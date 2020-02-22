2020-02-21T21:27:31+03:00
Общество

Школы Челябинской области заставляют родителей регистрироваться в Instagram

И подписываться на академию, продающую курсы личностного роста
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Соцети, похоже, прочно засели в системе образования.Соцети, похоже, прочно засели в системе образования.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Родителям учеников нескольких школ Челябинской области пришло такое сообщение: «Всем педагогам и родителям НЕОБХОДИМО подписаться в социальную сеть Instagram на страничку «...» (не будем рекламировать аккаунт — прим. автора) в рамках федеральных проектов «Учитель будущего» и «Успех каждого ребенка». Срок: до 20.02.20».

Возмущенные родители пожаловались в соцсети.

— Дети принесли со школы вот такую информацию. Уважаемое управление образования, объясните: для чего нам это нужно? Что за новшество? — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Лидия Ткачева.

Некоторые школы решили, что всем НЕОБХОДИМО зарегистрироаться в "Инстаграме" Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Некоторые школы решили, что всем НЕОБХОДИМО зарегистрироаться в "Инстаграме"Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЕКРЕТ УСПЕХА — В «ИНСТАГРАМЕ»?

Многие родители не зарегистрированы в Instagram и не хотят это делать. Они не понимают, как соцсеть может пригодиться для учебы их детей.

— Прям очень «необходимо»! Это что за обязаловка регистрироваться в социальных сетях? Еще и срок обозначили! — недоумевает Екатерина Толканюк.

— Видимо, учителя будущего и успешного ребенка без «Инстаграма» быть не может. Только с ним, — иронизирует Александр Дронов.

— Совсем с ума посходили! Такими темпами скоро учителей заставят вести стримы уроков на YouTube, — написал Андрей Будуев.

"Вы только посмотрите, что Марьиванна в "Инстаграм" выложила!" Фото: архив КП

"Вы только посмотрите, что Марьиванна в "Инстаграм" выложила!" Фото: архив КП

ЦЕНА УСПЕХА

Аккаунт, на который просят подписаться родителей, принадлежит некой Академии предпринимательства. Внутри посты про законы воспитания преуспевающих людей, рассказы про педагогов… Но для чего это все? Ага, вот оно — ссылка на сайт, а там: «Стань слушателем Академии. Годовой курс по специально цене — 950 рублей».

Тезисы занятий: «Предприимчивость с детства», «Матрица карьеры», «Твой успех в твоих руках»...

Похоже на модные сейчас курсы личностного роста. Насколько это нужно детям? И почему система образования продвигает платный ресурс?

Опять двойку в "Инстаграме" поставили? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опять двойку в "Инстаграме" поставили?Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не должно быть принудиловкой!»

— Нужно или не нужно это, для каждого конкретного ребенка решают его родители. Это ни в коем случае не должно быть принудиловкой, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Министерства образования Челябинской области Светлана Платонова. — Сообщения, которые поступают по этому поводу родителям от школ — инициатива сотрудников учебных заведений, но не Министерства или Управления образования. Мы не пропагандируем какие-либо платные услуги в системе образования. Но некоторые школы делают это без разрешения органов власти. Регистрироваться в Instagram и подписываться на этот аккаунт необязательно.

«Успех каждого ребенка» — это региональный проект, который действует в рамках нацпроекта. Он будет интересен тем родителям, кто нацелен на дополнительное образование ребенка. Сюда входят все олимпиады, техническое творчество, открытие кванториумов (площадки для школьников, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, — прим. автора) и т.д. Все это бесплатно для школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ледяное! И на вынос не дают»: школьники Челябинской области жалуются на бесплатное молоко

В регионе заработала федеральная программа «Школьное молоко». О ее правилах рассказали в Минобре (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ
В Челябинске мужчинам окажут психологическую помощь
Пустырь в центре Челябинска превратят в модный сквер
В Челябинске пройдут старты памяти «Снежных призраков»
Президент Путин повысил в звании начальника ФСИН по Челябинской области
И рыбу, и мясо: в Челябинской области уничтожили 135 кг продуктов
В Челябинске 23 февраля мужчин в музей пустят почти бесплатно
ВТБ и Уральский институт управления — РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве
В Челябинске выпускник школы готовится к ЕГЭ по китайскому языку
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
В Челябинске пройдут соревнования памяти бойцов Уральских лыжных батальонов
Неужто опять метеорит: в Челябинской области жителей напугали огненные всполохи
В Челябинске оштрафовали горе-юристов
В Челябинске определены автобусные перевозчики в аэропорт
Забор в промзоне Челябинска превратили в арт-объект
В Челябинске обнаружен идеальный зооприют
Ограждение на ЧМК превратили в картинную галерею под открытым небом
Чиновники рассказали, почему в школах Челябинской области детям дали ледяное молоко
В Магнитогорске угонщик автомобиля попался, застряв в сугробе
Распродажа текстиля в Челябинске: где сделать выгодные покупки для себя и близких
В Челябинской области транспортные полицейские задержали наркоторговца
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
В Челябинске возродят отель, закрытый после рейдерского захвата
В Челябинске на Дне зимних видов спорта пройдут мастер-классы
В Челябинской области отменен карантин по гриппу