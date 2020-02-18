«Получал надбавку!»: в Челябинске к пенсионеру, который устроился на работу, ворвался ОМОН с автоматами

В марте прошлого года Сергея Зарубу разбудил крик из подъезда: «Открывайте — полиция! не откроете — ломаем двери!». Военный пенсионер щелкнул замком. На пороге стоял ОМОН в масках и с автоматами, а за ним — люди в гражданском: «Будем проводить обыск».

РУКИ ВВЕРХ, ЛИЦОМ К СТЕНЕ

— Сначала мне ничего не объясняли, — рассказал КП-Челябинск Сергей Заруба. — Поставили лицом к стенке, заставили поднять руки вверх, к спине приставили автомат! Стали рыться в рабочих бумагах.

Сергей Заруба — военный пенсионер. Но пару лет назад жильцы дома предложили ему занять должность председателя ТСЖ. Многие документы по дому хранятся у него дома.

— Что вы ищите? Что случилось? — спрашивал Сергей. Его супруга уже капала себе в стакан валерьянку.

— Документы!

— Какие?

— На... спил двух берез, — пояснили силовики.

Незадолго до этого ТСЖ, на самом деле, спилило два дерева у подъезда. Они стояли под углом 30 градусов и могли упасть на прохожих. От берез избавились по закону. Заруба вынес силовиками разрешение на спил деревьев от городского управления экологии.

В квартиру пенсионера ворвались гражданские и омон с автоматами. Фото: стоп-кадр видео.

Однако обыск не остановили. Перерыв дом вверх дном, силовики вывели пенсионера во двор под дулами автоматов и повезли в полицию.

Только там Сергей Заруба узнал, что полгода назад на него завели уголовное дело. Сотрудник военкомата донесла на мужчину, что он незаконно получает надбавку к пенсии.

«ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВА…»

Речь о 1,5 тысячи рублей в месяц. Их Сергей Заруба получал за сына-иждивенца. Но когда он устроился председателем ТСЖ, эту надбавку должны были с него снять.

— Я сразу же сообщил в военкомат, что работаю. Но надбавку сняли не сразу, — рассказывает Сергей.

Уголовное дело расследовали больше года. Осенью 2019 года его закрыли из-за отсутствия состава преступления. И только после многочисленных жалоб Зарубы на силовиков он получил официальные извинения от прокуратуры.

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности…» — пишет прокурор Советского района в письме Зарубе.

Перед Зарубой уже извинилась прокуратура.

Прокурор напоминает, что пенсионер может обратиться за возмещением имущественного вреда и подать гражданский иск на моральную компенсацию.

Сергей Заруба собирается сделать и то, и другое. И замечает: о сумме еще не думал, но скромничать не намерен. Ведь каток правосудия прокатился по его судьбе второй раз.

В конце 90-х на Сергея Зарубу уже заводили уголовное дело, но и тогда его оправдали. Сергей Заруба считает, что нынешний инцидент является местью одного нехорошего человека за первое дело.

— Обидно не за себя. За державу. Как такое возможно в современной России! — замечает Сергей и обещает, что его борьба за доброе имя еще не закончена.

КОММЕНТАРИЙ РОСГВАРДИИ

На каких основаниях могут врываться в дом силовики с автоматами?

— Основанием для участия сотрудников Росгвардии в обыске является обращение уполномоченных должностных лиц того или иного ведомства, представителей Росгвардии. Количество личного состава, силы и средства, привлекаемые к проводимым оперативным мероприятиям, определяются уполномоченными лицами, инициирующими их проведение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Говоря проще, четких правил по поводу привлечения бойцов ОМОНа и СОБРа не существует. Каждый раз это решают силовики, которые выезжают на место. Они заказывают в Росгвардии конкретное число сотрудников и сообщают, с каким оружием те должны приехать.

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