Стоит ли челябинцам откладывать отпуск в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.

— Рекомендация это не запрет. Это и есть лазейка для туроператоров. Поэтому если кто-то по своей инициативе пожелает не ехать, то вернуть деньги скорей всего не получится, — отметил эксперт в сфере туризма Олег Ежков.

Народ любит Италию, потому что получить туда визу челябинцам не так сложно. У нас в городе есть визовый центр в Челябинске. В Южную Корею попасть еще проще: туда виза вообще не нужна.

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Туроператоры могут вернуть 100% стоимости тура, только если есть полный запрет перелетов. Сейчас официального запрета нет, есть только рекомендация. Поэтому если хотите отменить поездку и вернуть деньги, эксперт рекомендует пересмотреть условия договора с турфирмой.

Можно пересмотреть сроки поездки или выбрать альтернативное место для отдыха. Если все массово начнут возвращать путевки, туроператоры понесут огромные потери. Поэтому если попытаться вернуть деньги, можно встретить сопротивление.

Италия рискует потерять туристов.Фото: Алиса ТИТКО

Но утверждать однозначно нельзя. Ведь ситуация с коронавирусом серьезная. Поэтому компании могут пойти на уступки в отдельных случаях.

Стоит ли Челябинцам отменять отпуск в Италии и Южной Корее.

— Многие авиакомпании сейчас идут навстречу, если самолет летит в Китай. Предлагают изменить дату вылета или возврат денег производят. Каждый вопрос надо разбирать по отдельности, - рассказывает Олег.

А ЧТО С «ДИКАРЯМИ»?

Ирина Фадюшина, корреспондент КП-Челябнск и по совместительству travel-blogger, запланировала путешествие, когда еще никто не мог подумать о коронавирусе.

Ирина с мужем хотели поехать «дикарями»: сами купили билеты, забронировали гостиницу, не связываясь тур-фирмами. И сейчас пара находится на распутье: либо рискнуть и поехать, либо остаться дома и потерять деньги.

«Дикари» экономят на отпуске, но при этом они берут все риски на себя. В этом плане любители традиционных туров надежнее защищены. Они покупают тур у российской фирмы, на которую распространяется действия законов РФ. И если будет официальный запрет на перелеты, они смогут получить 100% стоимости путевки.

— По поводу возврата придется самостоятельно связывать с фирмами, где вы брали билеты и бронировали гостиницу. Бывает, что компании зарубежные, тогда полную сумму вернуть не получится, потому что на них не действуют ограничения, введенные в России, — комментирует наш эксперт ситуацию с самостоятельными путешественниками.

От российских фирм еще есть шанс получить деньги назад, а их зарубежные коллеги вряд ли уступят.

«ЗАКРЫТЬ МИР СЕЙЧАС НЕ ВОЗМОЖНО!»

Ирина рассказывает, что собиралась сначала полететь в Японию, а оттуда уже в Корею. Но сейчас она сомневается и хочет отменить вояж в страну утренней свежести.

— Южная Корея до последнего держалась. И Бам! Вспышка, — удивляется Ирина.

Даже если туры не продают, авиасообщения все равно не приостановлены. А это значит, что вирус может попасть из одного уголка мира в другой. Даже если Россия запретит перелеты, это никак не улучшит ситуацию.

В ту же Южную Корею можно попасть чартерным рейсом через Японию. Возбудитель болезни продолжит свое шествие по голубому шару.

— Росавиация запретила S7 рейсы в Южную Корею, но туда легко добраться транзитом через Японию или Таиланд. Получается, что лавочка по распространению коронавируса не закрыта, — отмечает Олег Ежков — Закрыть мир сейчас не возможно! Вирус не определяет страну. Он может оказаться в Крыму, в Сочи, в Челябинске, в Екатеринбурге!

В городах Южной Корее теперь будет пусто, как в Китае?Фото: Андрей АБРАМОВ

«ОНИ СДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ ОТЫГРАТЬСЯ»

Кстати, страх повышения цен в летний сезон необоснован. Из-за распространения вируса, спрос на путевки падает. Это дает надежду, что билеты могут подешеветь.

— Если спроса на билеты не будет, то нет никакого смысла повышать цены. Их и так никто не купить, — отмечает руководитель ассоциации туроператоров Челябинской области и директор турагенства «Спутник» Людмила Мосина.

Черной пятницы никто не обещают. Но по законам физики, если спрос падает, цена идет вниз вместе с ним.

— Сейчас авиакомпании несут большие убытки в связи закрытием рейсов и сокращением полезных программ. Правительство у нас не идет на компенсацию. Перевозчики об этом знают, поэтому они сделают все, чтобы отыграться, — прогнозирует Олег Ежков.

«РЕБЯТА, ПОЖДИТЕ НЕМНОЖКО!»

К летнему сезону цены поднимаются, чтобы сэкономить большинство людей планируют вояж заранее. Из-за паники с коронавирусом народ находится в подвешенном состоянии. С одной стороны хочет выбрать тур подешевле. С другой, заболеть нет никакого желания.

Вот люди и гадают: если к маю зараза утихнет, то лучше взять, а то потом втридорога заплачу.

— Надо все-таки подумать о себе, о семье. Ребята, пождите немножко! Пока не понятно, как будут разворачиваться события. Деньги сейчас должны отойти на второй план, на первый — здравый смысл,- призывает Олег Ежков челябинцев к благоразумию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00