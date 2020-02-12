Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева: «Исторические, культурные объекты — это современное развитие городского пространства».

Почти 40 участников почти из двух десятков регионов России о Калининграда до Иркутска: Карелия, Пермский, Ставропольский, Красноярский края, Республика Марий Эл, Ненецкий АО, Архангельская, Ивановская, Свердловская, Оренбургская области, Новосибирск, Тюмень, Ярославль, Тольятти, другие регионы России. Кыштым на днях стал местом притяжения руководителей и специалистов, представляющих культурную, туристическую, краеведческую отрасли нашей страны.

Людмила Шеболаева открывает стажировку проекта «Культурная мозаИка» в КыштымеФото: Алексей МИКУШИН

По версии Forbes

Кыштымский городской округ не случайно был выбран в качестве площадки для программы стажировки всероссийского проекта «Культурная мозаИка малых городов и сел России» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко*. Кыштым за последние годы стал одной из ведущих территорий в развитии туристического потенциала. Город, где со времен династии Демидовых фактически зарождалась промышленная индустрия не только Урала, но и всей России, сохраняет и развивает не только производственный потенциал, но и все, что связано с историческим, культурным наследием этой территории. Белый дом, Народный дом (там и проходил нынешний семинар), комплекс машиностроительного завода, исторические здания, мосты, церкви, храмы… Более 40 уникальных памятников истории и архитектуры.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, открывая программу стажировочной площадки в рамках Федерального семинара проектов-победителей конкурса «Культурная мозаИка» отметила, что работа по восстановлению памятников истории, архитектуры — это один из элементов современного благоустройства городской среды, развития городского пространства.

Участники встречи в рамках «Культурной мозаИки» приехали в Кыштым со всей РоссииФото: Алексей МИКУШИН

— Кыштым участвует в целом ряде социально-культурных проектов областного, федерального значения. Я стараюсь отстаивать реализацию таких проектов не только на уровне региона, но в Государственной думе, Совете Федерации. Уже много сделано, и много предстоит сделать. Не случайно уже сегодня Кыштым вошел в число самых интересных малых российских городов по версии Forbes. И это работа многих людей, специалистов нашего города, Центра развития туризма, других подобных организаций, — говорит Людмила Шеболаева.

Руководитель проекта «Бюро Усадьба» Алина Шмарина также отметила, что такие специализированные программы стажировок, задачи которых — изучение практик, доказали свою эффективность Обмен обмен опытом, выстраивание партнерских связей нужным для дальнейшего развития проектов.

Книжная выставка об истории родного краяФото: Алексей МИКУШИН

Грамотный, дальновидный подход

— Сохранять свою историю, памятники архитектуры, исторические объекты — это залог успешности развития территории в целом. Ее и туристической и инвестиционной привлекательности. Глава Кыштымского городского округа, вся команда показывает грамотный, дальновидный подход, уделяет этим вопросам очень большое внимание, поддерживая такие инициативы. И это, как мы видим, залог успешности территории. Опыт Кыштыма, такие формы работы очень важны и полезны для нас. Взять, к примеру, практику взаимодействия с общеобразовательными школами. Здесь эта схема прекрасно развивается. Или взять современные форматы интерактивных приложений. Центр развития туризма давно продвигает такие схемы расширения информационного пространства — прокомментировала итоги стажировки руководитель проекта «Культурная мозайка» в Архангельской области Людмила Колик.

Участники семинара-стажировки проверяли свои знания в настольных играхФото: Алексей МИКУШИН

— Кыштымцы молодцы. Столько реализованных идей, исторических, культурных проектов, в которые вовлечен большой круг людей. И все это за три с небольшим года! Это здорово, когда через такие проекты получается достучаться до широкого круга людей. В том числе, и до молодого поколении. Поверьте, многие участники встречи по-хорошему завидовали руководителям округа, специалистам туристической, краеведческой отрасли. Тому, что уже удалось сделать в этом замечательном городе. Одно из достижений — развитие эффективной партнерской сети с предприятиями, организациями — говорит Инесса Наталич, руководитель проекта в Калиниградской области.

Глава Кыштымского городского округа Людмила ШеболаеваФото: Алексей МИКУШИН

* Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко создан в 2010 году. Одно из главных направлений развитие регионов России средствами культуры. Кыштым стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел. Партнерская сеть».

Интернет-страница одного из проектов Кыштыма на «Культурной мозаИке»Фото: Алексей МИКУШИН

Арт-резиденция в «Белом доме». Инсталляция Руди ДесельераФото: Алексей МИКУШИН

ДЛЯ СПРАВКИ

• В журнале Forbes о Кыштыме, как одном из самых интересных малых городов России говорится: В XIX веке здесь на заводах работали доменное, мартеновское, сварочное и механические производства. Во время строительства заводов была создана первая в России гидросистема. Кыштым превратился в «Уральскую Венецию» с системой провода воды через естественные озера (их в Кыштыме более 30).

Белый дом — ансамбль усадьбы заводовладельцев Демидовых на реставрации. Фото «Кыштымский рабочий»

Исторический Народный дом в наше время обрел новую жизньФото: Алексей МИКУШИН

• Инициативы Кыштымского городского округа привели к тому, что в 2020 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделили 26 млн рублей на исследование и проектно-сметную документацию для завершения реставрации Белого Дома Демидовых и парковых приусадебных зон. Социокультурный проект «Письма «Белому дому» позволил стать сопричастным к истории и сохранению уникального здания — символа города и округа. Выставку «Дом, в котором…» с помощью приложения для смартфона, уже посмотрели более 10 тыс человек.

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Администрация Кыштымского городского округа.

Центр развития туризма Кыштымского городского округа.

Бюро «Усадьба» — проект возвращения приусадебных парков рядом с «Белым домом» и «Домом Дружинина» в событийную и культурную повестку города Кыштыма.

Мобильное приложение «Кыштым AR» с элементами дополненной реальности AR.

Культурная мозаика малых городов и сел УрФО.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Возрастное ограничение для мобильного приложения 18+.