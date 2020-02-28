Стена памяти Челябинской области: специальный проект к 75-летию Победы

На стеле у Вечного огня в Челябинске написаны имена 224 героев. На самом деле героев гораздо больше. Но далеко не все получили ордена и медали, совершив запоминающиеся подвиги. Поэтому и имена их не попали на эту стелу.

Редакция КП-Челябинск с помощью читателей решила составить свою «Стену памяти». Здесь мы разместим короткие истории и фото наших земляков, которые ковали Победу. Увековечить память своих родных может каждый. До 7 мая присылайте нам фото и историю своих близких по электронной почте: ekaterina.pletneva@phkp.ru.

А для начала публикуем отрывки из книги южноуральского журналиста Романа Грибанова «Боги войны».

Виктор Медведев. Твердая рука

Окончил 8 классов в Троицке и пошел работать грузчиком. Уральца призвали в армию в 1940 году. Служить отправили на Тихоокеанский флот, в экипаж крейсера «Калинин». Толковый парень, значит, был: на флот предпочитают брать только образованных.

Виктор Медведев.

С берегов океана Медведева командировали в ад. В 1942 году его бригада была брошена в тяжелейшие городские бои Сталинграда. Своих первых врагов троичанин уничтожил из обычной винтовки, а командиры зафиксировали меткий глаз и хладнокровие бывшего грузчика. Моряку вручили оружие со снайперским прицелом, и тут уж Медведев развернулся по полной.

Во время боев в Сталинграде на его счету — 232 застреленных фашистских солдат и офицеров. Про уникального стрелка в одной из фронтовых газет вышла статья «Медведь — твердая рука». Свой привет Гитлеру троичанин послал в виде 78 снайперов, лично им подготовленных

Под Варшавой уралец был тяжело ранен, но после лечения вновь отправился воевать.

Василий Казанцев. Первое знамя над Рейхстагом

Южноуральского тракториста призвали в армию в 1940 году. Года подготовки на срочной службе в мирное время Василию хватило, чтобы не погибнуть в начале войны. Наш земляк был разведчиком в подразделении истребителей танков.

Гвардии ефрейтор Казанцев был четырежды ранен. Но в Берлине ему предстоял последний бой и решающий штурм. Парням из штурмовой группы отдали приказ «Взять Рейхстаг!». Они единодушно доверили стать знаменосцем 25-летнему воину с Южного Урала.

Василий спрятал алое полотнище на груди. Разведчики, расчищая себе путь огнем из автоматов и гранатами, шаг за шагом пробивались по винтовым лестницам к верхним этажам. Во время штурма ефрейтор уничтожил 15 фашистов и взял в плен двоих офицеров.

30 апреля в 14 часов 42 минуты Василий Казанцев первым из русских солдат поднялся на крышу немецкого парламента. Развернул флаг. А знаменитый разведчики Егоров и Кантария поднялись на Рейхстаг только через сутки.

Почему не наш земляк признан «покорителем Рейхстага»? Сфотографировать не успели! На следующий день водружения знамени челябинец получил ранение и умер в госпитале.

Виктор Чернышенко. Два танкиста, два веселых друга

На здании Калининского райсуда Челябинска мемориальная доска гласит: здесь много лет работал судьей Герой Советского Союза. Его многие знали: на обеих ногах ампутированы стопы, но вовсю трудится человек. Его уважали именно как судью, не догадываясь о подвиге 18-летнего Виктора в годы войны.

Виктор Чернышенко.

В декабре 1943 года его танковый батальон получил задачу овладеть высотой. Двинулись вперед, однако попали под заградительный огонь. Лишь танку, в экипаж которого входил сержант Чернышенко, удалось прорваться поближе к укреплению врага, но и он застрял в болоте.

Атака захлебнулась. Раненого командира «тридцатьчетверки» пехотинцы вынесли в тыл, а остальные парни покинуть застрявшую, но способную стрелять машину отказались. Разозленные немцы обрушили на одинокий Т-34 град свинца. На третий день у танкистов в живых остался только Чернышенко. Ночью к нему пробрался на помощь — старший сержант Алексей Соколов.

Чернышенко признавался, что был просто не в силах отдать на растерзание врагу третьего друга — верного бронированного Т-34. 13 суток Виктор и Алексей находились в одиноком танке и вели из него огонь по фашистам. Оба были тяжело ранены. Оба изнемогали от морозов и потери крови. Хотелось есть и спать. Кончились снаряды и вода.

30 декабря к Т-34 подоспела подмога. Еле живых танкистов на руках вынесли из боевой машины.

Евгений Овчинников. Военная тайна штурмана

20-летний парень из Челябинска занимались смертельно опасной работой — ночными бомбардировками. Летал на По-2, фанерном биплане, не имеющем ни брони, ни нормального вооружения.

На таких самолетах выполняли боевые задания только самые отчаянные ребята. Челябинец первым совершил 200 боевых вылетов, первым среди «ночников» получил орден Отечественной войны.

Евгений Овчинников.

В январе 1943 года Овчинников получил приказ доставить пакет с секретным заданием командиру танковой армии, прорвавшейся в тыл. В условиях строгого радиомолчания, опасное дело решили поручить самому отчаянному экипажу «ночников».

Прорвались… В кромешной тьме нашли, пакет с приказом передали. Задание выполнено, но на обратном пути аэроплан был сбит. Овчинников и пилот По-2 Шалико Козаев сумели сесть. В перестрелке с гитлеровцами Козаев погиб, а Овчинникова, успевшего уничтожить секретные документы, взяли в плен.

Фрицы пришли в дикую ярость, увидев кучку пепла и поняв, что карты с расположением наших войск и направлений их ударов сгорели. Штурмана долго пытали, стараясь узнать планы наступления. Овчинников не сказал ни слова. Утром его расстреляли. А через полчаса деревню заняли наши танкисты. Быть может, те самые, которым несколькими часами раньше сумел передать приказ Евгений Овчинников.

Николай Горин. Один в поле воин

Когда в январе 1945-го наши окружили польский Сохачев, комбат отправил орудие артиллериста с Южного Урала разбить точными попаданиями единственный мост, по которому могли выскользнуть немцы. Наводчик постарался.

Разрушенный мост разозлил удирающих немцев, вооруженная масса ломанулась вброд. Наши танки отставали, единственным заслоном стала пушка Горина. «Огонь!» — и взлетает на воздух вражеский грузовик, битком набитый гитлеровцами. У русских убило командира орудия и подносчика, в живых остались только наводчик Горин и заряжающий.

Николай Горин.

Оказавшись между танковым молотом и артиллерийской наковальней, фашисты были вынуждены сдаться. Через неделю дошли до еще одного польско-немецкого города — Бромберг. И вновь орудие Горина с группой из трех танков направлено в дозор. Враг не дремал, наши попали в засаду — все танки подбиты, расстрелян в упор артиллерийский расчет, в живых остался только Горин.

На открытой и насквозь простреливаемой местности парень из Миасса в одиночку принимает бой. Сам подносит снаряды и заряжает пушку.

К попавшему в ловушку ЗиС-3 Николая фрицы шли как на параде. За что и поплатились: артиллерист в считанные минуты поразил четыре танка, два бронетранспортера, грузовик и добавил картечи по залегшей немецкой пехоте. Снаряды кончились — сержант Горин отстреливается из автомата, патроны кончились — Николай берет последнюю гранату, готовясь унести на тот свет как можно больше врагов.

За секунду до его гибели фашисты откатились назад, на опушке леса показались наши танки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758035" frameborder="0"></iframe> Проект челябинских музыкантов «Боги войны».

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