Музыканты из Челябинска сделали клип про уральских танкистов, который посмотрят все школьники

В Челябинске 16 улиц названы в честь прославившихся на Великой Отечественной войне танкистов и танкостроителей. Ни один город в России не может похвастать подобным фактом.

Здесь не только производили бронированные стальные машины — КВ, Т-34, ИСУ-152 и ИС-2. Челябинск был еще и уникальной кадровой кузницей для танковых войск России и ее союзников.

Именно на Южном Урале для армии готовили воинов в черных комбинезонах и танкошлемах.Тут формировались и отсюда уходили на фронт танковые бригады, остановившие немцев у ворот Москвы, а потом гнавшие их до Берлина: 96-я, 97-я, 99-я копейская, 118-я уфалейская.

В Челябинской области были собраны и вооружены 16 самоходных артиллерийских полков, воевавшие на собранных челябинцами САУ «Зверобой». В Магнитогорске учили офицеров танковых соединений Войска Польского. Ужас на фашистов наводили парни из Уральского добровольческого танкового корпуса. На челябинских машинах сражались лучшие мужчины области.

Накануне 75-летия Великой Победы у местных музыкантов появилась идея создать «танковую песню».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/762317" frameborder="0"></iframe> Танковый подарок для настоящих мужчин.

Музыку предоставил Александр Самойленко из группы «Томас», слова написал поэт Константин Рубинский, записывал композицию Игорь Кравчук (студия U-Sound), а за вокал взялся Вадим Красюк из коллектива Братья Енотовы». Интересно, что артист сам когда-то служил в танковых войсках, участвовал в учениях советских войск в Германии, поэтому песню про танкистов спел с особенным вдохновением

— В честь танкистов — Александра Марченко и Семена Хохрякова, в память о танкостроителях — Исааке Зальцмане и Жозефе Котине когда-то названы улицы, а мы решили спеть песню, — рассказал КП-Челябинск Вадим Красюк. — В нашем городе сразу несколько памятников, где на постаментах стоят танки. Уверен, творческий труд придется жителям Танкограда по вкусу.

Песня про танкистов элементом дополненной реальности будет запрограммирована в книгу «Боги войны», написанной челябинским автором Романом Грибановым.

Она издается в рамках проекта Урало-Сибирского Дома Знаний «Южный Урал. Опорный край Победы», реализуемого с использованием средств Фонда президентских грантов. Книга поступит во все учебные заведения Челябинской области накануне 75-летия Победы и школьники смогут не только читать о подвигах, но на смартфонах смотреть размещенные в издании видеоролики и слушать песни.

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