Ювелирные украшения, антиквариат, картины и изделия ручной работы на одной площадке в Челябинске

С 13 по 16 февраля в ТРК «Гагарин Парк» пройдут сразу три выставки, на которых можно будет посмотреть и приобрести редкие ювелирные украшения, авторские арт-объекты и антиквариат.

В преддверии надвигающихся праздников, вы не только сможете купить подарки себе и своим близким, но и принять участие в розыгрыше бриллианта, совершив покупку на сумму от 5000 рублей! Победителя объявят 16 февраля в 13:00 с главной сцены «Гагарин Парка».

На экспозиции «ЮвелирЭкспо» можно будет разглядеть дизайнерские украшения завораживающих форм, пронизанных одухотворенностью и природой. Любители прекрасного смогут примерить авторские изделия из золота и серебра высочайшего художественного уровня, изготовленные вручную, в единичном варианте. Также на выставку привезут знаменитые якутские бриллианты, уральские самоцветы, украшения из бронзы и меди, изделия в национальном колорите из Еревана, Казани и оригинальную бижутерию из муранского стекла.

Вторая часть выставки «Арт-Челябинск» — для тех, кто любит искусство, модный арт и абстракцию. На стендах можно будет увидеть авторские сумки с современными принтами, картины, украшения для декора дома, цветочные композиции из полимерной глины, игрушки из натурального меха, тагильские подносы, подсвечники ручной работы и многое другое. Также вы сможете заказать у участников выставки портрет или шарж.

Любителям винтажных изделий, коллекционерам и просто увлеченным людям стоит обратить внимание на экспозицию «АнтикварЪ». Здесь можно будет приобрести: угольные самовары, интригующие изделия из металла, коллекции фарфора и даже старинные драгоценные броши. В одном месте собраны товары, которые имеют самое различное предназначение. На этой выставке вы сможете приобрести товары, принадлежащие разным эпохам и узнать немного больше об истории России, мира или отдельных вещей!

13-16 февраля с 11:00 до 19:00.

ТРК «Гагарин Парк», вход со стороны ресторана «Максимилианс».