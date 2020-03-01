Любовь зла, раздевает догола: как аферисты приглашают доверчивых челябинок на райские острова и стройки заводов

Моя милая знакомая, вроде бы, для флирта повода не давала. Замужества не скрывала, с мужем в обнимку фотографировалась. И надо же! Повалили к ней знакомиться молодые и горячие товарищи — жители развивающихся стран. И такое в «личке» писали, что девушка краснела, что было видно даже на фоне голубого монитора.

Она сразу сказала: в суровом Челябинске у нее есть ужасно суровый русский муж. Дескать, этот страшный человек пьет водку и левой ногой шпарит на балалайке. Но оказалось, что поклонников из Сомали даже самоварами не испугаешь, и моя знакомая отправила их в черный список.

«Он звонил мне прямо из Индии!»

Но ведь есть и такие, которым осточертел валяющийся на диване муж: по ресторанам не водит, слова доброго не скажет, а цветы не дарит даже по праздникам. А тут появляется горячий мачо и девушка «в годах» узнает, какой она неземной красоты, какую доброту излучают ее глаза, и какое тепло (он это чувствует!), хранится в ее ручках.

Поклонник может признаться, что был женат (ошибки молодости!), или, что еще лучше для женщины — вдовец. Он имеет красавца-сыночка или лапочку-дочку, которым нужна мама. Да что там говорить, кому из женщин этот «доширак» на уши не вешали?

— Он мне звонил из Индии! По-английски разговаривал, — восхищенно говорит другая моя знакомая, у которой уже лицо окосело после инсульта.

Постеснялся сказать, что и в молодости она была не красавица. Хотел вразумить, да только стал врагом народа.

По правде говоря, в некоторых азиатских странах к дамам из Европы относятся, как к женщинам легкого поведения. Ну, как еще воспринимать тех, кто носит юбку короче трусов? Но секс таким женихом не интересен — далеко! А вот денежки с доверчивых (или глупых?) женщин получить можно. Сейчас расскажу как.

Примитивные мошенники действуют «на хапок»

Итак, способ первый, самый примитивный. Пользуются им начинающие мошенники не столько обогащения для, сколько ради спортивного интереса. У «домушников» есть такой способ — воровство «на хапок» (видимо, от слова «хапнуть»). Воры нагло вскрывают квартиру, которая стоит на сигнализации, и в течение нескольких минут, пока полиция едет, хватают все, что плохо лежит.

Начинающий брачный аферист так же не тратит много времени на свою жертву. Приглашает даму в ресторан, делает заказ, пьет вино, ест устрицы и вешает даме лапшу на уши. Потом ему вдруг срочно требуется позвонить, но телефон, как назло, сел. Он берет «айфон» своей дамы и выходит в холл. Все! Напрасно она ждет принца — он мчится от нее на всех парах! А девушка остается без средства связи, и, скажем так, с нехилым неоплаченным счетом. Конфуз.

Остерегайтесь мужчину с восхищенными глазами!

Все это — мальчики-любители. Настоящий мошенник похож на артиста Кларка Гейбла из фильма «Унесенные ветром». Это мужчина с восхищенными глазами, полными слез. Не захочешь, но с радостью отдашь ему самую лучшую ночную рубашку. Перед свиданием в ресторане он потратил время на даму, чтобы создать о себе впечатление. Например, он часто рассказывал, как заботится о своей маме.

И вот в разгар банкета он делает звонок маме, и с ужасом узнает, что ей срочно нужно оплатить операцию. Драма! Думать некогда, нужно действовать, но банковский счет заблокирован. А вытаскивать деньги из бизнеса — нужно время! Не поможет ли дорогая? Он все вернет. Ну, конечно, поможет! Ведь такой роман начинается. Если бы она знала, что все уже кончено. Денежки уплыли. И мужчина с печальными глазами — тоже.

Обещал яхты, виллы и пляжи

А вот схема чуть сложнее. Таинственный мужчинка создает аккаунт и размещает фотографии своей роскошной жизни. Вот он на яхте, вот на пляже, вот на вилле. Причем, создается впечатление, что аккаунт «живой»: фотографии постоянно комментируют друзья, которые ведут не менее веселый способ жизни.

Когда аферист чувствует, что женщина готова обманываться, он предлагает ей провести время на райском курорте. Вот только условия поездки становятся все более интересными. Но вдруг, по какой-то причине у него блокируется счет, не успевают вовремя дойти деньги (у каждого своя легенда!), и так далее.

Какая досадная неожиданность! А ведь он уже все организовал. Не может ли мадам перевести деньги, ведь он отдаст при встрече? Ну, конечно, может. Все это, кажется, так ясно, что остается непонятным, как в этой простой ситуации женщина теряет голову?

Группа женщин бальзаковского возраста строит заводы

Да очень просто! Доверчивые женщины ради любви (и не только) готовы поверить в самое невероятное! Например, группа мошенников запускает информацию, что западным бизнесменам некуда девать деньги (вот так все просто!). Они ходят эти деньги инвестировать в какое-то промышленное предприятие на Урале, например, в строительство кирпичного завода (или завод по производству чипсов — тоже было дело!). Однако ни чиновникам, ни местным бизнесменам денежку они доверять не желают — стырят же!

По этой причине инвесторы набирают инициативную группу (как это по-нашему!) из честных, опытных женщин, скажем так, бальзаковского возраста, которые возьмут на себя организационные дела. Например, найти место для строительной площадки. Взамен обещают выделить бесплатное жилье.

Ну, дикость какая-то! Женщинам, которые в жизни ни чем не руководили, не имели не только своих квартир — угла в коммуналке, доверили стройку! Но работа кипит: проводятся совещания и обсуждаются планы. Но вот маленькое условие: каждому участнику, говорят инвесторы (а кто их видел?) нужно заплатить за лицензию, а стоит она… И народ бежит собирать деньги по родственникам, берет кредиты. Организованное сумасшествие.

Как проверить коварного сердцееда

Как понять, что сердце поливает сладким медом не влюбленный мужчина, а злостный аферист? Одна женщина поступила просто: зарегистрировалась в соцсетях под чужим именем, вставила фоточку какой-то красавицы и «засветилась» в аккаунте своего поклонника. Он сразу начал писать письма, как под копирку — слово в слово! Стало ясно, что процесс соблазнения поставлен у него на поток.

Правда, случилось это уже после того, как мошенник «раздел» женщину на четыре миллиона. И не за один раз! Получив первую сумму денег, он придумывал новую историю и тянул из женщины соки, пока у нее не кончилось терпение. Ей до последнего хотелось верить, что она единственная и неповторимая…

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