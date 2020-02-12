«А кому-то и булочку!»: когда в школах Челябинска начнут давать горячие обеды и бесплатное молоко

Президент Владимир Путин пообещал школярам бесплатный суп и котлеты, местные власти — стакан молока. Их планируют выдавать в школьных столовых ученикам с 1-го по 4-е классы.

КП-Челябинск узнала, когда наши дети, наконец, смогут питаться за счет государства.

С СЕНТЯБРЯ — ГОТОВИМ ТОЛЬКО В ШКОЛАХ

Горячими обедами учеников 1-4-х классов должны обеспечить не позже сентября 2023 года. Соответствующий закон рассматривает Госдума. Скоро он будет принят во всех трех чтениях.

— Вся Челябинская область планирует ввести бесплатные горячие обеды всех младших классов уже в сентябре 2020 года. Условия для этого есть не везде, но будем стараться. Времени еще достаточно, — рассказала пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Проект потребует много денег, однако большую часть расходов берет на себя федеральный бюджет. За финансы можно не волноваться. Главное — подготовить помещения в школах и создать там условия для готовки пищи прямо на месте.

— В деревнях, где дети учатся в одну смену, многие школы строили вообще без столовых. После уроков ребята шли обедать домой. Сейчас и тут предстоит найти помещения для приема горячих обедов, — замечают в минобре.

МОЛОКО ВЫДАДУТ В МАРТЕ

А вот первый стакан бесплатного молока школьникам 1-4-х классов в Челябинской области выдадут уже этой весной. Заявления от родителей собраны. Осталось провести тендеры и найти поставщиков.

— Каждый муниципалитет, а иногда и отдельная школа объявят свой тендер. А потому сроки, когда начнут выдавать молоко, в школах области будут разными, — предупредила Светлана Платонова. — Кстати, кое-где это будет не только молоко. К примеру, в Красноармейском районе ребятам к молоку собираются выдавать булочку. Это местная инициатива.

Кстати, найти производителей молока в области будет непросто. Дело в том, что школьное молоко должно отвечать сразу нескольким требованиям: ультрапастеризованное, с жирностью не менее 3,2% и в упаковке по 200 г. Пока не каждый производитель укладывается в эти рамки. Первые партии, вероятно, доберутся до школы не раньше марта.

Остается лишь ждать. Обратного хода обещанное не имеет.

НА ЗАМЕТКУ

Почему бесплатные обеды хотят внести в Конституцию РФ

— По статистике, огромное количество детей имеют заболевания желудочно-кишечного тракта. Это не удивительно, ведь половина детей вообще не получает горячее питание. Иногда родители признаются, что единственная возможность нормально поесть для их ребенка — это школа. Вот почему мы хотим гарантировать бесплатные горячие обеды Конституцией, — рассказал в эфире радио «КП-Челябинск» (93,5 FM) депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

По словам Бурматова, новый закон о горячем питании обяжет школы вывешивать на своем сайте меню (родители будут знать, чем питаются дети). Кроме того, в закон хотят ввести понятие «здоровое питание». С его помощью депутаты ограничат возможность использовать при готовке в школах вредные ингредиенты, генномодифицированные продукты.

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