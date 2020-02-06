2020-02-06T09:08:57+03:00
Общество

«ДУМный город»: общий Совет утвердил концепцию цифровизации Челябинска

Организаторы считают, что превратить Челябинск в город уровня европейских столиц реально
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3 февраля 2020 года на базе Южно-Уральского государственного университета состоялась очередная сессия рабочей группы проекта «Умный город Челябинск». Проект, призванный вывести город на уровень ведущих европейских столиц, набирает обороты и привлекает все больше участников. Среди первых заинтересованных лиц представители Администрации города, Челябинской городской Думы, ведущие специалисты по направлениям проекта, а также один из лидеров IT-сферы Уральского федерального округа — компания «Интерсвязь».

Организаторы считают, что превратить Челябинск в город уровня европейских столиц реально, для этого важно привлечь правильных людей с компетенциями, опытом и влиянием. Дальше нужно разработать реальный план действий и исполнять его шаг за шагом, постепенно и ответственно, без больших рывков. В процессе реализации допустимы корректировки плана с оглядкой на изменяющиеся реальные потребности людей.

Проведенная 1 декабря 2019 года проектно-аналитическая сессия — один из шагов на этом пути. А ее результатом стало определение важных сфер, модернизация в которых должна стартовать в ближайшее время. В качестве стратегических были выделены следующие направления: Система управления; Энергетика; Жилищно-коммунальное хозяйство; Городской транспорт; Экология; Градостроительство; Образование; Здравостроительство; Культура и искусство; Бизнес.

В настоящий момент организаторы перешли к детализации работы над проектами в определенных направлениях, где оказывается ценным опыт компании «Интерсвязь». Со своей стороны оператор связи вот уже в течение трех лет реализует на практике собственные проекты на тему «Умного города». Среди клиентов и партнеров компании крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, медицинской и иных сфер. А бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь» — ключевой инструмент управления «Умным городом» — стало незаменимым для более чем миллиона жителей УрФО. Ежедневно такие сервисы как «Умный домофон», «Обратиться в ЖЭК», «Бесплатный Wi-Fi», «Видеонаблюдение» или «Запись к врачу» наращивают популярность и с благодарностью принимаются уральцами.

В процессе заседания председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев поделился с участниками опытом IT-специалистов компании и особо подчеркнул, что стратегия развития городской инфраструктуры в цифровом формате хоть и предполагает обработку огромных объемов данных, но должна в первую очередь помогать производить изменения:

— Чтобы правильно работать с данными и принимать решения улучшающие жизнь горожан, например, в управлении общественным транспортом — поменять время работы сигнала светофоров на загруженных перекрестках — нужны большие вычислительные мощности, которые позволят обработать весь поток информации. И это необходимо учитывать уже сейчас, на этапе планирования системы управления и мониторинга Умного Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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