2020-02-21T14:44:00+03:00
Общество

РМК поддержала нацпроект «Чистая страна»

Компания закажет разработку документов для ликвидации в Челябинской области объектов накопленного экологического вреда советских времен
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Русская медная компания (АО «РМК») планирует оплатить инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда в Карабашском городском округе, которые являются результатом работы старого производства бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Об этом журналистам сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар во время рабочей поездки в Карабаш полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Планы компании Наталия Гончар представила во время посещения промышленной площадки медеплавильного завода «Карабашмедь» (входит в Группу РМК).

Речь о территории площадью порядка 243 га, испытавшей в советские годы негативное воздействие от работы бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Инвентаризация позволит включить данные объекты в Государственный реестр. Тогда Карабаш в будущем сможет рассчитывать на федеральное финансирование работ по рекультивации этих заброшенных объектов в рамках Национального проекта «Чистая страна». На подготовку документов РМК направит в 2020 году порядка 13 млн рублей.

Комментирует вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар:

— Русская медная компания пришла в Карабаш в 2004 году, чтобы развивать местное медеплавильное предприятие, история которого к тому моменту насчитывала без малого 100 лет. За прошедшие 15 лет мы инвестировали в развитие и повышение экологической безопасности медеплавильного завода «Карабашмедь» более 22 млрд рублей. В результате мы построили современное отвечающее передовым международным стандартам предприятие, объем выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 года, производительность выросла более чем в 5 раз.

Повышение экологической безопасности производства сделало возможной и целесообразной инициативы по решению экологических проблем, которые копились в Карабаше с прошлого века и являются результатом работы старого производства бывшего Карабашского медеплавильного комбината. РМК по собственной инициативе взялась за это. В 2018 и 2019 годы на средства компании уже рекультивирована территория бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. В данный момент на государственной экологической экспертизе находится второй проект компании по рекультивации порядка 45 га хвостохранилища №3. Оба объекта были выведены из эксплуатации еще 1980-е годы, то есть в советское время.

СПРАВКА КП

Город Карабаш — один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах началось в 1910 году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Восстановление нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината — медеплавильного завода «Карабашмедь». Он вошел в состав Русской медной компании в 2004 году. С этого момента на предприятии начинается масштабное техническое перевооружение, призванное увеличить мощность и повысить экологическую безопасность производства.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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