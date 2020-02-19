Текслер и Котова с горожанами поехали смотреть, как чистят Челябинск от снега

Как выезжают чиновники на обход? Обычно в персональных автомобилях, с охраной. Сзади в кортеже едут автобусы с представителями СМИ. Но в среду, 19 февраля, губернатор Алексей Текслер поменял формат. Вместе с мэром Натальей Котовой он в одном автобусе с журналистами поехал по городу.

— Выбирайте маршрут, — предложил губернатор журналистам. — Давайте вместе сделаем «разворот».

[11:08]

Журналисты сначала растерялись. А потом предложили центр и Северо-Запад. Тем более, что конечной точкой маршрута станет площадка у ледовой арены «Трактор», где выставлены сегодня образцы техники, приобретенные подрядчиками для уборки дорог.

Фото автора.

[11:09]

Губернатор предложил заехать в сквер по ул. Красного Урала, в котором через лужи он прыгал в апреле прошлого года, в первый свой объезд Челябинска после назначения на пост исполняющего обязанности губернатора.

[ 11:12]

Проезжая мимо стадиона «Цинковый», на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспекта, глава области заметил:

— Тут в 80-е годы хороший стадион был. По соседству — клуб служебного собаководства. У ме6я была собака, занимались здесь с ней.

Фото автора.

[11:14]

Красного Урала. Выходим...

Местную жительницу губернатор спрашивает, как чистят сквер. Сквер, говорит, хорошо. А вот к саду в Полетаево 6 км бездорожья.

[11:20]

— Хорошо, посмотрим.

— Я вас поблагодарить хотела: ваш стиль управления напоминает мне стиль Путина.

[11:21]

Пенсионерка жалуется на дыры на тротуаре по ул Чайковского, 2.

[11:24]

Едем в «Парковый».

[11:26]

Программа уже потому спонтанная, что в сквере на Красного Урала не было ни одного чиновника местной администрации.

По дороге встретили такой веселенький домик.Фото: Инна КУМЕЙКО

[11:36] «Парковый» — от слова парковки. Здесь они повсюду. Большинство — нелегальные.

Текслера это возмущает.

— Старая история, — говорит он.

[11:37]

Едем к месту недавней коммунальной аварии по ул Скульптора Головницкого, 10а.

[11:46]

Идем мимо детского садика. Ребятишки подбегают к забору:

— О, здравствуйте, а вы кто?

— Привет, как тебя зовут?

— Ваней.

— Ну, беги, играй!

Возле садика познакомились с местным мальчишкой.Фото: Инна КУМЕЙКО

По мнению губернатора, чистить в микрорайоне должны лучше. Жители согласны!

Возле садика познакомились с местным мальчишкой.Фото: Инна КУМЕЙКО

В «Парковом» Текслера поразило отсутствие тротуаров. В разговоре с местным депутатом гордумы Дмитрием Григорчиком он заметил:

— У вас садиков и школ не хватает. И отсутствие тротуаров — это чересчур.

Дмитрий Григорчик, депутат от района, один из самых активных жителей.Фото: Инна КУМЕЙКО

Идем дальше по району.

Загаженные рекламой стаолбы и куча грязного снега на заднем плане.

[12:18]

Едем к Ледовой арене «Трактор»

Новая уборочная техника.Фото: Инна КУМЕЙКО

[12:27]

Как сказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, к концу февраля в городе будет 312 новый единиц уборочной техники — в 1.5 раза больше, чем при предыдущем контракте с АО Южуралмост.

Трактор "Белорусь" тоже примет участие в уборке снега.Фото: Инна КУМЕЙКО

Это — трактора, погрузчики, малая механизация для качественной уборки тротуаров, на содержания которых жалуются горожане.

КДМ - комбинированные дорожные машины.

В прошлом году подрядчик по контракту обслуживал 600 км вместо реальных 800 км тротуаров.

Теперь подрядчики обязаны убирать и тротуары вдоль дорог, и подходы к остановкам, и сами остановки. А еще — чистить урны.

Малые машины проедут в труднодоступных местах.Фото: Инна КУМЕЙКО

[12:28]

Как сказал Текслер, есть вопросы по качеству содержания тротуаров во дворах и внутриквартальных проездах. Это - претензии к упарвляющим компаниям.

Эти похожи на трансформеров.Фото: Инна КУМЕЙКО

Сейчас в городе четыре подрядчика по уборке.

В апреле придет уборочная техника для летнего сезона.