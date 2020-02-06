ЧМК в 2019 году освоил производство более 20 новых видов продукции

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») в 2019 году расширил перечень выпускаемой продукции более чем на 20 позиций.

Ассортимент изделий рельсобалочного стана предприятия в 2019 году пополнился пятью новыми наименованиями. Теперь на самом современном производственном участке ЧМК может быть изготовлено 74 вида продукции. Освоено производство двух видов швеллера, применяющихся в основном в строительстве: 30У и 30П. При этом профиль 30П — первый в сортаменте ЧМК швеллер с параллельными гранями полок.

Для обустройства туннелей и шахт используется другая новинка стана — шахтная стойка СВП 27. На рынке данный вид продукции неизменно пользуется спросом. При сборке крепей в шахтах стойка СВП 27 применяется вместе с производимой ЧМК СВП 22.

Вагонная стойка и неравнополочный уголок 160х100х10 активно востребованы в вагоностроении. Благодаря повышенной стойкости к динамическому воздействию и ударам уголок также часто применяется в автомобильной промышленности и в строительстве, например, для укрепления бетонных конструкций и перекрытий, выравнивания оконных и дверных проемов.

Также челябинские металлурги освоили технологию производства слитков массой до 60 тонн из различных марок стали. Слитки предназначены для производства поковок большого диаметра, из которых делаются прокатные валки. За совместное освоение производства валков для горячей прокатки из крупнотоннажных слитков ЧМК и завод «Уральская кузница» получили золотую медаль крупнейшей отечественной металлургической выставки «Металл-Экспо».

В 2019 году налажено производство заготовок из новых для предприятия марок стали, в том числе из различных марок нержавеющей стали. Освоены два новых вида листового нержавеющего проката: лист и горячекатанный рулонный прокат определенных размеров.

Ассортимент арматурного проката ЧМК пополнился новыми видами термоупрочненной арматуры, в том числе винтовым арматурным прокатом класса Ав 500С диаметром 20 мм.

Кроме того, металлурги отработали технологию получения толстолистового проката из низколегированной стали,продолжили освоение производства горячекатаного и холоднокатаного листа из специальных сталей и высоколегированных сплавов.

Листовой, фасонный и арматурный прокат ЧМК активно использовался при строительстве крупных объектов в России и за рубежом, например, компрессорных станций для «Северного потока», скоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург», академии хоккейного клуба «Авангард» в Омске, станций метро в Казани и многих других.

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