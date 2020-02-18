Черлидинг в Челябинске: окажись на высоте в группе поддержки

Черлидинг — это яркие танцы, растяжка, акробатика и море эмоций от каждого мероприятия.

Присоединяйся к Ассоциации федераций чир спорта и черлидинга в Челябинской области и, возможно, именно в этом спорте найдешь себя и ты.

Основная задача черлидинга как шоу-спорта — привлечение болельщиков на спортивные мероприятия, снижение уровня агрессии фанатов на стадионах и поддержка команд во время проведения домашних матчей.

Настоящий черлидинг сочетает в себе аэробику, гимнастику, спортивные танцы, огромное количество перестроений, пирамид, колес, шпагатов, прыжков, а также скандирование названия команд и речевок.

В чир спорте тебя ждут сборы и соревнования, участие во всех массовых и зрелищных мероприятиях, поддержка спортивных команд, зарубежные чемпионаты и первенства, награды и спортивные разряды, но самое важное — интересная, насыщенная жизнь.

Набор идет по следующим возрастным группам:

— 4-7 лет,

— 8-11 лет,

— 12-15 лет,

— от 16 лет и старше.

Также взрослая команда DIAMOND LADIES является официальной группой поддержки МХЛ «Белые Медведи» и принимает участие в различных спортивных и корпоративных мероприятиях города и области.

Отделения в Челябинске:

ул. Савина, 5 (СШОР ЧТЗ);

Свердловский проспект, 63;

ул. Воровского, 62 (Центр Движения «SM»);

Отделение в Копейске:

ул. Борьбы, 14 (ДК Угольщиков).

Телефоны для записи: +7 904 307 44 15 (Анастасия), +7 912 471 29 94 (Мария).

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