распространять заразу.

На борт поднимаются специалисты, чтобы осмотреть пассажиров.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Медики и специалисты Роспотребнадзора работают в одноразовых костюмах, которые потом утилизируют.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В салоне нет кресел, статистам приходится толпится.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Каждого пассажира осматривают, опрашивают, измеряют температуру. Потенциально зараженных выводят на улицу, где их уже поджидают скорые. Их эвакуируют отдельно.

Проводится анкетирование и осмотр пассажиров.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из самолета выводят первого условно больного.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Его повезут в инфекционное отделение.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ребенка кладут в специальный герметичный бокс.

— Такой бокс в челябинской медицине катастроф один, стоит он около 600 тысяч рублей. Если больных будет много, эвакуировать их будут челночным методом — по очереди, — говорит начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Минздрава Челябинской области Александр Шамин.

В таком боксе перевозят зараженных.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Но такой бокс у наших спецслужб всего один.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ОСТАЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ ПРОВЕРЯЮТ НА ВИРУС

Взрослого грузят на носилки. Скорые врубают сирены. Обоих пациентов везут в восьмую взрослую и детскую больницы — в инфекционные отделения.

Вторая потенциально зараженная.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Всех остальных на специальном автобусе доставляют в здравпункт аэропорта. Здесь их еще раз осмотрят медики. Если у кого-то заподозрят китайский вирус — тоже отправят в больницу.

Людей садят в автобус, который доставит их в аэропорт.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Остальных пассажиров осмотрят в здравпункте аэропорта.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Тем временем самолет дезинфицируют. Дезинфекторы в желтых костюмах опрыскивают весь борт полностью, начиная с трапа. Хлорсодержащий раствор должен убить вирус.

Служба дезинфекции приехала на «буханке».Фото: Валентина ВАГАНОВА

Весь самолет обработают специальным хлорсодержащим раствором.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Начинают с трапа.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Операция» прошла быстро, спецслужбы сработали четко и уложились в регламент. Специалисты уверяют: Челябинск готов встретить коронавирус и не допустить его распространения.

За ходом учений следил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. В процессе были задействованы служба медицины катастроф, погранслужба, Роспотребнадзор и полиция.

КСТАТИ

На сегодняшний день от коронавируса скончались 479 человек. В числе зараженных более 24 тысяч. Вылечившихся — более 907. В России зарегистрировано два случая заражения.

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