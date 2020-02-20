«Ледяное! А на вынос не дают»: школьники Челябинской области жалуются на бесплатное молоко

Пока челябинские дети третью неделю сидят на карантине, в Озерске и Коркино уже вовсю попивают бесплатное «школьное молоко». Напомним, программу с таким названием запускают по всей России. Полезный напиток в удобных коробочках с трубочками решено выдавать ученикам с 1 по 4 классы.

Инициатива хорошая. Однако, некоторые родители назвали ее первым блином — который комом.

— Случилось… выдали сегодня в школе молоко на завтрак (в некоторых образовательных заведениях дети питаются два раз в день — прим. автора). Дети жалуются, что молоко холодное, даже ледяное. С собой забирать не разрешают: пить надо быстро, пока перемена идет, и в столовой.

Выдавали бы тогда лучше в обед — отходов было бы меньше. Ведь не всем детям с утра молоко заходит. Да и согреться успело бы. В общем, посмотрим, как будет дальше. Пока ерунда какая-то выходит, — пожаловалась мама школьника в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

Пока в школах не поняли правила: кому-то выдают молоко с собой, кого-то заставляют пить сразу.Фото: Евгения ГУСЕВА

ЗАБОЛЕЛО ГОРЛО

Можно было бы усомниться в правдивости этого анонимного сообщения. Однако, тут же — десятки комментариев от других родителей, которые под своими фамилиями и с указанием школ подтверждают информацию о слишком холодном молоке. Вот некоторые из них:

— В 27-й школе тоже ледяное! Ребенок начал жаловаться на горло, — написала Светлана Колобова.

— Школа в поселке Метлино. Ребенок сказал, что давали ледяное молоко, — прокомментировала Нелли Мухамедшина.

Молоко полезно для детей.Фото: Евгения ГУСЕВА

«КОШМАР! У ДЕТЕЙ МОЛОКО ОТБИРАЮТ!»

Также родители возмущаются, что напиток в коробочке запрещают забрать с собой.

— Учимся в лицее №23. Учитель предупредила детей, что молоко из столовой выносить нельзя, — написала Татьяна Злоказова.

— Вчера молоко выдали домой. А сегодня ребенок не стал пить и у него забрали, — Светлана Макарова.

У родителей сложилось впечатление, что это решение зависит от педагога. Например, в школе №38 одному классу разрешили забрать молоко, а другому — нет.

— Я читала, что в других городах родители уже обращаются с жалобами, — пишет возмущенная мама из Озерска Елена Казакова. — Где-то даже учителей ловили с полными сумками этого молока. Кошмар какой-то — у детей молоко отбирают!

Родители Озерска показали бесплатное молоко в соцсети: состав, сроки - все в норме! Фото: vk.com/ozersksecret

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Пить только в школе!»

— Принято решение, что дети должны выпивать молоко в школе, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова. — Школы сами организуют этот процесс, как им удобно. Где-то собирают детей в столовой на отдельной молочной перемене. Где-то раздают молоко во время обеда.

Почему не дают забирать молоко с собой? Во-первых, его выдают для детей, а не для мамы с папой. За каждого ребенка родители написали согласие, что он будет пить молоко, или отказ. У кого-то может быть аллергия.

Во-вторых, если дети будут забирать молоко с собой, — оно может неизвестно сколько пролежать у них в портфелях. Температурный режим не соблюдался, молоко прокисло, ребенок выпил, случилась проблема — отвечает школа. Этих рисков нужно избежать, поэтому идем на такие меры.

То, что где-то сумками выносят молоко из школы, — это ложь. Все подотчетно. Ничего не пропадает. Срок годности у ультрапастеризованного молока большой. Не захотел пить ребенок сегодня — ему дадут завтра.

Жалоб на ледяное молоко нам не поступало. Наоборот, только хорошие отзывы. Дети не всегда оценивают объективно. Возможно, молоко было слегка прохладное. Так оно интереснее по вкусу, похоже на молочный коктейль. Слишком теплое молоко не все будут пить. Но если к нам поступят какие-то обращения по поводу реализации программы, мы непременно их проверим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А кому-то и булочку!»: когда в школах Челябинска начнут давать горячие обеды и бесплатное молоко

Питание за счет государства рассчитано на детей 1-4 классов (подробности)