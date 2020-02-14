После выхода фильма Юрия Дудя жители Челябинска пошли проверяться на ВИЧ
Челябинцы пошли проверяться на ВИЧ после выхода нашумевшего фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». Об этом рассказали в независимом исследовательском центре «Есть мнение», который занимается профилактикой и тестированием опасного заболевания.
— У нас есть кабинет анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, который работает по вечерам. Туда стабильно приходит 3-5 человек. За последние дни их число увеличилось в несколько раз. Поступает много звонков от желающих записаться. Сегодня, в пятницу, ждем наплыва, — рассказал председатель правления «Есть мнение» Юрий Авдеев.
По его словам, в опросных листах, люди указывают, что придти на тестирование их сподвиг просмотр фильма популярного блогера.
— Приходят люди, которые подозревают, что у них был рискованный половой контакт. Это вполне обычные люди, не маргиналы, — отметил Юрий Авдеев.
Результаты экспресс-текста готовы через 10 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
Эксперты уже отмечают, что фильм Юрия Дудя сделал то, что не смогли многочисленные рекламные кампании Министерства здравоохранения — люди пошли тестироваться на ВИЧ.
Фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел на канале «вДудь» 11 февраля. На момент написания материала он собрал более 9,6 млн просмотров. Как рассказал Юрий Дудь в начале фильма, изначально планировалось просто рассказать людям, как не оказаться в статистике смертности от СПИДа.
— Погрузившись в тему, мы поняли, что помимо страшных цифр, есть другая проблема. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют, — говорится в фильме.
Над материалом работали около 1,5 лет.
ГДЕ ПРОВЕРИТЬСЯ НА ВИЧ
Можно купить экспресс-тест в аптеке и сделать его дома. Однако на деле этот товар оказался не таким популярным как тест на беременность и не всегда есть в наличии.
Пункты бесплатного анонимного экспресс-тестирования
Центр «Есть мнение»
ул. Курчатова, 26, второй этаж
Понедельник-пятница с 17:00 до 20:00
+7(351) 250-50-49
Поликлиника № 8
проспект Ленина, 3, Пн-Пт с 10.00 до 16.00
Городская больница № 8, травмпункт
ул. Горького 18, круглосуточно
Областная Клиническая больница № 3, травмпункт
проспект Победы, 287, круглосуточно
Центр «Точка опоры»
проспект Победы, 141, Пн-Пт с 10.00 до 17.00
Центр НаркологиЯ
ул. Харриса Юсупова 62, круглосуточно Адреса пунктов в других городах Челябинской области можно найти на сайте областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
— Специальной подготовки не нужно. Результат экспресс-теста готовы уже через 10 минут. Его точность 99%, — уточнил Юрий Авдеев.
Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно всем гражданам РФ в поликлинике по месту жительства, взяв направление у терапевта или врача-инфекциониста, в областном центре СПИДа, а также в платных лабораториях.
ВИЧ в России эпидемия, про которую не говорят / вДудь.Среди многих проблем, которые есть в России, нам хочется изучать те, про которые говорить или не хотят, или стесняются. Например эпидемия ВИЧ и СПИДа. Про нее говорят отдельные активисты, но точно не все вокруг. Многие думали, что это болезнь осталась где-то в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета.
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