Главный по электротранспорту Челябинска: «А мне нравятся отремонтированные трамваи»

В декабре прошлого года в Челябинск на тест-драйв пришел низкопольный вагон от «Уралтрансмаша». Два месяца вагон бегал по городу, а пассажиры, водители и чиновники решали, оставлять его после испытаний или отказаться.

— Предыдущий экспериментальный образец, вагон от Усть-Катавского вагоностроительного завода, «испытания Челябинском» не прошел. Очень часто ломался. Всему виной старая инфраструктура электрического транспорта в Челябинске?

Александр Павлюченко на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) 00:00 00:00

— Не только в рельсах дело. В том числе, и в качестве вагона, — говорит Павлюченко. — Бывало, он из депо не мог выехать, а там какие «гнилые рельсы» могут быть?

МИЛЛИАРДЫ ПЛЮС МИЛЛИАРДЫ

— Сколько денег требуется на полную замену подвижного состава?

— С государственной поддержкой трамвайный вагон стоит 28 млн. руб. Городу нужно 220 трамваев: 180 на линии и 30 в резерве. Значит, требуется 6 млрд. 160 млн. рублей.

— Плюс, троллейбусы…

— С учетом резерва городу требуется 170 троллейбусов. Стоимость машины — 8 млн. рублей. Требуется 1 млрд. 360 млн. рублей. Огромная сумма. Только покупкой новых трамваев и троллейбусов вопрос транспортного обслуживания мы не решим. Нужно вкладывать этапами, по всем направлениям. В том числе, менять инфраструктуру — рельсы, контактную сеть. Потому можно и дальше модернизировать вагоны, заменяя их постепенно.

Новый вагон прошел испытания на улицах Челябинска.

Пока никаких четких планов по покупке трамваев или троллейбусов для Челябинска нет. Власти области планируют ввести новую схему транспортного обслуживания Челябинской агломерации (областной центр, соседний Копейск и Сосновский район). Пока никаких четких планов не озвучивается ни по маршрутам, ни по новому подвижному составу.

— В январе региональное правительство выкупило имущество «ЧелябГЭТ».

— Да. Новым собственником предприятия стало региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Цена вопроса — 758 млн руб. Это значит — государственному общественному транспорту быть.

ОТ ЛАТАНИЯ НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ?

— Денег вам пока никто не дал. Выходит, опять придется латать старые вагоны? Они же неудобные: в них высокие ступени, жесткие сиденья, холод зимой и духота летом…

— А мне нравятся отремонтированные трамваи. Модернизация продлит жизнь вагону на десять лет. В это время можно постепенно покупать новый подвижной состав.

Я был в Европе, где трамваи ходят строго по расписанию. Параллельно с новыми активно эксплуатируются и ретро-вагоны. И они отлично смотрятся!

Александр Павлюченко считает, что старые трамваи и троллейбусы еще могут послужить челябинцам.Фото: Валентина ВАГАНОВА

КСТАТИ

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск пояснили, что два месяца продлится инвентаризация имущественного комплекса ООО «ЧелябГЭТ» — подвижного состава, депо, подстанций.

Для научно-исследовательских и проектных институтов объявлен конкурс на разработку транспортной модели Челябинской агломерации. Осенью победитель представит труд на рассмотрение экспертного сообщества и общественности. Новая модель транспортного обслуживания агломерации должна заработать с 2021 года.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Чудиновских, директор аналитического агентства «Интро — Н»:

— Мы ездим на старых трамваях и троллейбусах не потому, что нет денег. Пока нет проработанного детального плана, нет экономической модели транспортной схемы Челябинской агломерации. Это задача победителя в конкурсе на разработку схемы.

Наибольшие расходы, которые предстоит нести, касаются не новых вагонов, а инфраструктуры. На трамваи и троллейбусы придется потратить не более 10% суммы.

Озвученные директором «ЧелябГЭТ» восемь млрд. руб. — это нужды нынешней устаревшей транспортной схемы. В ней много недочетов. Например, есть конкуренция между трамвайными маршрутами на ул. Цвиллинга. Трамваи разных маршрутов вереницей выстраиваются на длинном перегоне до железнодорожного вокзала. Чтобы этого не было, нужно транспортно-пересадочные узлы.

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