Санаторий-профилакторий «Металлург»: уральский уголок здоровья!

«Металлург» — одна из самых «молодых» здравниц Южного Урала. Санаторий-профилакторий был открыт в живописнейшем уголке — сосновом бору и лесной зоне за городским прудом Златоуста в начале 90-х. Сначала жилой корпус, чуть позже — лечебный.

Спектр услуг

Сегодня санаторий-профилакторий — это целая курортная зона с развитой инфраструктурой. Главный пятиэтажный корпус с уникальным зимним садом на крыше и уютными номерами, просторная столовая и банкетные залы, кинозал, конференц-зал, отдельный корпус трехэтажной гостиницы, зоны отдыха и мангальная зона, спортивный комплекс, русская банька и сауна с бассейном. На территории санатория также расположены отдельные двухэтажные коттеджи со всеми удобствами.

Магнитотурботрон — аппарат для общесистемной магнитотерапии в процессе реабилитации и профилактики множества различных заболеваний. Фото: spmetallurg.com

Ежегодно в «Металлурге» отдыхают и оздоравливаются тысячи южноуральцев, жителей всех уголков России, ближнего и даже дальнего зарубежья. Важно отметить, что это одно из любимых мест проведения тренировочных сборов и соревнований представителей по многим видам спорта со всей страны. Близость расположения лыжно-биатлонного комплекса им. С. Ишмуратовой (в 500 метрах) и заснеженные ландшафты создают безупречную инфраструктуру для подготовки и проведения соревнований для лыжников, биатлонистов, ориентировщиков.

Специалисты отмечают, что одно из главных достоинств и преимуществ здравницы — уникальные природно-климатические условия. Сосновый бор, расположенный по соседству с хребтами Уральских гор, с Национальным парком «Таганай». Естественная ионизация воздуха среднегорья создает идеальные условия для климатотерапии и позволяет улучшать общее состояние организма во время пребывания в санатории.

В дополнение ко всему, здравница располагает собственным источником природной воды. Это натуральная слабоминерализованная вода, которая также используется в санатории-профилактории для водных процедур и при организации питания, в том числе по специально разработанному диетическому меню.

«Акватракцион» — комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника. Фото: spmetallurg.com

В здравнице развита и обширная лечебно-профилактическая база. Приобретение современного оборудования для физиотерапевтических и бальнеологических процедур направлено на постоянное расширение спектра услуг санатория. Высококвалифицированный персонал обеспечивает развитие максимально возможных направлений санаторно-курортного лечения.

Для справки

Медицинский профиль санатория-профилактория: заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, болезни сердца и сосудов, болезни органов дыхания, спортивная реабилитация.

Фото: spmetallurg.com

Медицинские процедуры: ЭКГ, КВЧ-терапия, озокеритолечение (грязелечение), магнитолечение, ванны: йодобромные, хвойные, эвкалиптовые, скипидарные, противоревматические, жемчужные, пароуглекислые, гидромассажная ванна, душ Шарко, лазеротерапия, ароматерапия, фитобочка, лечение позвоночника сухим и подводным вытяжением на акватракционе, соляная шахта, различные виды массажа, лечебные тренажеры, лечебная физкультура (в здравнице организована школа скандинавской ходьбы).

На базе санатория применяется комплексная методика массажа и реабилитации Stability Sport. Используемая технология помогает людям достигать своих целей в области спорта, здоровья и улучшения качества жизни.

Стоимость проживания: с четырехразовым питанием и лечением всего 1500 руб./сутки.

Санаторий-профилакторий «Металлург». Челябинская область, город Златоуст, квартал Запрудный, д.1.

Эл. почта: director@spmetallurg.com

www.spmetallurg.com

КСТАТИ

Недавно руководители санатория-профилактория запустили уникальную программу Wellbeing — «Здоровье работника — выгода работодателя».

Программа Wellbeing — «Здоровье работника — выгода работодателя». Фото: spmetallurg.com

Программа направлена на поддержку здоровья сотрудников, как части корпоративной культуры предприятия.

Это коллективная программа с предоставлением трансфера для групп от 10 человек. В течение двух часов работники получают комплекс лечебно-профилактических процедур. Оптимальное время приема лечебных процедур — с 17 до 19 часов (с учетом потребности время может быть определено по договоренности). Для работодателя такая программа дает возможность проявить заботу о своих подчиненных, а работнику станет приятным бонусом в награду за свой добросовестный труд.

Работодатель может учесть расходы на санаторно-курортное лечение работников в составе расходов при исчислении налога на прибыль.

На правах рекламы.