В один голос: челябинцы исполнили «Песни Победы» вместе с Хором Турецкого

Грандиозный концерт «Хора Турецкого» и солисток арт-группы SOPRANO «Песни Победы» в Челябинске собрал полный зал. На трибунах арены «Трактор» более семи тысяч зрителей. В первых рядах главные, почетные гости, это более 400 человек — ветераны фронта и тыла, вдовы и дети погибших в годы Великой Отечественной.

Губернатор Алексей Текслер с ветераном В.Ф. НиколаевымФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Штурмовали Берлин и Прагу

Ветеран войны Владимир Федорович Николаев один из тех, кто 9 мая 1943 года из Челябинска отправился на фронт в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Их часть сразу двинулась на Орловско-курское направление, где происходили крупные танковые сражения. Курская битва тогда завершилась в конце августа 1943 года разгромом фашистских войск.

— Песни военных лет для меня очень-очень многое значат. Вспоминаю, как воевали, как проводили время между походами и боями. Помню, как к нам в расположение части приезжали известные артисты. Пели песни, танцевали. Эти песни сегодня я услышал и со сцены в родном Челябинске… После победы в Курской битве нашему танковому корпусу было присвоено звание гвардейского. Позже наша часть в составе танковой дивизии 2-го мая 45-го победно штурмовала Берлин, а потом корпус перебросили в Прагу. 8 мая с небольшими боями дошли до столицы Чехословакии, а 9 мая отметили здесь Победу. Получилось, что ушли на фронт 9 мая, и в этот же день закончили войну, — вспоминает Владимир Федорович.

Коллектив «Хора Турецкого» во главе со своим руководителем возложил цветы к мемориалу Вечного огня на Аллее Славы в ЧелябинскеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опорный край ковал Победу

Руководитель «Хора Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий перед большим концертом в Челябинске отметил, что выступление будет посвящено и ветеранам, и всему Челябинску, легендарному Танкограду.

Грандиозный концерт «Хора Турецкого» и солисток арт-группы SOPRANO «Песни Победы» в Челябинске собрал полный залФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Южный Урал — действительно опорный край державы, край металлургов, которые также ковали Победу. Победа над фашизмом — это металл, сталь, сталь, броня, танки, катюши, другая военная техника. Все это производилось здесь. Великая Победа — это также и подвиг тыла. И сегодня металлургия — одна из основных отраслей экономики и Южного Урала и всей России. Именно поэтому здесь в Челябинске в наш репертуар мы включили произведения авторов одной из самых популярных отечественных кинолент «Весна на заречной улице», главный герой которой — лучший сталевар завода. Для нас главное, чтобы песни о войне, о Великой Победе, о жизни нашли отклик в душе человека. Достучались до каждого. Чтобы люди пели вместе с нами. А еще любили свой родной край. Делали все для его развития, — отметил Михаил Турецкий.

Концерт прошел с потрясающим успехом и продолжался более двух часовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Михаил Борисович вспомнил своего отца-фронтовика, который дошел до Берлина, и вместе с которым не так давно он отмечал 95-летие. А еще о том, что его любимая песня о войне — «Темная ночь»: «Без любви, без точки опоры, без женщины, которая верит и ждет, мужчина готов победить даже смерть».

Совместное выступление с воспитанниками детских музыкальных школ Челябинска с песней «Пусть всегда будет солнце»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статус городов Воинской славы

Большой концерт «Хора Турецкого», посвященный 75-летию Великой Победы прошел по инициативе губернатора и правительства Челябинской области.

На сцене звучали знакомые всем песни военных лет из кинофильмов «Офицеры», «Весна на заречной улице», «В бой идут одни старики» и другиеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что таким ярким событием для ветеранов для всех жителей Челябинская область открывает череду мероприятий, посвященных знаменательной дате.

— Первый концерт «Хора Турецкого» ранее состоялся в Магнитогорске, и также, как и в Челябинске он прошел с потрясающим успехом, при полных трибунах. Это многоголосье, живой звук, виртуозное исполнение песен, — сказал Алексей Текслер. — Проект «Песни Победы» — это наша история. Это песни, которые родились в годы войны, в послевоенное время. Их знают и любят все поколения наших соотечественников в России и за ее пределами.

В первых рядах главные, почетные гости, это более 400 человек — ветераны фронта и тыла, вдовы погибших в годы войныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текслер напомнил и историю Великой Отечественной, отметив, что Южный Урал это место, где ковалась Победа. Из Челябинской области было призвано на фронт 320 тысяч солдат и офицеров. Здесь был сформирован Уральский танковый корпус, который встретил Победу в освобожденной Праге 9 мая 1945 года. В Челябинске, в Танкограде был центр военной промышленности, объединивший пять военных Наркоматов. В Магнитогорске выплавлялось 33 процента всего чугуна, 25 процентов стали от всех объемов металла, который выплавлялся в СССР в годы войны. Челябинск произвел почти половину всех двигателей для танков и самоходных орудий. Четверть танков также вышли из стен завода ЧТЗ. Кроме того, производились «катюши», другие орудия. На Южный Урал перебросили более 200 предприятий с западных регионов страны. Этот промышленный потенциал в дальнейшем дал старт послевоенному индустриальному развитию региона.

— Когда мы говорим о Великой Отечественной, безусловно, вспоминается и вклад нашей области в дело Победы. Именно поэтому мы выступили с инициативой о присвоении двум нашим городам — Челябинску и Магнитогорску почетных званий городов Воинской славы. Ко Дню Победы будет объявлено о таком решении. И 9 мая, уверен, мы отметим это событие праздничным салютом.

Руководитель «Хора Турецкого», народный артист России Михаил ТурецкийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Боль и радость, память и гордость

Помощь в организации концерта в столице Южного Урала оказала Русская медная компания, которая традиционно поддерживает проведение знаковых для города мероприятий. Как отметила вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, нынешнее событие — часть программы мероприятий, которые пройдут в год празднования 75-летия Победы на территориях присутствия РМК.

Помощь в организации концерта в Челябинске оказала Русская медная компания, которая традиционно поддерживает проведение знаковых для города мероприятийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Они будут рассчитаны на ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны, вдов погибших — для всех жителей. Ведь Великая Отечественная — это наша общая боль и радость, память и гордость. Большое число мероприятий будет адресовано и нашим детям, молодежи. Чтобы была и крепла связь поколений, не забывалась правда, история народа-победителя. «Песни Победы» — не могут никого оставить равнодушным и так помогают сохранить эту память.

«Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO — это многоголосье, живой звук, виртуозное исполнениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

* Кстати, тур «Песни Победы» пройдет в более, чем 70 городах России. По словам Михаила Турецкого такой уникальный марафон, посвященный 75-летию Победы, расширит свою географию и выступлениями на больших площадках многих стран мира на разных языках.

* В 2019-м, в преддверии юбилейного года, «Песни Победы» уже прозвучали в Москве, Риме, Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Праге, Вене, Берлине, Пекине, Минске, Бресте.

* В рамках праздничного мероприятия руководители «Хора Турецкого» передали в администрацию губернатора региона уникальные исторические документы времен войны из хранилища Музея Победы в Москве, посвященные Челябинской области.