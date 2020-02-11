В Челябинске вручили премию «Признание»

— Мы учим самому важному — есть ложкой кашу, общаться со сверстниками. Находиться без родителей по шесть часов, — это же первые шажки в самостоятельную жизнь. Система дошкольного образования в Челябинске — одна из лучших в стране. А наш детский сад «Звездочка» — самый лучший, — улыбается заведующая детским садом № 308 Ольга Семеняк. — У нас растут и крепнут, в том числе, и дети с особенностями развития.

Заведующая детским садом «Звездочка» Ольга Семеняк.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОКОРЕННАЯ ВЕРШИНА

Ольга Семеняк в числе шести номинантов стала героем торжественной церемонии вручения высшей общественной премии «Признание». Учрежденная в 2006 году, премия «Признание» для награжденных является куда более важной, чем многие полученные ранее. Потому так горячо благодарила земляков со сцены Концертного зала им. С. Прокофьева Юлия Жаботинская, руководитель детского благотворительного фонда в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского, который стал победителем в номинации «Лучший социально-значимый проект».

Юлия Жаботинская и митрополит Григорий.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— То состояние души, которое я испытываю сейчас, наверное, близко к эмоциям Ди Каприо, когда он получил наконец свой заслуженный «Оскар». За 10 лет работы нашего фонда мы мечтали стать обладателями именно этой премии. Мы усердно работали, создавали наши проекты все лучше, все интереснее, масштабнее. Но эта вершина премии «Признание» так и оставалась непокоренной. В этот значимый и юбилейный для фонда «Андрюша» год вкус победы слаще вдвойне, — сказала Юлия Жаботинская.

ЯРКИЙ ГОРОД

Открыла церемонию награждения первая леди Челябинской области Ирина Текслер:

— Признание — это двигатель прогресса, признание побуждает людей к самосовершенствованию, признание делает нас лучше и мотивирует к лучшему. И сегодня я искренне поздравляю лауреатов городской челябинской премии «Признание». Она по-настоящему является общественной инициативой, за годы своего существования стала народной, популярной и престижной. Люди, которые получают эту награду, перед собой ставят куда более высокие благородные цели, чем престиж и слава. Я благодарю вас за самоотверженный труд и считаю, что общественность должна не только замечать, но и отмечать людей неординарных, которые трудятся с душой, с азартом, которые беззаветно преданы своему делу и служению людям. Спасибо вам!

Глава города Наталья Котова приветствовала номинантов и выразила надежду, что, благодаря и их усердной работе, Челябинск изменится к лучшему:

— Сегодня у нас уникальная возможность подвести итоги 2019 года и увидеть на этой сцене самых лучших из лучших. Премия «Признание» — это результат каждодневного кропотливого труда настоящих профессионалов своего дела. Все, кто находится в этом зале, прилагают все свои силы, знания на то, чтобы превратить наш Челябинск в лучший город на Земле. Спасибо всем вам.

Обладатели премии «Признание-2019»:

— «За вклад в развитие образования»: детский сад № 308 «Звездочка».

Максим Шушарин и омбудсмен Евгения Майорова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «За вклад в развитие физической культуры и спорта»: региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат».

Награду получил Комплексный центр социальной защиты Калининского района.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «За вклад в развитие социальной защиты населения»: Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району.

Кандидат педагогических наук, преподаватель высшей категории по классу фортепиано Светлана Эрман.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «За личный вклад в развитие культуры и искусства»: преподаватель высшей категории по классу фортепиано, кандидат педагогических наук Светлана Эрман.

— «Лучший социально-значимый проект»: детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского.

Врачи ожогового центра — лучшие!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «За вклад в развитие здравоохранения»: ожоговое отделение городской клинической больницы № 6.