Школы Челябинской области заставляют родителей регистрироваться в Instagram

Родителям учеников нескольких школ Челябинской области пришло такое сообщение: «Всем педагогам и родителям НЕОБХОДИМО подписаться в социальную сеть Instagram на страничку «...» (не будем рекламировать аккаунт — прим. автора) в рамках федеральных проектов «Учитель будущего» и «Успех каждого ребенка». Срок: до 20.02.20».

Возмущенные родители пожаловались в соцсети.

— Дети принесли со школы вот такую информацию. Уважаемое управление образования, объясните: для чего нам это нужно? Что за новшество? — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Лидия Ткачева.

Некоторые школы решили, что всем НЕОБХОДИМО зарегистрироаться в "Инстаграме"Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЕКРЕТ УСПЕХА — В «ИНСТАГРАМЕ»?

Многие родители не зарегистрированы в Instagram и не хотят это делать. Они не понимают, как соцсеть может пригодиться для учебы их детей.

— Прям очень «необходимо»! Это что за обязаловка регистрироваться в социальных сетях? Еще и срок обозначили! — недоумевает Екатерина Толканюк.

— Видимо, учителя будущего и успешного ребенка без «Инстаграма» быть не может. Только с ним, — иронизирует Александр Дронов.

— Совсем с ума посходили! Такими темпами скоро учителей заставят вести стримы уроков на YouTube, — написал Андрей Будуев.

"Вы только посмотрите, что Марьиванна в "Инстаграм" выложила!" Фото: архив КП

ЦЕНА УСПЕХА

Аккаунт, на который просят подписаться родителей, принадлежит некой Академии предпринимательства. Внутри посты про законы воспитания преуспевающих людей, рассказы про педагогов… Но для чего это все? Ага, вот оно — ссылка на сайт, а там: «Стань слушателем Академии. Годовой курс по специально цене — 950 рублей».

Тезисы занятий: «Предприимчивость с детства», «Матрица карьеры», «Твой успех в твоих руках»...

Похоже на модные сейчас курсы личностного роста. Насколько это нужно детям? И почему система образования продвигает платный ресурс?

Опять двойку в "Инстаграме" поставили?Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не должно быть принудиловкой!»

— Нужно или не нужно это, для каждого конкретного ребенка решают его родители. Это ни в коем случае не должно быть принудиловкой, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Министерства образования Челябинской области Светлана Платонова. — Сообщения, которые поступают по этому поводу родителям от школ — инициатива сотрудников учебных заведений, но не Министерства или Управления образования. Мы не пропагандируем какие-либо платные услуги в системе образования. Но некоторые школы делают это без разрешения органов власти. Регистрироваться в Instagram и подписываться на этот аккаунт необязательно.

«Успех каждого ребенка» — это региональный проект, который действует в рамках нацпроекта. Он будет интересен тем родителям, кто нацелен на дополнительное образование ребенка. Сюда входят все олимпиады, техническое творчество, открытие кванториумов (площадки для школьников, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, — прим. автора) и т.д. Все это бесплатно для школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ледяное! И на вынос не дают»: школьники Челябинской области жалуются на бесплатное молоко

В регионе заработала федеральная программа «Школьное молоко». О ее правилах рассказали в Минобре (подробности).