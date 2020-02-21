Челябинские разработчики научили голосового помощника в смартфонах открывать шлагбаумы

Челябинские владельцы автомобилей теперь могут обратиться к голосовому ассистенту с просьбой «открыть шлагбаум» или ворота благодаря очередной «умной» разработке специалистов компании «Интерсвязь».

Вот уже три года жители Челябинска регулярно получают в свое распоряжение высокотехнологичные сервисы, облегчающие их повседневную жизнь. Например, автолюбителям доступен целый комплекс инновационных разработок: возможность найти место на «умной парковке» в загруженных районах в часы пик, не объезжая все парковки лично, а на экране мобильного телефона. Причем, для удобства водителей, эта функция доступна и с голосовым управлением через ассистента «Алису» (голосовой помощник приложения «Яндекс», который могут установить владельцы любых смартфонов). Также автовладельцы могут поставить автомобиль под охрану бдительной системы умного видеонаблюдения «Мониторинг автомобиля», которая будет предупреждать владельца обо всех опасностях, грозящих его имуществу, к примеру, об интересе к машине посторонних людей, или других участниках дорожного движения, которые могут нанести повреждение при слишком близкой парковке.

Очередной «умный» сюрприз для автовладельцев — это шлагбаумы или ворота с голосовым управлением (на данный момент интегрирован в Siri для владельцев техники от Apple) либо оснащенные камерами с распознаванием номеров. Закрытые придомовые территории, парковки для сотрудников возле офисных зданий стали довольно распространенным явлением в Челябинске. Иногда это вызывает дополнительные неудобства, которых можно избежать. Есть два варианта использования шлагбаума: каждый автовладелец получает брелок с радиоуправлением для открытия шлагбаума (неудобства — пульт всегда нужно иметь при себе и часто садится батарейка); либо на въезде находится охранник — здесь ситуация осложняется «человеческим фактором», появляются непредвиденные задержки и расходы на помещение и зарплату. А впустить во двор автомобиль гостя вообще становится проблематичным.

Все эти неудобства исключены при использовании умного шлагбаума с голосовым управлением или управлением через мобильное приложение.

— Вообще технические решения с использованием «умных» технологий прекрасны именно своей гибкостью и возможностью усовершенствования. Например, сейчас человек, управляющий умным шлагбаумом с помощью голосового ассистента Siri, может просто громко произнеся ключевую фразу рядом с телефоном открыть шлагбаум для себя или для своего гостя. Никаких брелоков, никаких охранников, никаких лишних телодвижений и вопросов, просто произнесенное «сим-сим, откройся» и въезд открыт. Причем доступы строго регламентированы, — делится тонкостями использования новой технологии директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов.

Традиционно все новинки сотрудники Интерсвязи тестируют на себе, и шлагбаум с автоматическим распознаванием госномеров автомобилей на парковке компании хорошо себя зарекомендовал. Поэтому сейчас южноуральские разработчики готовы масштабировать это решение на другие парковки. Новой же разработкой специалисты удовлетворили запросы продвинутых пользователей электроники, которые привыкли решать повседневные задачи в том числе с помощью взаимодействия с голосовыми помощниками. Попробовать инновацию в скором времени можно будет в бесплатном мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город».

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