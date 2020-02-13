2020-02-13T09:18:29+03:00
Общество

Каждая третья контрафактная сигарета на рынке из Белоруссии

Нелегальные сигареты белорусского производства продаются в 70 регионах России
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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Нелегальные сигареты белорусского производства продаются в 70 регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-компанию «Эвотор», оператора онлайн-касс. «Эвотор» были проанализированы данные 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года. Учитывались продажи марок, которые не поставляются в Россию легально.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, считает, что статистика онлайн-касс демонстрирует лишь часть проблемы:

«Данные «Эвотор» наглядно демонстрируют распространение нелегальных сигарет по России, но не отражают полного масштаба. Большая часть такого товара отпускается в обход касс, особенно в приграничных регионах с Белоруссией — Брянской, Смоленской, Псковской областях. Кроме белорусской контрабанды часто встречаются сигареты из Казахстана, Армении, Киргизии и даже из стран за пределами ЕАЭСОАЭ и Сербии, в первую очередь. Причем также растет процент контрафакта.

На этом фоне официальная статистика о снижении потребления сигарет выглядит неубедительно, не учитывается огромный серый рынок. Ситуация развивается в таком ключе не первый год, но решительные меры так и никем и не предпринимались».

По мнению лидеров табачного рынка, нелегальные сигареты создают серьезные риски для потребителя и причиняют значительный ущерб госбюджету:

«По экспертным оценкам, выпадение доходов федерального бюджета от нелегальных сигарет за 2019 год составило минимум 100 млрд. рублей. Рост нелегального рынка ведет к беспрепятственному доступу несовершеннолетних к табачной продукции.

Объем нелегальной торговли уже составляет более 15 % от всего табачного рынка. Важно отметить, что 1/3 всего нелегального рынка составляет контрабанда из Белоруссии.

Для борьбы с растущей нелегальной торговлей табаком важны системные усилия со стороны государства, в частности, введение ответственности за незаконное перемещение табачной продукции через госграницу РФ, кратное повышение штрафов за нелегальный оборот, установление порога минимальной цены на сигареты, введение лимита для физлиц на перемещение немаркированных сигарет, усиление контроля транзитных потоков».

«Эвотор» сообщает, что каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан — каждая десятая (10%). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской области (5%).

Представленные данные в целом соответствуют исследованиям, проводимым агентством Nielsen.Согласно ему нелегальные сигареты, включая контрабанду, контрафакт и результат махинаций с акцизными марками составляют 15,6% рынка, а в приграничных регионах, в первую очередь с Белоруссией, Украиной и Казахстаном, от 10% до 40%.По данным Nielsen, нелегальные сигареты составляют около 23.4% рынка Челябинска.

Объем черного рынка ежегодно растет кратно, начиная с 2016 года, когда была резко увеличена ставка акциза на сигареты. Нелегальные сигареты попадают в Россию преимущественно через открытые границы со государствами ЕАЭС, в которых ставка акциза и стоимость значительно ниже.

Ранее журнал Эксперт сообщал, что в результате нелегальной торговли белорусскими сигаретами, занимающими треть всего черного рынка, российской экономике наносится ущерб в 24 миллиарда рублей. Общая сумма ущерба федеральному бюджету в виде выпадающих доходов по итогам 2019 года оценивается производителями в сумму около 100 млрд рублей. Ущерб законопослушной торговле по данным Ассоциации малоформатной торговли оценивается в 10 млрд. рублей ежегодно. Кроме того, как показывают исследования холдинга «РОМИР» и Общественного совета по борьбе с подростковым курением нелегальный рынок обеспечивают доступ к сигаретам для несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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