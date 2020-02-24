Строил солдат и танцевал чечетку с маршалом: невыдуманная история челябинца, который в шесть лет попал в армию

«Я — Ваня Солнцев!»: они выдавали себя за героя Валентина Катаева

Валентин Катаев написал повесть «Сын полка» в 1944 году. В это время во фронтовых окопах можно было встретить 3500 детей до 16 лет, которые всеми способами стремились сражаться рядом с взрослыми. Все они в чем-то походили на героя повести — Ваню Солнцева.

Я встречал несколько человек, каждый из которых утверждал, что именно он послужил прототипом «Сына полка». Они ездили по стране и выступали перед женскими коллективами, добросовестно пересказывая… содержание книги. Женщины в зале плакали…

Действительно ли эти люди были воспитанниками воинских частей в годы войны, или детьми лейтенант Шмидта? Судить трудно.

Сейчас мы расскажем о реальном герое — маленьком солдате Сереже Алешкове. Он был зачислен на довольствие боевой воинской части в шесть лет! Этот мальчик приобрел на фронте новых родителей, и после войны приехал с ними в Челябинск. Сережа Алешков — маленький герой большой и ужасной войны.

Сына полка разведчики нашли в лесу

Разведчик не должен обнаруживать себя. Что бы ни случилось. Есть задание, и о гуманизме приходится забыть. Но полковые разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка, обнаружившие в лесу испуганного, голодного мальчишку, бросить его не смогли. И перенесли ребенка через линию фронта. Это было осенью 1942 года.

Оказалось, что мать и старшего брата расстреляли за связь с партизанами. Их деревня в Калужской области была базой партизанского отряда. А Сережа Алешков убежал в лес и скрывался там несколько дней. Свое имя и фамилию он помнил, правда, как выяснилось позже, назвал с ошибкой:

— Алешкины мы!

Маленький гвардеец — метр с пилоткой.Фото: из архива героя публикации

Мальчишке сшили военную форму. Каким-то образом достали маленькие сапоги. Все — как у настоящего солдата. Сережка оказался мальчонкой общительным и знающим много стихов и песен.

В части его сразу полюбили. В боевой характеристике было написано: «Своей жизнерадостностью, любовью к части и окружающим, в чрезвычайно трудных моментах вселял бодрость и уверенность в победе.. Тов. Алешкин (первое время фамилию писали именно так, — прим.ред.), является любимцем полка».

Любимец полка не только песнями занимался. Доставлял почту, подносил патроны. Делал простую работу. Никогда не жаловался, и не ныл. Война есть война…

Обнаружил немецких корректировщиков и спас командира полка

Однажды Сережка увидел двух людей, притаившихся среди куч сена. И доложил это артиллеристам. В итоге наши солдаты взяли в плен двух немецких корректировщиков огня.

Командир батареи попытался погладить юного бойца по голове, но тот отстранился — не маленький! Пришлось объявлять ему благодарность по полку.

А 27 апреля 1943 года командир дивизии генерал Федор Осташенко вручил Алешкову медаль «За боевые заслуги». Этой медалью мальчика наградили за спасение командира полка. Кроме медали Сережка поучил еще одну награду — трофейный «Вальтер» от командующего 8-й гвардейской армии Василия Чуйкова.

Сережке шел только седьмой год. А дело было так.

Как-то с командиром полка Михаилом Воробьевым они шли на командный пункт полка. И вдруг налетели бомбардировщики «юнкерсы». Вот как это вспоминал Михаил Воробьев:

— Сережа, быстро в щель! — скомандовал я. А сам перебежками — к блиндажу. Только заскочил в него, как прямое попадание бомбы. Это, оказывается, видел Сережа. Самолеты еще не отбомбились, а он уже был на командном пункте. Попробовал сдвинуть балку, преградившую вход, но ему было не по силам. Сережа бросился к саперам.

— Там, — еле переводя дух, крикнул он, — папа!..

Саперы откопали меня, я был ранен и контужен.

Пока саперы доставали командира, Сережка ревел в три ручья. Ведь майор Воробьев для него уже был не просто командиром, а папой. Причем, вполне официально!

Приемные родители Сережки — Михаил и Нина Воробьевы.Фото: из архива героя публикации

Маму юный солдат выбирал себе сам

Михаилу Воробьеву было 35 лет, семьи у него не было. Сначала он просто привязался к Сережке, а потом усыновил его. Так, отец есть, но без мамы — никак! Так решил мальчишка. И сообщил отцу, что маму он себе присмотрел.

Девушке — Нине Бедовой, служившей в медико-санитарном батальоне, было всего 17 лет. Сережка по возрасту в сыновья ей никак не годился. Что делать? Командир полка был человеком решительным. Ну, раз маму мальчишка выбрал, то надо жениться!

С Ниной он прошел всю войну и жизнь. Михаил Воробьев был четырежды ранен, дважды — тяжело. Кстати, Сережка после бомбежки был ранен в ногу. Михаил награжден орденом Ленина, тремя орденами Боевого Красного Знамени, двумя — Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими медалями. Был участником кровопролитного штурма Зееловских высот в Берлине. Лично присутствовал при подписании акта о капитуляции столицы Германии.

В тот же день 2 мая вместе с женой, старшиной медицинской службы, они пришли к рейхстагу. «Воздух Берлина еще пахнет гарью, а дышится легко, вольно: мир»! — вспоминал он.

Как Сережка произвел себя в офицеры и стал адъютантом

Сережка был по-детски тщеславен. Так как он был сыном командира полка, то считал себя, если уж не заместителем, то адъютантом. А так как все заместители были офицерами, то Сережка выкатил претензию: а я чем хуже? Пришлось соорудить ему офицерскую форму и в шутку изготовить погоны младшего лейтенанта.

С утра он являлся к командиру и требовал для себя любого посильного поручения. Как-то Сережке дали поручение проверить состояние обмундирования в пулеметной роте. Поручение было дано в присутствии командира дивизии генерала Осташенко. Вечером рассказали подробности.

Пулеметчики были на отдыхе. Сережа обратился к их командиру Александру Мещерякову:

— Постройте бойцов для проверки.

Комроты хотел было все обратить в шутку. Рассмеялся, ласково привлек маленького солдата за плечи. Но Сережа решительно отстранился:

— Я выполняю приказ командира полка.

Рота была построена. Сережа скомандовал:

— У кого рваные сапоги — три шага вперед!

Вышли вперед многие. Стольких не запомнишь. Адъютант достал из планшета блокнот и карандаш, подошел к правофланговому. Чтобы никто не слышал, тихо спросил:

— Скажи, ты писать умеешь?

Получив утвердительный ответ, приказал бойцу:

— Запиши фамилии…

А командир дивизии, узнав, как прошла проверка, распорядился выдать пулеметчикам новое обмундирование.

Из гвардии рядового превратился в суворовца.Фото: из архива героя публикации

Дотанцевался до суворовского училища

За Сталинградскую битву армия будущего маршала Чуйкова получила звание гвардейской.Был организован торжественный обед. Командующий армией заехал и в полк к Воробьеву. К Сережке он относился, как к старому знакомому:

— Ну, что, спляшем?

И на пару с генералом Сережка сбацали чечетку. Весьма, надо сказать, отменно!

Об этом дважды Герой Советского Союза и сын гвардейского полка — вспомнили при встрече, состоявшейся уже через двадцать восемь лет. Тогда Сергей приехал из Челябинска в командировку в Москву. И решил навестить Василия Ивановича Чуйкова.

Маршал, оказывается, не забыл его. Крепко обнялись, расцеловались. А потом долго беседовали. О том, как плясали тогда, в сорок четвертом, «сесетку» (в то время Сережка выговаривал не все буквы), как командарм подарил юному гвардейцу пистолет и, к великому огорчению сына полка, распорядился послать его в Тульское суворовское училище. Это от маршала Сережка никак не ждал!

Учился Сережка хорошо, и родителей не огорчал. Постоянно писал им письма на фронт. Сергей окончил училище в 1954 году. Поступил в Харьковский юридический институт. Работал юристом, потом прокурором в Челябинске — там, где жила его новая семья, Михаил и Нина Воробьевы.

Умер в 1990 году. По дороге на работу на автобусной остановке прихватило сердце. Сергею Алешкову было 56 лет.

Видимо, война не прошла даром.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00