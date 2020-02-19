2020-02-19T11:17:57+03:00
Общество

Текслер и Котова с горожанами поехали смотреть, как чистят Челябинск от снега

Маршрут выбирали по ходу движения [прямая трансляция]
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В автобусе вместе с чиновниками едет журналист КП-Челябинск.В автобусе вместе с чиновниками едет журналист КП-Челябинск.Фото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

Как выезжают чиновники на обход? Обычно в персональных автомобилях, с охраной. Сзади в кортеже едут автобусы с представителями СМИ. Но в среду, 19 февраля, губернатор Алексей Текслер поменял формат. Вместе с мэром Натальей Котовой он в одном автобусе с журналистами поехал по городу.

— Выбирайте маршрут, — предложил губернатор журналистам. — Давайте вместе сделаем «разворот».

[11:08]

Журналисты сначала растерялись. А потом предложили центр и Северо-Запад. Тем более, что конечной точкой маршрута станет площадка у ледовой арены «Трактор», где выставлены сегодня образцы техники, приобретенные подрядчиками для уборки дорог.

Фото автора.

Фото автора.

[11:09]

Губернатор предложил заехать в сквер по ул. Красного Урала, в котором через лужи он прыгал в апреле прошлого года, в первый свой объезд Челябинска после назначения на пост исполняющего обязанности губернатора.

[ 11:12]

Проезжая мимо стадиона «Цинковый», на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспекта, глава области заметил:

— Тут в 80-е годы хороший стадион был. По соседству — клуб служебного собаководства. У ме6я была собака, занимались здесь с ней.

Фото автора.

Фото автора.

[11:14]

Красного Урала. Выходим...

Местную жительницу губернатор спрашивает, как чистят сквер. Сквер, говорит, хорошо. А вот к саду в Полетаево 6 км бездорожья.

[11:20]

— Хорошо, посмотрим.

— Я вас поблагодарить хотела: ваш стиль управления напоминает мне стиль Путина.

[11:21]

Пенсионерка жалуется на дыры на тротуаре по ул Чайковского, 2.

[11:24]

Едем в «Парковый».

[11:26]

Программа уже потому спонтанная, что в сквере на Красного Урала не было ни одного чиновника местной администрации.

По дороге встретили такой веселенький домик. Фото: Инна КУМЕЙКО

По дороге встретили такой веселенький домик.Фото: Инна КУМЕЙКО

[11:36] «Парковый» — от слова парковки. Здесь они повсюду. Большинство — нелегальные.

Текслера это возмущает.

— Старая история, — говорит он.

[11:37]

Едем к месту недавней коммунальной аварии по ул Скульптора Головницкого, 10а.

[11:46]

Идем мимо детского садика. Ребятишки подбегают к забору:

— О, здравствуйте, а вы кто?

— Привет, как тебя зовут?

— Ваней.

— Ну, беги, играй!

Возле садика познакомились с местным мальчишкой. Фото: Инна КУМЕЙКО

Возле садика познакомились с местным мальчишкой.Фото: Инна КУМЕЙКО

По мнению губернатора, чистить в микрорайоне должны лучше. Жители согласны!

Возле садика познакомились с местным мальчишкой. Фото: Инна КУМЕЙКО

Возле садика познакомились с местным мальчишкой.Фото: Инна КУМЕЙКО

В «Парковом» Текслера поразило отсутствие тротуаров. В разговоре с местным депутатом гордумы Дмитрием Григорчиком он заметил:

— У вас садиков и школ не хватает. И отсутствие тротуаров — это чересчур.

Дмитрий Григорчик, депутат от района, один из самых активных жителей. Фото: Инна КУМЕЙКО

Дмитрий Григорчик, депутат от района, один из самых активных жителей.Фото: Инна КУМЕЙКО

Идем дальше по району.

Загаженные рекламой стаолбы и куча грязного снега на заднем плане.

Загаженные рекламой стаолбы и куча грязного снега на заднем плане.

[12:18]

Едем к Ледовой арене «Трактор»

Новая уборочная техника. Фото: Инна КУМЕЙКО

Новая уборочная техника.Фото: Инна КУМЕЙКО

[12:27]

Как сказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, к концу февраля в городе будет 312 новый единиц уборочной техники — в 1.5 раза больше, чем при предыдущем контракте с АО Южуралмост.

Трактор "Белорусь" тоже примет участие в уборке снега. Фото: Инна КУМЕЙКО

Трактор "Белорусь" тоже примет участие в уборке снега.Фото: Инна КУМЕЙКО

Это — трактора, погрузчики, малая механизация для качественной уборки тротуаров, на содержания которых жалуются горожане.

КДМ - комбинированные дорожные машины.

КДМ - комбинированные дорожные машины.

В прошлом году подрядчик по контракту обслуживал 600 км вместо реальных 800 км тротуаров.

Теперь подрядчики обязаны убирать и тротуары вдоль дорог, и подходы к остановкам, и сами остановки. А еще — чистить урны.

Малые машины проедут в труднодоступных местах. Фото: Инна КУМЕЙКО

Малые машины проедут в труднодоступных местах.Фото: Инна КУМЕЙКО

[12:28]

Как сказал Текслер, есть вопросы по качеству содержания тротуаров во дворах и внутриквартальных проездах. Это - претензии к упарвляющим компаниям.

Эти похожи на трансформеров. Фото: Инна КУМЕЙКО

Эти похожи на трансформеров.Фото: Инна КУМЕЙКО

Сейчас в городе четыре подрядчика по уборке.

В апреле придет уборочная техника для летнего сезона.

Дорожным рабочим Текслер пожал руки: От вас зависит безопасность на дорогах и чистота в городе. Спасибо вам, мужики!

Дорожным рабочим Текслер пожал руки: От вас зависит безопасность на дорогах и чистота в городе. Спасибо вам, мужики!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Губернатор Орловской области Андрей Клычков: “Будет бизнес, будет и социалка. А условия для этого у нас есть»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил почему в регионах не будут такие же зарплаты, как в Москве, какие льготы регион предлагает предпринимателям и почему ради инвесторов пришлось ужать социалку
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Новости 24
В Челябинской области столкнулись трактор и «семерка»: двое пострадали
По подозрению в краже 19 млн рублей задержан бывший директор оборонного предприятия в Челябинской области
ВТБ: челябинцы на 25% увеличили траты на подарки для любимых
Разбившему Rolls-Royce рабочему из Челябинска окончательно отпустили долги
Фура слетела с дороги во время снегопада в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Для вернувшихся из Китая студентов не станут открывать карантинный пункт в Магнитогорске
Стартовала продажа авиабилетов из Челябинска в Крым
Победительница грантового конкурса «Мечела» реализует проект по использованию вторсырья
Челябинец пожаловался на водителя, который усадил ребенка за руль
«Не тяни — голосуй!» Фестиваль больших граффити может уйти из Челябинской области
Таксисты Челябинска возмущены: их заставляют арендовать машины поновее, чтобы возить по тарифу «Комфорт»
Автомойка с логотипом «Первого канала» удивила жителей Челябинска
Двое суток верный пес ждал у подъезда бросивших его хозяев в Челябинской области
Челябинскую студентку хотят отчислить из-за юбки