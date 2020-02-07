«Мечел-Энерго» открыл обновленную столовую для сотрудников

ООО «Мечел-Энерго» (входит в Группу «Мечел») реализует на ТЭЦ программу по улучшению условий труда своих сотрудников в Челябинске. На предприятии открылась столовая для обслуживания до 400 человек ежедневно. Все работники ТЭЦ смогут питаться своевременно и качественно. Столовая стала самой современной на территории челябинских предприятий Группы «Мечел».

Новый пункт питания оснастили новым технологическим оборудованием и линией раздачи. В помещении провели капитальный ремонт, установили новые окна, мебель и сантехнику.

Ежедневно в меню будет два-три вида первых блюд, до восьми — вторых, в том числе диетических, четыре гарнира, множество напитков и сортов выпечки. Также для работников предусмотрены корпоративные программы скидок и различные акции, например, дни национальных кухонь.

— Кормить здесь будут качественно и вкусно. Немалый вклад в подготовку помещения и установку оборудования внесли работники «Мечел-Энерго», самые активные из них будут поощрены благодарностями и премиями, — отметил генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф.

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