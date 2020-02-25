Николай Цуканов: «Почему деньги не вкладывались в инфраструктуру города, я не понимаю!»

21 февраля полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер работали в Карабаше. Итогом визита стало выездное совещание по развитию моногородов УрФО.

После совещания КП-Челябинск удалось пообщаться с Николаем Цукановым и задать вопросы, касающиеся жизни и развития областного центра.

Саммиты ушли, объекты — остались

Несколько лет последних лет челябинцев будоражила информация, что саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут у нас в городе. Однако на сегодня известно, что большинство официальных мероприятий перенесены в Санкт-Петербург, нам остались в основном спортивные соревнования. Многие горожане связывали с подготовкой к форумам возрождение Челябинска — нам обещали, что выделенные на подготовку деньги пойдут на развитие городской инфраструктуры, преображение архитектурного облика города.

— Каким-то образом полпредство и лично вы принимаете участие в подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС?

— С первых дней моего пребывания в Уральском федеральном округе одним из главных вопросов является подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Мы осуществляли контроль за ходом строительства, разработкой проектно-сметной документации, реализацией этих объектов. Да, в силу объективных причин на федеральном уровне было принято решение перенести главные мероприятия в Санкт-Петербург: увеличилось количество участников, размещение такого числа гостей в Челябинске было бы организовать сложно.

Решение единственно верное: оставлено финансирование на те объекты, которые нужно достроить. Это порядка пяти миллиардов рублей.

Убежден, все будет достроено в срок, тем более, что ситуацию взял на личный контроль и губернатор Алексей Текслер.

— Ему досталось непростое наследие...

— Когда меняется команда, появляется новый взгляд и на строительство, и на развитие инфраструктуры. Но такое понятие, как «преемственность» должно существовать. Все, что начато, будет завершено и в дальнейшем будет использоваться жителями Челябинска.

Губернатор докладывает, что по каким-то объектам он ищет инвесторов, по каким-то — контролирует строительство, но свои обязательства выполнит полностью.

— Из-за коронавируса уже перенесли Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти в феврале. Нет ли подобной опасности и для саммитов ШОС и БРИКС?

— Есть форс-мажор, и коронавирус — как раз такой случай. Сложно забегать вперед, но я точно знаю, в округе ситуация с болезнью находится под жесточайшим контролем, я сам проводил четыре совещания на эту тему. Расписаны алгоритмы действий и региональных правительств, и федеральных служб — Роспотребнадзора и других, кто отвечает за здоровье людей. Пока ситуация под контролем. Ну а дальше — посмотрим, как все будет развиваться. Ведется разработка вакцины, изолируются те, кто побывал в Китае.

«#Поравалить»?

Каждый год «Комсомольская правда» освещает выпускные балы золотых медалистов в Челябинске. Расспрашиваем выпускников, и у многих одно желание — уехать из Челябинска. Почти никто не видит для себя перспектив в областном центре. Повторяется проблема малых городов, откуда фиксируется серьезный отток населения.

— С назначением, а затем избранием Алексея Текслера появились серьезные сдвиги в мироощущении челябинцев. У нас есть опасение, что его могут вскоре забрать с поста губернатора — ведь к нам он пришел с должности заместителя федерального министра. Можете повлиять на то, чтобы он остался?

— Назначает губернаторов и убирает их, если не справляются, президент Российской Федерации. Предлагает новые места работы на таком уровне тоже он. Что-либо комментировать здесь очень сложно. Но я убежден, что риски ухода вашего губернатора как минимум в ближайшие пять лет если и есть, то минимальные. Ему доверен очень важный, стратегический регион, это доверие нужно оправдать.

Люди ждут перемен, уезжают они не от хорошей жизни. Безусловно, нельзя предъявлять претензии только одному губернатору-предшественнику, претензии за все те проблемы, которые приводят к миграционным потокам в сторону убытия. Есть накопившиеся вопросы, которые не решались всеми прошлыми губернаторами десятилетиями.

Понятно, что были другие требования к охране природы, не было возможности у региональных правительств заниматься экологическими проблемами...

— Именно они являются основными при принятии людьми решения уехать из Челябинской области...

— Президент знает об этом, на карте президента есть города с особо тяжелыми экологическими условиями. На это выделяются деньги, и Челябинск — не исключение. Выделены средства на ликвидацию городской свалки, проводится ее рекультивация.

Если город будет хорошет, то никто из него не захочет уезжать.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть другие объекты, тот же Магнитогорск. Есть четкие и понятные планы. Но органы муниципальной власти должны думать и о реализации других национальных проектов.

Это городская среда, это социальная инфраструктура — современные поликлиники, больницы, перинатальные центры, школы. Безусловно, улицы, тротуары, фасады — все то, что люди видят каждый день. Люди хотят жить в красивом городе, они хотят гордиться им. Они ждут скорейших изменений, в первую очередь — экологических.

Второй вопрос — качественная работа и качественная зарплата. И третий — социальная инфраструктуры, возможность учить детей в качественных школах, лечиться в качественных больницах и красота самого города.

Всем этим должны заниматься муниципальные и региональные власти, и, на мой взгляд, направления действий сегодня определены. Мы внимательно следим за этой работой, мы готовы подставить плечо и понимаем, что в одиночку некоторые проблемы региону не решить.

— Взять тот же вопрос моногородов: их 16 в Челябинской области...

— И здесь мы будем помогать обосновать необходимость выделения дополнительных средств на их развитие.

Но надо понимать, что так сразу остановить миграцию очень сложно. Особенно у молодежи: молодые люди сегодня мобильны, они живут в интерактивном мире и они будут переезжать туда, где лучше, где комфортнее жить, проще купить жилье, завести семью. И перенаправить этот поток — главная задача, которую предстоит решать команде губернатора Челябинской области.

Меня, честно сказать, многие вопросы очень удивляют: ведь все эти годы бюджет Челябинской области не был дефицитным, долгов, накопленных перед федеральным бюджетом и коммерческими банками, как у других регионов, у вас нет. Почему эти средства не вкладывались в инфраструктуру Челябинска, я не понимаю!

Есть четкие ориентиры, есть конкуренты под боком — это Свердловская область, Тюменская… Там есть чему поучиться. Надо быстро, опережающими темпами, создавать комфортную городскую среду. Иначе люди все равно будут переезжать туда, где живется лучше.

Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

На уровне Уральского федерального округа регулярно поднимается идея объединения Челябинска и Екатеринбурга, областей. Тот же проект ВСМ, активно обсуждавшийся, должен был этому способствовать. Но на сегодня уверенно можно говорить разве что об ассоциации «Горный Урал», призванной привлекать туристов в горные же районы всего Урала. В то же время у нас под боком Сибирский федеральный округ, который больше по территории, но там активно реализуется проект «Большая Сибирь».

— Есть ли какие-то программы в УрФО, которые призваны сплотить наши, уральские субъекты федерации? И как, на ваш взгляд, осуществляется взаимодействие между регионами?

— К сожалению, тот проект, который давал возможность регионам поддерживать друг друга и разрабатывать общие стратегические планы, например, в снятии транспортных ограничений, успешно провален. Это была так называемая «Корпорация развития», очень хорошая идея, когда регионы скидываются на решение общих задач и последовательно снимают все ограничения, что позволяет округу в целом развиваться.

Нового проекта пока нет. Но мы обращаем внимание регионов на внутреннюю кооперацию: есть вопросы по освоению Арктики, где могут найти свое применение все регионы УрФО, есть «Шелковый путь», есть Северный морской путь, все, что касается развития транзита грузов.

— Одному региону сосредоточиться только на строительстве дорог регионального же значения — значит остаться в хвосте по развитию экономики.

— Да, нужна транспортная инфраструктура, которая дает возможность развиваться и тебе, и соседям. Комфортное, качественное перемещение грузов и людей дарит новые возможности: новые рынки, покупательную способность.

Мы попросили регионы провести у себя аудит по этим вопросам. Они делают это неохотно, но, тем не менее, сегодня большинство областей переподписали старое межрегиональное соглашение, разрабатывают некие индикативные показатели, пока добиваемся конкретных цифр того же товарооборота.

Допустим, мы можем выращивать продовольствие в Курганской области, там есть заброшенные земли. Почему не инвестировать в эти землю бизнесу из Тюмени или Екатеринбурга? Гособоронзаказ — это миллиардные заказы, которые можно вместе реализовать оборонными предприятиями округа.

— Можно обратить внимание на Казахстан, на Китай — колоссальные рынки!

— Можно и нужно. Мы предложили создать научно-образовательный центр по решении этих задач. Конечно, не должны мы дублировать те же медицинские центры: каждый регион не может строить у себя все сразу, онкологический, ортопедический, кардиологический центры. Это можно разделить, но тут снова нужна транспортная доступность, то есть нужно строить межрегиональные дороги — Курган-Тюмень, Челябинск-Екатеринбург.

— Стоит ли тратить деньги на дублирование вузов, существующих у соседей?

— Мы стараемся мотивировать регионы повернуться лицом друг к другу. Пока, к сожалению, та история с макрорегионом, которая была поднята на флаг министерством экономики РФ, где-то погрязла, не пониманию, в каких кабинетах. Она пока не работает.

— Агломерация?

— Тоже обсуждалась, но ориентиры до сих пор отсутствуют. Рассчитываю, что новое федеральное правительство даст эти ориентиры, покажет, что развитие каждого региона самого по себе — это очень важно, но развитие совместное — важнее. Рынок Уральского округа — 12,5 миллиона человек. Это же гораздо лучше, чем 4,5 миллиона в Свердловской области, три миллиона в Челябинской!