2020-02-15T08:28:05+03:00
Дом. Семья

В суровом Челябинске енот Витя возит санки с дровами

В Сети набирает популярность аккаунт пушистика (видео)
Инна КУМЕЙКО
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Ролик с довами сорвал массу лайков! Кадр с видео.Ролик с довами сорвал массу лайков! Кадр с видео.
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Вите 10 месяцев, и у него более восьми тысяч подписчиков в Инстаграме – из России, США, Европы, Кореи, Китая.

В семейных роликах он снимается с удовольствием – за креветочку или кусочек крольчатины. Но на днях ему предложили первый контракт – съемки в рекламе детской одежды.

Живет енот-полоскун в Копейске у Евгения и Олеси Шиляевых.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО СКУЧНО

- Дочка выросла, живет и учится в Челябинске. Чтобы не было скучно и пусто в нашем большом доме, мы завели енота. Этот зверь – настоящий энерджайзекр. У него интеллект и жизнелюбие трехгодовалого ребенка, - смеется Олеся.

В очереди на Витю в питомнике Шиляевы отстояли 10 месяцев. Заплатили 30 тыс. рублей. И первые полгода нянчились с ним, как с человечьим детенышем.

С папой. Фото: instagram.com/raccoon.vitya/

С папой. Фото: instagram.com/raccoon.vitya/

- На ручках носила, из ручек кормила. В питомнике малышей выкармливают люди, рано отнимая от мамки. К человеку щенки привычные. Но повадки дикого зверя сохранились. Оставь без пригляда на немного – разнесет все вокруг.

СВОЯ КОМНАТА И ТРЕНАЖЕРЫ

Держать пушистых питомцев в квартире – значит, жить все время в кавардаке. У Шиляевых в доме Вите выделили комнату в 30 квадратных метров: не у всех из нас такое личное пространство есть.

- Стены окрашены, на полу – линолеум. Половину комнаты занимает вольер – в нем Витя спит, принимает пищу, занимается гимнастикой. Из леса принесли два сухих ствола – ошкурили, обработали от насекомых. В вольере есть импровизированный второй этаж и лесенка. Енот бегает туда-сюда, чтобы не набрать лишний вес, - говорит Олеся.

Еноты – сластены, обожают сахар. Но у Шиляевых не забалуешь: вся семья, включая Витю, на правильном питании. Прием пищи - три раза в день: овощи, фрукты, отварная курятина, крольчатина.

ЗАПАХА НЕТ

Еноты – полоскуны – существа упертые, дрессировке поддаются с трудом. Шиляевы воспитывают Витю лаской и хитростью.

- Как с ребенком: нужно заинтересовать, превратить воспитательный процесс в игру и наградить за успешное выполнение. Например, Витя ходит в туалет только в лоток. Когда приучали, поставили три лотка, чтобы уж наверняка. На третий день енот все понял, не пакостит.

Ну прямо человечек, а не енотик! Фото: instagram.com/raccoon.vitya/

Ну прямо человечек, а не енотик! Фото: instagram.com/raccoon.vitya/

Енот – животное чистоплотное (недаром – полоскун!), чистит шкурку по пять раз на дню, потому не издает никаких неприятных запахов.

Воспитание пушистого – собственные методики, основанные на интуиции.

- Нет рекомендаций по дрессуре енотов. В питомнике нам вручили методичку по питанию, в конце текста которой написано большими буквами: «Держитесь! Терпения вам!».

ОДНАЖДЫ, В СУРОВУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ…

Енот Шиляевых – зверь любопытный и очень жизнерадостный. С удовольствием гуляет по поселку, собирая вокруг толпы зевак.

Откуда дровишки, Витя?! Кадр с видео.

Откуда дровишки, Витя?! Кадр с видео.

Недавно хозяева устроили цирковое представление. Впрягли Витю в кукольные саночки, уложили в них пиленые березовые ветки-полешки. Пушистик бодро бежит по снегу.

На странице енота пост с этим видео собрал более 31 тысячи просмотров.

- Мы на связи с хозяевами енотов по всей стране. Звезда инстаграма – енот Тёма – более 243 тыс. подписчиков. У енотихи Сони – 320 тыс фолловеров. Енотомания захватывает Россию! Вот и мы подумываем завести еще одну живую душу – самку енота, чтобы им веселее было.

В Челябинске живет енот Витя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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