Текслер и Котова с горожанами поехали смотреть, как чистят Челябинск от снега
Как выезжают чиновники на обход? Обычно в персональных автомобилях, с охраной. Сзади в кортеже едут автобусы с представителями СМИ. Но в среду, 19 февраля, губернатор Алексей Текслер поменял формат. Вместе с мэром Натальей Котовой он в одном автобусе с журналистами поехал по городу.
— Выбирайте маршрут, — предложил губернатор журналистам. — Давайте вместе сделаем «разворот».
[11:08]
Журналисты сначала растерялись. А потом предложили центр и Северо-Запад. Тем более, что конечной точкой маршрута станет площадка у ледовой арены «Трактор», где выставлены сегодня образцы техники, приобретенные подрядчиками для уборки дорог.
Фото автора.
[11:09]
Губернатор предложил заехать в сквер по ул. Красного Урала, в котором через лужи он прыгал в апреле прошлого года, в первый свой объезд Челябинска после назначения на пост исполняющего обязанности губернатора.
[ 11:12]
Проезжая мимо стадиона «Цинковый», на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспекта, глава области заметил:
— Тут в 80-е годы хороший стадион был. По соседству — клуб служебного собаководства. У ме6я была собака, занимались здесь с ней.
Фото автора.
[11:14]
Красного Урала. Выходим...
Местную жительницу губернатор спрашивает, как чистят сквер. Сквер, говорит, хорошо. А вот к саду в Полетаево 6 км бездорожья.
[11:20]
— Хорошо, посмотрим.
— Я вас поблагодарить хотела: ваш стиль управления напоминает мне стиль Путина.
[11:21]
Пенсионерка жалуется на дыры на тротуаре по ул Чайковского, 2.
[11:24]
Едем в «Парковый».
[11:26]
Программа уже потому спонтанная, что в сквере на Красного Урала не было ни одного чиновника местной администрации.
По дороге встретили такой веселенький домик.Фото: Инна КУМЕЙКО
[11:36] «Парковый» — от слова парковки. Здесь они повсюду. Большинство — нелегальные.
Текслера это возмущает.
— Старая история, — говорит он.
[11:37]
Едем к месту недавней коммунальной аварии по ул Скульптора Головницкого, 10а.
[11:46]
Идем мимо детского садика. Ребятишки подбегают к забору:
— О, здравствуйте, а вы кто?
— Привет, как тебя зовут?
— Ваней.
— Ну, беги, играй!
Возле садика познакомились с местным мальчишкой.Фото: Инна КУМЕЙКО
По мнению губернатора, чистить в микрорайоне должны лучше. Жители согласны!
Возле садика познакомились с местным мальчишкой.Фото: Инна КУМЕЙКО
В «Парковом» Текслера поразило отсутствие тротуаров. В разговоре с местным депутатом гордумы Дмитрием Григорчиком он заметил:
— У вас садиков и школ не хватает. И отсутствие тротуаров — это чересчур.
Дмитрий Григорчик, депутат от района, один из самых активных жителей.Фото: Инна КУМЕЙКО
Идем дальше по району.
Загаженные рекламой стаолбы и куча грязного снега на заднем плане.
[12:18]
Едем к Ледовой арене «Трактор»
Новая уборочная техника.Фото: Инна КУМЕЙКО
[12:27]
Как сказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, к концу февраля в городе будет 312 новый единиц уборочной техники — в 1.5 раза больше, чем при предыдущем контракте с АО Южуралмост.
Трактор "Белорусь" тоже примет участие в уборке снега.Фото: Инна КУМЕЙКО
Это — трактора, погрузчики, малая механизация для качественной уборки тротуаров, на содержания которых жалуются горожане.
КДМ - комбинированные дорожные машины.
В прошлом году подрядчик по контракту обслуживал 600 км вместо реальных 800 км тротуаров.
Теперь подрядчики обязаны убирать и тротуары вдоль дорог, и подходы к остановкам, и сами остановки. А еще — чистить урны.
Малые машины проедут в труднодоступных местах.Фото: Инна КУМЕЙКО
[12:28]
Как сказал Текслер, есть вопросы по качеству содержания тротуаров во дворах и внутриквартальных проездах. Это - претензии к упарвляющим компаниям.
Эти похожи на трансформеров.Фото: Инна КУМЕЙКО
Сейчас в городе четыре подрядчика по уборке.
В апреле придет уборочная техника для летнего сезона.
Дорожным рабочим Текслер пожал руки: От вас зависит безопасность на дорогах и чистота в городе. Спасибо вам, мужики!
ИСТОЧНИК KP.RU