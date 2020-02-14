Сегодня благотворители Южного Урала соберутся на вечере «Добрые сердца» в помощь тяжелобольным детям

Фонд «Родная» организует VII Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» в отеле Radisson Blu. Маленькими героями вечера станут подопечные фонда — тяжелобольные дети Артем, Дарья и Степан. Чтобы помочь им, на сцену с творческими номерами выйдут известные политики и бизнесмены Южного Урала, а также состоится благотворительный аукцион.

13-летний Артем Муртазин из Челябинска — единственный ребенок в России с диагнозом ННН, наследственным нарушением обмена мочевины. Чтобы жить, мальчику нужно вновь и вновь узнавать свой уровень аммиака в крови. Запас специальных тест-полосок на полгода вперед будет стоить 90 тысяч рублей. 10-летней Дарье Гайнулиной из города Сим нужна коляска, она стоит 80 тысяч рублей. У Даши детский церебральный паралич. У 12-летнего Степана Попова из села Томинского — миопатия Дюшена. Чтобы ребенок мог выходить на улицу и двигаться, ему необходимо специальное оборудование — лестницеход стоимостью 180 тысяч рублей. Часть суммы уже собрали ученики челябинского лицея №11 — они организовали благотворительную ярмарку в помощь Степе.

Стёпа

Ради помощи детям медийные лица Южного Урала выйдут на сцену благотворительного вечера: первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко; Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина со своей командой; директор Камерного театра, Председатель Общественной палаты Центрального района Илья Коломейский с супругой Аленой Коломейской, директором IT-компании UpMe; представитель корейского концерна TONY MOLY, директор сети магазинов корейской косметики Ольга Грачева.

Почетной гостьей благотворительного вечера «Добрые сердца» станет первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

Даша

Генеральный спонсор благотворительного вечера «Добрые сердца» — отель Radisson Blu. Официальный спонсор мероприятия — «ДНК Клиника». Партнеры вечера — винный холдинг «Ариант», компания NCT, компания «Окна Оптима», интернет-магазин корейской косметики «Белая кошка», стоматологическая клиника «Гранд-Успех», компания «Урал-Финанс». Генеральный информационный партнер — радио «Континенталь».

На благотворительном аукционе «Добрых сердец» будет разыграна гитара с автографом Олега Митяева — советского и российского автора-исполнителя, музыканта, актера, члена Союза писателей России.

Добавим, в 2019 году на лечение тяжелобольных детей «Добрые сердца» направили 628 700 рублей. Эти средства помогли 20-ти тяжелобольным малышам из Челябинска и Челябинской области. Фонд «Родная» оплатил дорогостоящие медикаменты, курсы реабилитации, приобрел медицинскую технику.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.