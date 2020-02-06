Челябинский оперный театр подарит зрителям шесть премьер

Итоги 2019 года и перспективы театра имени Глинки на ближайшее будущее обсудили на заседании попечительского совета акционеры Группы ЧТПЗ и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В планах — шесть премьер, активные гастроли, создание музея сценического костюма и вовлечение в постановки юных талантов.

Как рассказал губернатору председатель попечительского совета, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, меценаты особое внимание уделяют работе со школьниками. По инициативе совета, с 2019 года воспитанникам Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета предоставлена возможность получить начальное музыкальное образование в Специальной детской школе искусств при Южно-Уральском институте музыки им. П.И. Чайковского. Алексей Текслер, со своей стороны, пообещал поддерживать подобные начинания и попросил попечителей и руководство театра разработать и представить ему трехлетнюю творческую программу.

— Попечительский совет предоставляет Челябинскому театру уникальные возможности для развития, — подчеркнул Алексей Текслер. — Подтверждением тому являются впечатляющие итоги работы: четыре премьеры, рост посещаемости, активная гастрольная программа. Помимо творческой составляющей, большое внимание уделено и внешнему виду театра: выполнен ремонт фасада, весной начнутся работы по озеленению театральной площади. Уверен, продуктивная работа попечительского совета будет способствовать тому, чтобы театр имени Глинки стал центром культуры в рамках мировой театральной палитры.

Попечители наметили себе работу на ближайшую перспективу, в том числе — создание театрального музея, экспозиции которого будут посвящены истории сценического костюма и театра. Кроме того, в ближайшее время стартует акция «Театральный вторник», в рамках которой школьники, студенты и пенсионеры смогут приобретать билеты по доступным ценам. Такой подход должен также способствовать посещению театра семьями. В 2020 году на эти планы попечительский совет направит более 30 миллионов рублей. Южноуральцев и гостей Челябинска ожидают шесть премьер: балеты «Дон Кихот» и «Ромео и Джульета», оперы «Садко», «Иоланда», «Орфей и Эвридика» и «Алиса в стране чудес».

— Благодарю губернатора за внимание к вопросам развития Челябинского государственного театра, а членов попечительского совета за активную работу, — заявил на заседании Андрей Комаров. — В 2020 году продолжится укрепление материально-технической базы, поддержка премьерных спектаклей, организация гастролей, фестивалей и дальнейшее развитие Детской школы вокального искусства. Для юных артистов будут организованы мастер-классы по академическому вокалу, искусству грима, сценической речи. А самым значимым событием года станет премьера новой масштабной постановки «Алиса в стране чудес» с участием солистов оперного театра.

После заседания состоялось вручение грантов тринадцати лучшим артистам Челябинского оперного театра, в том числе — знаменитому «ариэлевцу», художественному руководителю Детской школы вокального искусства Борису Каплуну. Это уже добрая традиция: гранты, выделяемые при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ, вручаются артистам четвертый год подряд. А 14 лучших учеников музыкальных школ области получили из рук знаменитого пианиста, Народного артиста России Дениса Мацуева дипломы и диски от Московской консерватории имени Чайковского.

В тот же вечер челябинцы впервые услышали голос приобретенного в 2019 году концертного рояля: для южноуральских театралов в рамках цикла музыкальных мероприятий «Группа ЧТПЗ приглашает» выступили Денис Мацуев и Челябинский симфонический оркестр под руководством дирижера Адика Абдурахманова.

Попечительский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки создан по инициативе губернатора Челябинской области в 2016 году. В его состав входят собственники и учредители крупных предприятий, предприниматели, меценаты. Председатель Попечительского совета тетра оперы и балет им. М.И. Глинки — Андрей Комаров, акционер компании, председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ».