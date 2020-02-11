«Академия Лайт»: решите проблемы с математикой в школе!

Образовательный центр «Академия Лайт» поможет каждому ребенку разобраться с предметом и подготовиться к экзаменам:

Все дети разные. Кто-то легко справляется со школьной программой, а для кого-то математика или русский язык становятся «головной болью». Что делать, если в школе «тройки», а впереди — годовые контрольные или экзамены?

В «Академию Лайт» обращается большое число родителей с подобными проблемами, и здесь их умеют решать. Ребята занимаются по специально разработанной программе, которая поможет разобраться с самыми проблемными темами просто и быстро!

Занятия в «Академии Лайт» проходят в мини-группах. Такой подход позволяет ребятам эффективнее воспринимать и усваивать информацию. В отличии от индивидуальных занятий с репетитором это интересно, вовлекающе, ребята работают командой. При этом количество человек меньше, чем на уроке в обычной школе — всего от 4 до 10.

Пять преимуществ обучения в «Академии Лайт»

Первое, что мы делаем — вовлекаем ребенка в учебу. А затем учим эффективно — максимум наглядных схем, живых примеров и интерактивных заданий.

Нам важен результат каждого ученика. Старший педагог курирует успеваемость ребенка и всегда на связи с родителями.

График занятий в «Академии Лайт» — один раз в неделю по три академических часа. Есть мини-группы в субботу, воскресенье, легко подобрать график с учетом загрузки в школе и секциях.

Стоимость обучения в мини-группе у высококлассного педагога — намного ниже, чем у репетитора.

Специальные условия оплаты при обучении сразу по нескольким предметам — например, по математике и обществознанию.

В феврале в «Академии Лайт» действует акция: первый ознакомительный урок — бесплатно!

На полноценном трехчасовом занятии ваш ребенок:

Запишитесь на тестирование и пробный урок: (351) 225-21-04.

Адреса учебных классов «Академии Лайт»:

Северо-Запад, ул. Чичерина, 25 Б;

Северо-Запад, ул. Бр.Кашириных, 97;

Парковый: Краснопольский пр., 34;

Центр: Свердловский пр., 84 Б;

Центр: ул. Коммуны, 106/1;

Ленинский: ул. Дзержинского, 82;

ЧТЗ: ул. Комарова, 127 А;

ЧМЗ: ул. Сталеваров, 37;

Чурилово: ул. Зальцмана, 10.

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