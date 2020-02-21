7 потрясающих снимков, которые прославили на весь мир фотографа с ДЦП из Челябинской области

Наталья Куренкова из Озерска родилась со страшным диагнозом — детский церебральный паралич. Для многих он звучит как приговор. Но не для нашей героини.

Она получила высшее образование, вышла замуж и занялась искусством, казалось бы, несовместимым с ее болезнью, — фотографией. Ведь людям с ДЦП сложно даже держать в руках стакан, не расплескав. А Наталья создает удивительные снимки!

В чем секрет?

Простые предметы в кадре создают волшебство. Фото: Наталья Куренкова.

— Действительно, у меня гиперкинезы (непроизвольные движения тела — прим. автора), паралич с правой стороны. Тело двигается не так, как у здоровых людей, руки трясутся. Но это не беда. Затаила дыхание — и вперед. Снимаю с рук. Маленький секрет все же есть: фотоаппарат настраиваю на непрерывную съемку. Хоть несколько кадров, да в резкость попадут.

ЧУДЕСА ПРИ ПОМОЩИ СТАРЕНЬКОГО ФОТОАППАРАТА

Наталья занялась фотографией три года назад. Увидела в соцсети работы девушки, похожие на картины. Захотела научиться снимать также, стала читать информацию в интернете. В дело пошел недорогой старенький фотоаппарат. Сейчас таких уже и не продают.

Наталья Куренкова, не смотря на серьезный врожденный недуг, стала фотографом. Фото из личного архива героини материала.

Жанр снимков Натальи — макросъемка с эффектом боке. Если объяснять упрощенно, это съемка предметов с очень близкого расстояния, размытый фон и красивые круглые шарики света на фотографии. Ничего не рисуется в фотошопе!

Закат. Фото: Наталья Куренкова.

— Эти «кругляшки» создаются при помощи капель воды на стекле. Для съемки использую объектив от старого пленочного фотоаппарата. С помощью него получается красивое размытие на заднем фоне, — рассказывает Наталья. Чтобы делать такие снимки, нужно солнце. Поэтому я завишу от погоды. Фотографировать можно круглый год. Но листья для съемок я собираю весной — тогда они тоненькие и нежные, хорошо пропускают свет.

Фонарики очень фотогеничны. Фото: Наталья Куренкова.

Все предметы в кадре у Натальи — самые обычные, а выходит волшебство. Один из ее снимков признали лучшим по итогам декабря 2019 года в конкурсе Nikon Russia.

ХОББИ ИЛИ РАБОТА?

Молодые весенние листья хорошо пропускают свет. Фото: Наталья Куренкова.

Наталья пытается зарабатывать с помощью своего таланта. Но сложно конкурировать со здоровыми фотографами.

— Раньше мы с мужем ходили по садикам, фотографировали детей на праздниках, — рассказывает наша героиня. — Но конкуренция в этой сфере большая. У детсадов уже есть договоренности с другими фотографами. Да и тяжело это для меня. Надо быстро обработать и сразу выдать фото. После одного такого новогоднего марафона, когда надо было отснять более сотни детей, я несколько месяцев не брала в руки фотоаппарат.

Просто сказка! Фото: Наталья Куренкова.

Думала проводить фотосессии. Но пока сомневаюсь. Это работа с людьми. Нужно договариваться, не каждый захочет под меня подстраиваться.

Пока я решила быть свободным художником и снимать, как нравится мне. Продаю фотографии в своем аккаунте в ВК и на фотостоках. Но цены очень низкие. На фотостоке — 25 центов (15 рублей — прим. автора) за снимок. Чтобы в месяц набегала какая-то ощутимая сумма, нужно наработать объем. А для этого нужна хорошая работоспособность. В этом плане я, увы, проигрываю здоровым фотографам.

Лето! Фото: Наталья Куренкова.

Но инвалидом, человеком с ограниченными возможностями Наталья себя не считает. Говорит «Я могу» и доказывает это. Ее поддерживают муж и подписчики в соцсетях.

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