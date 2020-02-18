Черлидинг в Челябинске: окажись на высоте в группе поддержки
Черлидинг — это яркие танцы, растяжка, акробатика и море эмоций от каждого мероприятия.
Присоединяйся к Ассоциации федераций чир спорта и черлидинга в Челябинской области и, возможно, именно в этом спорте найдешь себя и ты.
Основная задача черлидинга как шоу-спорта — привлечение болельщиков на спортивные мероприятия, снижение уровня агрессии фанатов на стадионах и поддержка команд во время проведения домашних матчей.
Настоящий черлидинг сочетает в себе аэробику, гимнастику, спортивные танцы, огромное количество перестроений, пирамид, колес, шпагатов, прыжков, а также скандирование названия команд и речевок.
В чир спорте тебя ждут сборы и соревнования, участие во всех массовых и зрелищных мероприятиях, поддержка спортивных команд, зарубежные чемпионаты и первенства, награды и спортивные разряды, но самое важное — интересная, насыщенная жизнь.
Набор идет по следующим возрастным группам:
— 4-7 лет,
— 8-11 лет,
— 12-15 лет,
— от 16 лет и старше.
Также взрослая команда DIAMOND LADIES является официальной группой поддержки МХЛ «Белые Медведи» и принимает участие в различных спортивных и корпоративных мероприятиях города и области.
Отделения в Челябинске:
ул. Савина, 5 (СШОР ЧТЗ);
Свердловский проспект, 63;
ул. Воровского, 62 (Центр Движения «SM»);
Отделение в Копейске:
ул. Борьбы, 14 (ДК Угольщиков).
Телефоны для записи: +7 904 307 44 15 (Анастасия), +7 912 471 29 94 (Мария).
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ИСТОЧНИК KP.RU