2020-02-21T21:25:06+03:00
Общество

7 потрясающих снимков, которые прославили на весь мир фотографа с ДЦП из Челябинской области

Ее работы побеждают в международных конкурсах, но не приносят денег
Ирина КАРЕЛИНА
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У Натальи ДЦП, но это не помешало ей стать фотографом. Фото: Наталья Куренкова.У Натальи ДЦП, но это не помешало ей стать фотографом. Фото: Наталья Куренкова.
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Наталья Куренкова из Озерска родилась со страшным диагнозом — детский церебральный паралич. Для многих он звучит как приговор. Но не для нашей героини.

Она получила высшее образование, вышла замуж и занялась искусством, казалось бы, несовместимым с ее болезнью, — фотографией. Ведь людям с ДЦП сложно даже держать в руках стакан, не расплескав. А Наталья создает удивительные снимки!

В чем секрет?

Простые предметы в кадре создают волшебство. Фото: Наталья Куренкова.

Простые предметы в кадре создают волшебство. Фото: Наталья Куренкова.

— Действительно, у меня гиперкинезы (непроизвольные движения тела — прим. автора), паралич с правой стороны. Тело двигается не так, как у здоровых людей, руки трясутся. Но это не беда. Затаила дыхание — и вперед. Снимаю с рук. Маленький секрет все же есть: фотоаппарат настраиваю на непрерывную съемку. Хоть несколько кадров, да в резкость попадут.

ЧУДЕСА ПРИ ПОМОЩИ СТАРЕНЬКОГО ФОТОАППАРАТА

Наталья занялась фотографией три года назад. Увидела в соцсети работы девушки, похожие на картины. Захотела научиться снимать также, стала читать информацию в интернете. В дело пошел недорогой старенький фотоаппарат. Сейчас таких уже и не продают.

Наталья Куренкова, не смотря на серьезный врожденный недуг, стала фотографом. Фото из личного архива героини материала.

Наталья Куренкова, не смотря на серьезный врожденный недуг, стала фотографом. Фото из личного архива героини материала.

Жанр снимков Натальи — макросъемка с эффектом боке. Если объяснять упрощенно, это съемка предметов с очень близкого расстояния, размытый фон и красивые круглые шарики света на фотографии. Ничего не рисуется в фотошопе!

Закат. Фото: Наталья Куренкова.

Закат. Фото: Наталья Куренкова.

— Эти «кругляшки» создаются при помощи капель воды на стекле. Для съемки использую объектив от старого пленочного фотоаппарата. С помощью него получается красивое размытие на заднем фоне, — рассказывает Наталья. Чтобы делать такие снимки, нужно солнце. Поэтому я завишу от погоды. Фотографировать можно круглый год. Но листья для съемок я собираю весной — тогда они тоненькие и нежные, хорошо пропускают свет.

Фонарики очень фотогеничны. Фото: Наталья Куренкова.

Фонарики очень фотогеничны. Фото: Наталья Куренкова.

Все предметы в кадре у Натальи — самые обычные, а выходит волшебство. Один из ее снимков признали лучшим по итогам декабря 2019 года в конкурсе Nikon Russia.

ХОББИ ИЛИ РАБОТА?

Молодые весенние листья хорошо пропускают свет. Фото: Наталья Куренкова.

Молодые весенние листья хорошо пропускают свет. Фото: Наталья Куренкова.

Наталья пытается зарабатывать с помощью своего таланта. Но сложно конкурировать со здоровыми фотографами.

— Раньше мы с мужем ходили по садикам, фотографировали детей на праздниках, — рассказывает наша героиня. — Но конкуренция в этой сфере большая. У детсадов уже есть договоренности с другими фотографами. Да и тяжело это для меня. Надо быстро обработать и сразу выдать фото. После одного такого новогоднего марафона, когда надо было отснять более сотни детей, я несколько месяцев не брала в руки фотоаппарат.

Просто сказка! Фото: Наталья Куренкова.

Просто сказка! Фото: Наталья Куренкова.

Думала проводить фотосессии. Но пока сомневаюсь. Это работа с людьми. Нужно договариваться, не каждый захочет под меня подстраиваться.

Пока я решила быть свободным художником и снимать, как нравится мне. Продаю фотографии в своем аккаунте в ВК и на фотостоках. Но цены очень низкие. На фотостоке — 25 центов (15 рублей — прим. автора) за снимок. Чтобы в месяц набегала какая-то ощутимая сумма, нужно наработать объем. А для этого нужна хорошая работоспособность. В этом плане я, увы, проигрываю здоровым фотографам.

Лето! Фото: Наталья Куренкова.

Лето! Фото: Наталья Куренкова.

Но инвалидом, человеком с ограниченными возможностями Наталья себя не считает. Говорит «Я могу» и доказывает это. Ее поддерживают муж и подписчики в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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