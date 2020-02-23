Базар в центре Челябинска превратят в модный гастрорынок с недорогой едой

Рынок «Восточный город» — осколок 90-х. Самый «пуп» города — улица Кирова, слева — органный зал, через дорогу — цирк. Но время словно застыло, и покупатель «проваливается» в эпоху «черкизона» с рядами шапок (может, и норковые есть?), спортивных костюмов а-ля «адидас», пуховых свитеров. Примерять обновки следует тут же, за шторкой, топчась на грязненькой картонке.

У главного входа метут асфальт длинными юбками цыганки. Погадать, порчу снять, приворожить. Методика отработана не десятилетиями — веками.

Кто будет торговать на обновленном китайском рынке в Челябинске? Подкаст от радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) 00:00 00:00

Фотографа КП-Челябинск, отправившегося снимать торговые ряды, начали хватать за руки продавцы: «Эй, парень, а вот — кроссовки у нас! Хорошие, сам такие ношу!».

Привет, 90е! Рынок "Восточный город" - временной осколок 90х.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И неужто мастодонту-рынку придет конец?

Обещают нам новый формат пространства для покупок и досуга — так называемый «контейнерный рынок». Пространство которого, как Lego, складывается из морских контейнеров площадью 30 кв. м каждый.

Плюс «тары» — остекленная входная группа, возможность ее утепления, проводки коммуникаций.

И еще одна новость — через Миасс в районе «Восточного города», может появиться канатная дорога. Неужто будет так же круто, как например, в Лужниках? Там канатка протянута через Москву-реку, и из кабинок открываются потрясающие виды.

1. СТЕНЫ — ЛОМАТЬ?

О будущем «Восточного города» в эфире радио «Комсомольская правда» 95,3 FM рассказал руководитель проекта реконцепции «Восточного города», девелопер Денис Ни.

Девелопер Денис Ни видит у рынка большие перспективы.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Проект мы назвали «НЕРЫНОК». Фасад его не изменится, но внутри он будет абсолютно другим. со стороны ул. 8 Марта рынок ограничен зданием известным как магазин «Модный мех». Здание принадлежит рынку. Ведем переговоры с ведущими арт-художниками города, чтобы подойти к вопросу преображения фасада «Модного меха» нестандартно.

Фасад мехового магазина распишут граффитисты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы хотим дать городу не только новое пространство. Поменять отношение к этому месту в центре, которое десятилетиями воспринималось как китайский рынок. Задача стояла не в том, чтобы изменить снаружи облик рынка: фасад и купольная кровля останутся. Мы поменяем его внутренне, сделав ультрасовременным.

Мы не зря стартовали с этой идеей чуть больше года назад, потому что знали о планах реконструкции набережной к саммитам. Мы ожидаем синхронизации работ по благоустройству, которые происходят на набережной.

Кстати, компактная площадь торговых павильонов контейнерного формата — колоссальное преимущество, выгодное с точки зрения арендной платы. Что чрезвычайно важно для малого бизнеса. Сегодня у небольших предпринимателей в Челябинске не осталось проходных площадок. Убирают уличные рынки, а в торговых комплексах доминируют федеральные сети.

Наше выгодное место — это первая линия на набережной, где пока никакой инфраструктуры, кроме прогулочной, нет. Плюс, пересечение с Кировкой.

Торговлю нужно сделать опрятной, тогда и покупатель потянется.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2. КОГДА ЗАРАБОТАЕТ РЫНОК?

— Через два-три года. Нами выбран классический формат festival market place, успешно применяемый в Европе. Festival — нечто событийное, market place — торговое пространство. Подразумевается соединение развлечений и торговли. Площадка для гастрофеcтивалей: проводить их планируется раз в сезон.

Нашу компанию владельцы недвижимости нанимают как профессионального консультанта, который от идеи до сдачи в аренду ведет проект.

Кадр из презентации проекта.

Посетители рынка — молодые горожане демократического формата. Челябинцы, любящие тусить на Кировке и пешие прогулки. Конечно, мы надеемся, проект понравится и семьям с детьми.

Сама по себе направление развития контейнерных рынков уже получило название — карготектура (от слова cargo — перевозки, ведь для устройства пространств используются морские контейнеры). Такие площадки есть по всему миру, но у челябинцев, жителей региона с непростым климатом, главный вопрос — как это все эксплуатируется в зимнее время? Есть примеры площадок в Москве, в Омске, в Казани, то есть там, где есть зима.

3. КОНТЕЙНЕРЫ ПРИБЫЛИ С МОРЯ?

— В проектах карготектуры используются 40-футовые морские контейнеры длиной 12 м, шириной 2,5 м и высотой 2,87 м. То есть, площадь контейнера — 30 кв. м. Каждый утеплен.

Мы уже привезли на рынок первые тестовые контейнеры. Через несколько дней запускаем в аренду. Уже есть арендаторы, они сразу начинают работать. К лету придут 80 контейнеров, всего же их будет около 260.

К изготовлению контейнерных модулей мы отнеслись крайне серьезно: на все технические решения мы разработали проектно-конструкторскую документацию.

Мы используем б/у морские контейнеры, которые поступают на завод «Металлист» в Коркино. Там они проходят полный цикл металлообработки. На заводе идет монтаж инженерных сетей, утепление. С завода модуль выходит полностью готовым: привезли, поставили, подключили — работаем.

Первые морские контейнеры уже "приплыли".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас определяемся с компаниям, которые будут выполнять дизайн-проект внешнего облика павильонов.

Идея в том и заключалась, что мы не бульдозером сносим весь рынок внутри, ведь есть люди, которые продолжают туда ходить. Мы начинаем плавно его замещать. Галерея за галереей. Шаг за шагом. Месяц за месяцем. Заменяя одно пространство другим.

4. КАК ОТБЕРУТ АРЕНДАТОРОВ?

— Уже давно девелоперы не отбирают для ярких проектов в арендаторы просто тех, кто готов платить. Мы проехались по всем потенциальным арендаторам в части гастрономии. Я лично дегустировал их предложения, вел переговоры с собственниками о том, насколько понимают они гастробизнес, какой у них опыт, есть ли ресурсы.

В нашем проекте невысокий средний чек — 220-230 руб. В этот чек нужно уметь уложится: заработать, заплатить аренду и быть востребованным.

Такой позор в центре Челябинска нужно убирать.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5. ПОЯВИТСЯ ЛИ КАНАТНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ МИАСС?

— Идея возникла, когда конгресс-холл еще активно строился, и мы понимали, что это здорово: дошел человек до конца Кировки, на канатке пролетел над Миассом — класс, лучшие видовые характеристики.

Но пока это по-прежнему только идея: канатная дорога должна иметь какой-то выход, она не может закачиваться у «челябинского черкизона». Я думаю, через какое-то время, когда пространство заработает, и проект заслужит репутацию мощного центра притяжения, мы этот вопрос предложим внимательно изучить городским властям.

Технически это возможно, хоть на части территории и находятся объекты историко-культурного наследия.

КСТАТИ

Аналоги есть по всему миру и в нашей стране

Формат контейнерных рынков практикуют многие страны и города. Так, в Лондоне есть знаменитый Boxpark: гастрорынок, галереи модных «альтернативных» дизайнеров, пространства для концертов, бары.

В Санкт-Петербурге, в самом центре, на Лиговском проспекте, есть «Контейнерная улица». Там, в кафешках, открытых в контейнерах, варят кофе баристы с закрученными, как у Сальвадора Дали, усиками. Стригут чубы и бороды модные парикмахеры. Торгуют брошками и бусами из серебра и муранского стекла мастера.

В подмосковном Красногорске «гаражный городок» построили для начинающих предпринимателей: минимальная аренда, ассортимент недорогой одежды, обуви, еда на вынос.

Есть гаражные рынки в Казани и в Омске.

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