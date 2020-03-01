2020-03-01T18:25:30+03:00
Общество

«Детей катал на санках живой волк»: 12 лучших фото с Масленицы в Челябинске

Как отметили любимый зимний праздник горожане — в фоторепортаже Валерия Звонарева
Андрей СОКОЛОВ
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Животное выглядело мирно, но сколько волка не корми...Животное выглядело мирно, но сколько волка не корми...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Бугристый гололед челябинских улиц растопили тысячи ног. Соскучился челябинец по празднику, устал от зимы. Да и блестящее солнышко постаралось: вытащило суровых горожан из бетонных нор.

Конец спячке, весна пришла!

Мишка коссолапый по лесу идет, скакалочку увидит, прыгает, поёт! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мишка коссолапый по лесу идет, скакалочку увидит, прыгает, поёт!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Радости полное небо! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Радости полное небо!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В парке Гагарина кормили россиян кавказской кухней. Наш корреспондент с трудом отыскал среди полсотни ароматных прилавков два, с которых продавали блин румяный.

Мне на ухо натупил балалаечник! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мне на ухо натупил балалаечник!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоморох, встречай весну! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоморох, встречай весну!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кулинарные традиции русского праздника подмял под себя шашлык и плов. Глядишь и через пару лет вместо веселых скоморохов встретишь на гулянии чернобровых азиатов в тюбетейках:

— А салам алейкум!

Блин ешь, будешь сильным! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Блин ешь, будешь сильным!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот бы мне такие, чтобы в оттпель по Челябинску ходить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот бы мне такие, чтобы в оттпель по Челябинску ходить.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собственно кроме как поесть, да залезть на столб, развлечений особо не было. А потому волк, катающий ребятню на санках, пользовался спросом.

Билетов на этот аттракцион никто не продавал. Катали смельчаков за пожертвование на «передвижной зоопарк». Так гласила табличка на ящичке.

Придет серенький волчок и потащит за крючок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Придет серенький волчок и потащит за крючок.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Гляди, это тот волк, который тут цапнул пацана, — тыкал мужчина пальцем в повозку с хвостатым, обращаясь к жене. — Ща я его на мобильник сниму и в прокуратуру пошлю.

Извозчик тащил серого за ошейник, не обращая внимания на угрозы. А кто ему и что сделает, у него ж на поводке — волк!

Это не драка, а борьба на снегу! Упал на лопатки - проиграл. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это не драка, а борьба на снегу! Упал на лопатки - проиграл.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пели птички на деревьях, а под ветками отдыхающие разливали в пластиковую посуду что-то из бутылочки. Но тихонько, по чуть: за весну и согреться.

По голове можно было получить. Но не больно! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По голове можно было получить. Но не больно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собирались нынче на Масленицу по всему городу в скверах и парках, сжигали чучела, лепили баб из выпавшего под занавес февраля снега, и мечтали о том, что все будет хорошо.

С Масленицей!

Где тут чучело? Сожгу-у-у-у! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Где тут чучело? Сожгу-у-у-у!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А девчатам весело! Вы откуда, красавицы? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А девчатам весело! Вы откуда, красавицы?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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