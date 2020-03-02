2020-03-02T12:27:40+03:00
Общество

В Челябинске построят велопешеходный мост

«Комсомолка» узнала, где и когда он появится
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Велопешеходный мост - вещь хорошая. Главное - найти общий язык всем участникам движения.Велопешеходный мост - вещь хорошая. Главное - найти общий язык всем участникам движения.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров — поклонник развитой инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

Тренд, популярный в Москве, Санкт-Петербурге, в европейских странах — почитать пешего человека и велосипедиста равноправными участниками дорожного движения, обеспечивать их комфорт и безопасность.

В Челябинске с уважением к пешеходам, мягко говоря, не очень. Во время «дорожной революции» на многих улицах даже в центре тротуары или максимально сузили или вовсе ликвидировали. Например, на перекрестке пр. Ленина и Свердловского проспекта у ТЦ «Алый».

Ущемлены и велосипедисты. Планы «окольцевать» Шершневский бор сетью велодорожек дальше слов не пошли. На пешеходной Кировке ездить на велосипедах запрещено. И как быть?

НОВАЯ ПЕРЕПРАВА ОТПРАВИТ ПУТНИКОВ В ЛЕС

В понедельник, 2 марта, Александр Егоров озвучил намерение построить велопешеходный мост от ул. Чичерина до центра города через реку Миасс и городской бор.

— Он соединит Северо-Западный район с бором и поможет людям возможность добираться, в том числе, на работу и в университет на велосипеде, через лесной массив. На наш взгляд, это знаковый проект для того, чтобы встряхнуть город и стать началом дальнейшего развития велодвижения, — сказал Егоров.

Пунктиром на карте обозначено продолжение улицы Чичерина мостом через реку Миасс до городского бора. Фото: c cайта 2ГИС

Пунктиром на карте обозначено продолжение улицы Чичерина мостом через реку Миасс до городского бора.Фото: c cайта 2ГИС

В этом году пройдет архитектурный конкурс по облику нового моста, чтобы крупные архитекторы, проектирующие знаковые объекты по всей стране, включились в эту работу. Чтобы переправа была по-настоящему знаковой.

— Мост — история серьезная, ведь нужны подходы и подъезды к нему и со стороны парка, и со стороны городской застройки. Проектирование будет в этом году. В 2021 году заложим деньги в бюджете города, чтобы его построить.

В развитии велодвижения сейчас Челябинск планирует не отставать от других городов. Потому, прежде всего, на всех улицах в центре появятся удобные плавные съезды, чтобы можно было передвигаться по существующим тротуарам и дорожкам.

Сейчас единственная велодорожка в городе идет в сквере по Университетской набережной — от дома № 22 до пересечения с ул. Молодогвардейцев.

— Мы хотим ее наращивать и в сторону улицы Чичерина (вдоль микрорайона Академ Риверсайд — прим. ред.), и в сторону центра, — пояснил Егоров.

Но на пересечении с ул. Косарева жилая застройка вдоль Университетской набережной заканчивается и до Свердловского проспекта тянется заросшая береговая полоса. Значит, придется строить набережную.

Кстати, не всегда пешеходы и велосипедисты могут найти общий язык. Так, в Красноярске власти запретили движение по переправе на велосипедах, потому что велосипедисты не уступали дороги пешеходам: маленькие дети лезли под колеса, случались травмы.

Видимо, колеса дают человеку ложное ощущение преимущества.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

В планах мэрии — развитие сети велопарковок.

— Сейчас у супермаркетов стоят устройства, на которых можно крепить велосипед за переднее колесо. Мы переходим к новому формату парковок, где крепление идет за раму. Тогда шансы его украсть минимальны, — пояснил Егоров. — У велопарковок будет единый дизайн. Сейчас выбираются места для установки примерно ста таких парковок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы готовимся стать приемными родителями»: Отец 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции, рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии
28 марта исполнилось полгода со дня гибели девочки. Андрис Лейкуцис с супругой пытаются начать жизнь заново [фото, видео]
Главврач севастопольской инфекционной больницы о сбежавшей с карантина пациентке: «Вела себя недостойно и посылала персонал на три буквы!»
Девушка приехала из Китая и попала в инфекционное отделение из-за подозрения на коронавирус. Не дождавшись выписки, Екатерина Репях покинула больницу
"Мы заперты в номерах словно кролики": Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице
Всё из-за того, что у гражданина Ирана, летевшего через Шереметьево транзитом, заподозрили коронавирус [эксклюзив kp.ru, видео]
«Режиссером своей жизни может быть каждый»: Бондарчук стал официальным лицом Газпромбанка
Знаменитый режиссер появится в рекламных материалах, направленных на продвижение розничных продуктов Газпромбанка: в прессе, на телевидении, в интернете и в наружной рекламе
Сергей Степашин, экс-директор ФСК (ФСБ) РФ: Когда убили Листьева, мне позвонил Ельцин - разберитесь. Через месяц мы вышли на Березовского
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - впервые о начале расследования трагедии 1 марта 1995-го
Новости 24
В Челябинске на Кировке вывески ларьков оформят в черных тонах
В мэрии Челябинска назначен новый начальник правового управления
ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%
Война пельменей: производители из Челябинска пустили в ход черный пиар
В Челябинске супермаркеты штрафуют за кучи снега на газонах
В Челябинске снизился прирост заболевших гриппом и ОРВИ
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Рыбаки два дня ловили окуня и щуку на соревнованиях в Челябинской области
В Челябинске определились с датой весенних субботников
В Челябинске подрядчиков накажут за лед на тротуарах
Жительница Челябинской области, которая сфотографировалась в гробу, прославилась в Интернете
В городской больнице Миасса загорелся пищеблок
Футболист из Зауралья сбежал от жены по связанным простыням
Жители челябинского Академа пожаловались Котовой на плохую дорогу
Житель Челябинской области нашел чужие документы с поддельным удостоверением сотрудника полиции
«Пашем за 18 тысяч»: водители трамваев в Челябинске требуют вернуть МУП
Школьники пожаловались челябинскому губернатору : «Нас бьет учитель и заставляет работать»
Последователи Тарантино ищут в Челябинске девочку на главную роль
Известный челябинский журналист попал в серьезную аварию из-за неубранных дорог
В День кота челябинский ветврач назвал интернетовскую публику «древними египтянами»
В Челябинске трое детей оказались одни в горящей квартире
Под Копейском из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома
В соцсетях Магнитогорска высмеяли хлеб с датой выпуска 31.02.20
В Магнитогорске стая собак кинулась на ребенка
Новые дорогие остановки в Челябинске превратились в уголки позора
Челябинцы массово жалуются: скользские тротуары испортили им выходные
Будут ли проверки в саунах Челябинска после трагедии в сауне Москвы, где погибли трое