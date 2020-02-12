День Святого Валентина в Челябинске - 2020: куда сходить 14 февраля

Мы собрали для вас несколько вариантов культурной программы на 14 февраля в Челябинске. Вам остается лишь выбрать сценарий по душе, бюджету и незабываемо провести время.

SPA-ДЕНЬ ДЛЯ ДВОИХ

Сразу три в одном: романтика, релакс, польза для организма. На День Святого Валентина в Челябинске 14 февраля салоны предлагают целый комплекс процедур для него и для нее: массаж, пилинг, обертывание, уходовые маски, кедровая бочка и др. А после можно попить травяной чай.

Цена: от 5 тыс. Но по купону «Гилмон» пятичасовая spa-программа для двоих обойдется в 2-3 тыс. руб.

* Салон «Райский уголок» Суворова, 1, 8-951-480-60-78

* Салон красоты Fashion House VizaViz, Академика Королева, 40, 776-31-08

* SPA Thai Lotus, Каслинская, 101Б, 222-00-30

Поход в spa - отличная возможность расслабиться и отдохнуть.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КУЛИНАРНОЕ СВИДАНИЕ

Это модное, веселое и вкусное развлечение. На мастер-классе вы вместе с поваром готовите какое-нибудь красивое и очень вкусное блюдо. А потом дегустируете, что получилось. Свежая альтернатива походу в кафе и ресторан.

Цена: от 1500 тыс.руб. за человека

* Кулинарное пространство «Рататуй», Цвиллинга, 50, +7 (351) 701-18-01

* Кулинарная студия «Базилик», Свободы, 104, +7 (908) 820-38-88

После МК в вашем домашнем меню может появиться новое блюдо.Фото: Михаил ФРОЛОВ

УИКЕНД ЗА ГОРОДОМ

День Святого Валентина выпадает на пятницу, впереди два днях выходных. Можно отправиться на загородную базу, погонять на сноуборде, лыжах, тюбингах, снегоходе или квадроцикле. Днем как следует оторваться, а вечером посидеть у камина и попить глинтвейна, укутавшись в теплый плед. Либо арендовать гриль-домик, пожарить мясо или овощи.

* Горнолыжный курорт «Солнечная долина», г. Миасс, +7 351 778 54 26

Цена: проживание в двухместном номере от 3700 руб./сутки + 1500 сбор выходного дня. Прокат спортинтентаря и развлечения оплачиваются отдельно.

* Центр активного отдыха «Евразия», г. Куса, ул. Олимпийская, 75, стр. 1

Цена: проживание в двухместном номере в выходные — от 850 руб. по купону «Гилмон».

* Smolinopark, +7 (351) 729-82-29, пос. Смолино, ул. Чапаева 114

Цена: выходные для двоих Only Love от 4800 рублей. В стоимость входит проживание в номере с 14 по 15 февраля, завтрак «шведский стол» и мастер-класс живопись вином «Краски любви».

Впереди длинные выходные, почему бы не отправиться за город.Фото: Мария ЛЕНЦ

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПОХОД В КИНО

Добавим еще пару классических и проверенных вариантов для празднования Дня Святого Валентина в Челябинске 14 февраля. Пригласите свою половинку на мелодраму « Лед 2» или «Маленькие женщины».

Либо посмейтесь от души за просмотром комедий, в прокате сейчас «Холоп», «Марафон желаний». Можете выбрать жанр посерьезнее. Высокий рейтинг, например, у криминальной комедии « Джентльмены» и драмы «1917».

Цена: 400-600 руб. + попкорн

Поход в кафе или ресторан - классический и проверенный вариант.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ЧАЙНОМ БАРЕ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ РЕСТОРАНЕ

Посетите необычное заведение. Например, можно сходить в новый концептуальный бар La Galleria — с антикварными деталями интерьера и множеством картин. Или в кафе с качелями. Либо заглянуть в чайный бар «Ча ба», где нет алкоголя, а только пуэры и улуны. Или покушать раков в раковарне.

* La Galleria, Тернопольская, 6, +7 929 235-03-33

* Ланчерня «Дарвин», Советская, 38, +7(982) 364-90-01

* Чайный бар «Ча Ба», Сони Кривой, 52, +7 (909) 724-17-49

* Раковарня «Раки-Раки», 40 лет Победы, 7, 220-71-70

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