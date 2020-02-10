2020-02-10T16:01:14+03:00
Авто

«Автосалон года-2019.Южный Урал» победители народного голосования получили заслуженные награды

Какие компании пользуются доверием автомобилистов
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«КП-Челябинск» подвела итоги первого в нашем регионе проекта народного голосования «Автосалон года-2019.Южный Урал». Цель проекта — определить передовые автомобильные организации, отличающиеся высоким уровнем сервиса.

В конкурсе приняли участие более 50 автокомпаний Челябинска, а автолюбители выбирали лучших из них в 21 номинации. В опросе приняли участие более пяти тысяч автовладельцев.

Награды и памятные дипломы победителям доставили прямо в офисы и дилерские центры. Приятный бонус к каждому поздравлению — зажигательное выступление двух очаровательных танцовщиц из спортивного клуба DIAMOND LADIES. Эта команда является официальной группой поддержки МХЛ «Белые Медведи» и принимает участие в различных спортивных и корпоративных мероприятиях города и области.

Примечательно, что некоторые компании одержали победу сразу в нескольких номинациях. Итак, публикуем список победителей.

«КИА ЦЕНТР НА КОПЕЙСКОМ» в номинациях «Лучший монобрендовый дилер легковых автомобилей», «Лучший автосервис по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей и коммерческого транспорта»;

«АВЕРС-АВТО» в номинации «Лучший мультибрендовый дилер легковых автомобилей»;

ГК «ПЛАНЕТА-АВТО» в номинации «Лучший мультибрендовый дилер легковых автомобилей»;

«ПЛАНЕТА-АВТО» в номинации «Лучший салон по продаже автомобилей бизнес-класса»;

«ЗБС АВТО» в номинациях «Лучший автосалон по продаже автомобилей с пробегом», «Лучшая компания по подбору автомобилей», «Лучшая компания в области автострахования»;

«СТО МОЛНИЯ», ISUZU в номинации «Лучший автосалон по продаже коммерческого транспорта»;

«МИР АВТОТЕХНИКИ» в номинации «Лучший автосалон по продаже грузового транспорта и спецтехники»;

«АВТОЦЕНТР КЕРГ» в номинации «Лучший автосалон по продаже мотоциклов и мототехники»;

«МИР УВЛЕЧЕНИЙ» в номинации «Лучший салон по продаже водного транспорта»;

«АВТОБЕСТ» в номинации «Лучшая компания по продаже автозапчастей и аксессуаров»;

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН LIQUI MOLY 74 в номинации «Лучшая компания по производству и продаже автохимии и автокосметики»;

«ЮЖНО-КОРЕЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ» в номинации «Лучший автосервис по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей»;

АВТОРЫНОК «ИСКРА» в номинации «Лучший авторынок»;

«ШИНИНВЕСТ» в номинации «Лучшая компания по продаже импортных и отечественных автошин и колесных дисков». Кстати, сейчас компания переименовалась и называется ООО «Карпоинт», бренд РОСКАР;

«5 КОЛЕСО» в номинации «Лучший сервис шиномонтажа»;

«ГОРОДСКОЙ АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС» в номинации «Лучший автомоечный комплекс»;

«ЧИП-ТЮНИНГ» в номинации «Лучший сервис по тюнингу автомобилей»;

«ПАССАЖИРОFF» в номинации «Лучшая компания в сфере пассажирских перевозок»;

«ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» в номинации «Лучшая компания в сфере грузоперевозок».

— Проект народного голосования «Автосалон года-2019.Южный Урал» мы проводили впервые, поэтому хочу сказать «спасибо» всем участникам, которые поддержали нашу идею, — резюмирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Отдельно хочу поздравить лидеров голосования в своих номинациях. Победа в нашем проекте — это ваша ежедневная и кропотливая работа. Высокий уровень сервиса, компетентность сотрудников и умение найти индивидуальный подход к каждому клиенту — вот составляющие вашего успеха. Желаю всем участникам автомобильного рынка Южного Урала динамичного развития и процветания!

Проект «Автосалон года. Южный Урал» повторится и в 2020 году. Официальную дату старта народного голосования «КП-Челябинск» объявит совсем скоро. Следите за нашими новостями!

ИСТОЧНИК KP.RU

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