Когда в Челябинске откроют самую большую школу в УрФО

На первом этаже корпуса начальной школы нового образовательного центра N 5 в микрорайоне «Парковый» по ул. Скульптора Головницкого, 13 уже есть «шоу-рум»: отремонтированный в чистовой отделке класс. Стены в нем выкрашены в приятный жемчужно-серый и приглушенный оранжевый цвета. В большие окна шагает лазурь февральского неба.

Демонстрационный класс уже готов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Света в новой школе очень-очень много. Остекленные входные группы, огромные окна есть во всех четырех (!) спортзалах и вместительном, на 700 мест, актовом зале. Над модной форум-зоной свет небесный льется из-под стеклянного купола. Покидать это пространство не хочется. Здорово будет здесь устраивать спектакли, концерты, мастер-классы.

Стеклянный купол над форум-зоной: много света и воздуха.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПЕРВОКЛАШЕК УЖЕ ЗАПИСЫВАЮТ

— Уже открыта запись в первый класс. Мы планируем принять 525 детей. Это — 21 класс. В случае необходимости есть резерв еще на 100 первоклашек, — говорит исполняющий обязанности директора ОЦ-5 Евгений Марченко. — Идет запись учеников средних и старших классов: тех, кто живет в «Парковом», но пока учится в других образовательных учреждениях.

ЧЕТКО ПО ГРАФИКУ

В родительских форумах в соцсетях «парковчане» делились опасениями, что школа в срок — 1 сентября 2020 года — не откроется.

— Строительство шло четко по графику, и никаких опасений быть не может. 1 июля школа официально вводится в эксплуатацию, и в День знаний мы ждем на торжественную линейку учеников, — говорит Евгений Марченко.

Новая школа — это три комплекса.

Первый: отдельное здание у малышей 1-4 классов.

Второй корпус: спортивный, включает четыре зала, включая тренажерный.

Третий корпус: актовый зал. Самый большой в Челябинске, на 750 мес. Площадь его — 1200 квадратных метров, потому он больше напоминает концертный. Тем более, что в нем будут проходить и школьные праздники, и большие концерты-фестивали.

Четвертый: столовая, рассчитана на 750 мест. Площадь зонирована по возрастам: для начальной школы, среднего звена и старшеклассников.

Проектом продумана маршрутизация внутри корпусов, чтобы дети не путались, не опаздывали на уроки. Малышам вовсе незачем выходить за пределы своего корпуса.

— Школа построена по всем требованиям федерального законодательства, потому для ребят с особенностями развития, для детей на колясках созданы все условия, — говорит директор.

Летом в новостройку придет самое передовое оборудование — оргтехника, мультимедиа, «начинка» для кабинетов технологии; лабораторное оборудование для уроков химии и физики.

Школьный процесс заточен под успешное индивидуальное развитие каждого ученика. Есть несколько информационно-библиотечных центров — для малышей и основной школы. В них предусмотрены творческие пространства — коворкинг-зоны, мультимедийные залы.

Форум-зона — это специальное пространство, в уютной обстановке которого дети смогут почитать, отдохнуть, пообщаться с друзьями. Будет у школы медиа-студия и центр дополнительного образования по пяти направлениям — физкультурно-спортивному, художественному, социально-педагогическому, естестенно-научному и техническому.

В физкультурном зале будут проходить и уроки, и районные соревнования.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже есть соглашение по сотрудничеству с педагогическим коллективом Дворца пионеров на Алом поле.

ПАРКОВЧАН ПОЗОВУТ НА ТРЕНИРОВКИ

Весной у школы разобьют большой сад: будут и клумбы, и деревья-крупномеры.

Появится большой стадион, площадка для занятий воркаутом, несколько игровых площадок. К слову, на школьном стадионе в свободное от занятий время смогут тренироваться и жители микрорайона «Парковый».

Актовый зал школы по площади не уступает городским концертным залам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТЧЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Безопасность — еще один важный вопрос. Школа и территория вокруг будут «под прикрытием» видеонаблюдения. Обязателен отчет родителям о том, когда ребенок вошел в школу и когда ее покинул. Проект предусматривает большое число эвакуационных выходов и охранно-пожарную сигнализацию.

Перед школьной территорией появится большая парковка. На ближайших перекрестках есть светофоры. Дорогу, ведущую к школе, отремонтируют.

НА КОНТРОЛЕ

Каждую среду стройплощадку школы в «Парковом» и стройки детских садов посещает заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне:

— Строительство школы в «Парковом», самой большой в УрФО, на особом контроле главы города Натальи Котовой. Здание возведено компанией «Магнитострой», точно такую же школу она строит в городе металлургов. Строим по графику, и к 1 сентября школа будет полностью укомплектована, прилегающая территория — благоустроена.

Заместитель главы города Владимир Шамне каждую неделю выезжает на стройплощадку важного объекта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме школы в «Парковом» в Челябинске строится 10 детских садов, в разных районах города, все они откроются до конца года. В этом году начинается строительство школы в микрорайоне «Академ Риверсайд». Ее планируется сдать в 2022 году.

КСТАТИ

Как записаться в новую школу?

Набор детей в первые классы Образовательного центра № 5 открыт в здании Образовательного центра № 2 (ул. Скульптора Головницкого, 5, первый этаж).

Тел. (351) 235-55-74.

Часы приема заявлений и документов: среда, 09.00-13.00; пятница, 15.00-20.00.

Сайт школы www.oc-5.com