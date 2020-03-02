В Челябинске построят велопешеходный мост

Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров — поклонник развитой инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

Тренд, популярный в Москве, Санкт-Петербурге, в европейских странах — почитать пешего человека и велосипедиста равноправными участниками дорожного движения, обеспечивать их комфорт и безопасность.

В Челябинске с уважением к пешеходам, мягко говоря, не очень. Во время «дорожной революции» на многих улицах даже в центре тротуары или максимально сузили или вовсе ликвидировали. Например, на перекрестке пр. Ленина и Свердловского проспекта у ТЦ «Алый».

Ущемлены и велосипедисты. Планы «окольцевать» Шершневский бор сетью велодорожек дальше слов не пошли. На пешеходной Кировке ездить на велосипедах запрещено. И как быть?

НОВАЯ ПЕРЕПРАВА ОТПРАВИТ ПУТНИКОВ В ЛЕС

В понедельник, 2 марта, Александр Егоров озвучил намерение построить велопешеходный мост от ул. Чичерина до центра города через реку Миасс и городской бор.

— Он соединит Северо-Западный район с бором и поможет людям возможность добираться, в том числе, на работу и в университет на велосипеде, через лесной массив. На наш взгляд, это знаковый проект для того, чтобы встряхнуть город и стать началом дальнейшего развития велодвижения, — сказал Егоров.

Пунктиром на карте обозначено продолжение улицы Чичерина мостом через реку Миасс до городского бора.Фото: c cайта 2ГИС

В этом году пройдет архитектурный конкурс по облику нового моста, чтобы крупные архитекторы, проектирующие знаковые объекты по всей стране, включились в эту работу. Чтобы переправа была по-настоящему знаковой.

— Мост — история серьезная, ведь нужны подходы и подъезды к нему и со стороны парка, и со стороны городской застройки. Проектирование будет в этом году. В 2021 году заложим деньги в бюджете города, чтобы его построить.

В развитии велодвижения сейчас Челябинск планирует не отставать от других городов. Потому, прежде всего, на всех улицах в центре появятся удобные плавные съезды, чтобы можно было передвигаться по существующим тротуарам и дорожкам.

Сейчас единственная велодорожка в городе идет в сквере по Университетской набережной — от дома № 22 до пересечения с ул. Молодогвардейцев.

— Мы хотим ее наращивать и в сторону улицы Чичерина (вдоль микрорайона Академ Риверсайд — прим. ред.), и в сторону центра, — пояснил Егоров.

Но на пересечении с ул. Косарева жилая застройка вдоль Университетской набережной заканчивается и до Свердловского проспекта тянется заросшая береговая полоса. Значит, придется строить набережную.

Кстати, не всегда пешеходы и велосипедисты могут найти общий язык. Так, в Красноярске власти запретили движение по переправе на велосипедах, потому что велосипедисты не уступали дороги пешеходам: маленькие дети лезли под колеса, случались травмы.

Видимо, колеса дают человеку ложное ощущение преимущества.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

В планах мэрии — развитие сети велопарковок.

— Сейчас у супермаркетов стоят устройства, на которых можно крепить велосипед за переднее колесо. Мы переходим к новому формату парковок, где крепление идет за раму. Тогда шансы его украсть минимальны, — пояснил Егоров. — У велопарковок будет единый дизайн. Сейчас выбираются места для установки примерно ста таких парковок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00