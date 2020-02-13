Вновь выпускники: управленцы города получили дипломы Высшего института коммерции Парижа

В МГТУ им. Г.И. Носова состоялось торжественное вручение дипломов первым выпускникам международной программы постдипломной подготовки специалистов в области управления предприятиями «EMBA General Management», организованной ИДПО «Горизонт», институтом экономики и управления МГТУ им. Г.И. Носова совместно с Институтом коммерции г. Парижа, входящим в сотню лучших коммерческих институтов Европы.

Это первая масштабная программа, слушателями которой стали действующие бизнесмены и руководители предприятий Магнитогорска и Челябинской области, среди которых УК «Фаэтон», ПАО «ММК», ООО «Компас Плюс», ООО «Уральский нефтяной терминал», ООО «Магхолод», ООО «РСУ», МГТУ им. Г.И. Носова и другие. В рамках полуторагодового практикоориентированного обучения с ведущими профессорами России и Франции в области управления слушатели также прошли стажировку в Париже и в завершении реализовали собственные проекты, защита которых состоялась осенью 2019 года на базе МГТУ.

— Нашему университету повезло, потому что многие наши сотрудники стали участниками этой программы, их проекты сейчас активно внедряются в жизнь университета. И я вижу, насколько они важны и эффективны. Полученное элитное образование — это очень важно. Важно для бизнеса, для региона, для университета. Наши слушатели — это кадры высшей квалификации. И я хочу еще раз поздравить наших выпускников, прежде всего, с тем, что вы получили новые знания, новые коммуникации, новые сферы ответственности — это очень важный результат. Уверен, что на этом мы не остановимся, — открыл встречу ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин.

Выпускники в традиционных мантиях, в присутствии руководства университета, заместителя главы города по социальным вопросам Ильи Рассохи, советника Премьер-министра Правительства Французской республики по внешнеэкономической деятельности Филиппа Вербера, директора программы MBA ISC Paris Шарля Берже, менеджера проектов международной компании Business Bridge Натальи Лансеро, президента Межрегиональной транспортно-логистической Ассоциации (г. Воронеж) Оксаны Масленниковой получили дипломы международного образца института коммерции г. Парижа.

— Ваш выпуск — это ключевой момент и для города Магнитогорска. Сегодня присутствует дефицит профессиональных кадров, и полученный опыт наверняка поможет вам стать более профессиональными в работе и зайти на новую карьерную ступень. Самое главное, что эта программа реализуется в нашем родном университете. Сегодня любой из нас может получить такое образование в Магнитогорске, не отрываясь от производства, управления бизнесом, организацией. Надеемся, что ваш опыт будет полезен для города Магнитогорска, и ваши компании будут шагать вперед, перенимая тот международный опыт, который вы получили в процессе учебы, — обратился к слушателям заместитель главы г. Магнитогорска Илья Рассоха.

Советник Премьер-министра Правительства Французской республики по внешнеэкономической деятельности, Президент международной комиссии MEDEF Шамань-Арденны Филипп Вербер рассказал о зарождении такой непростой идеи организовать обучение в России:

— Франция имеет значительную историю по развитию высшего профессионального образования, высокое качество наших образовательных услуг признано во всем мире. Однако доступ к этому профессиональному образованию не всегда прост. И когда мы стали размышлять о том, каким образом можно было бы развить собственную деятельность в России, то первая идея была — пригласить российских специалистов на обучение в Париж. И здесь мы столкнулись с рядом проблем: вырвать работающего менеджера, возможно, занимающего важный пост на предприятии, на полгода — это практически невозможно; второе — не скрою, жить полгода в Париже — это достаточно дорого; третье — язык преподавания: в России еще не все говорят на английском или французском языке. В итоге, мы пришли к заключению, что надо действовать иначе: необходимо нам самим приехать к вам и предоставить на вашей площадке совместные образовательные услуги, на русском языке. Предложенная модель оказалась эффективной».

Впечатлениями о таком уникальном опыте поделились и сами участники российско-французского обучения. Ян Токарев, директор компании «Фаэтон», в своей речи поблагодарил все стороны за такую редкую возможность, добавив:

— Так как я действующий бизнесмен и предприниматель, от этого обучения я взял больше, чем давали. Первое — это связи, начиная связями с однокурсниками, заканчивая связями с предпринимателями во Франции. Сейчас я могу обращаться к французским преподавателям, и они обслуживают нашу компанию. Второе — фундаментальные знания необыкновенного преподавательского состава — как с российской, так и французской стороны. И третье, и самое основное, это европейский опыт. Это необыкновенная культура производства: занимаясь чем-либо, они проявляют максимальную любовь к своему делу. И этому они нас учили. Я увидел, что мы обладаем колоссальными ресурсами как в человеческом потенциале, так и в ресурсном. У нас есть все возможности, чтобы быть лучшими в этом мире.

В рамках мероприятия состоялась также презентация новой программы с Высшим институтом коммерции Парижа Master of Science «International Business Management». Организаторы сообщили, что новая программа еще более усовершенствованная, так как при ее разработке учитывались все нюансы реализации первой программы. Новая программа подготовки специалистов в области управления предприятиями адресована широкому кругу лиц, заинтересованных в получении международного диплома с целью успешного развития бизнеса и карьерного роста. В программу так же входит стажировка во Франции.

Количество мест ограничено. Запись на программу по тел.: (3519) 26-52-63.

На правах рекламы.