2020-03-03T19:25:07+03:00
Общество

«Били до сотрясения»: под Челябинском браконьеры устроили разборки с егерями как в дурном боевике

Почти неделю сотрудник охотхозяйства лежит в больнице [видео]
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Добычей браконьеров стала косуля. Сейчас убитое животное - вещдок.Добычей браконьеров стала косуля. Сейчас убитое животное - вещдок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Два лихих молодца в снегозащитных масках, с ружьями, ножами и рациями попали в объектив камеры мобильников егерей Чабаркульского лесничества 28 февраля. Утопая в глубоком снегу, егеря приближались к браконьерам. Добычей последних стала косуля.

— Снимайте маски, все, ребята, — слышен за кадром голос егеря Андрея Шурупова.

«КОЗУ-ТО ЗАБЕРЕМ!»

Но браконьеры сотрудников охотхозяйства не испугались. Один сел на снегоход, и, развернувшись, дал по газам. Оставив позади быстрой машины облако снежной пыли, он вывернул из-под берез и поторопил второго. Но второй «черный охотник» шел к снегоходу не торопясь. Оба оставались в масках.

«Козу-то давай заберем!», — предложил один браконьер другому.

Через мгновения, взбешенные преследовавшими их егерями, браконьеры по рации стали вызывают подмогу: «Приезжайте, пи…ть будем!». Как в дурном боевике, с ружьями и ножами в руках они двинулись к работнику охотхозяйства. Егерь делает предупредительный выстрел в воздух, и... Видео обрывается.

ПОЧЕМУ НАПАРНИК НЕ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ПОСТРАДАВШЕГО

— А потом они меня избили, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск пострадавший работник Чебаркульского лесничества Андрей Шурупов. — Повалили на снег, били до сотрясения. Зубы передние сломаны. Я сознание потерял, потом очнулся, мы с напарником на нашем снегоходе поехали в районную больницу. Он за рулем был.

— По голосам вы не узнали нападавших?

— Нет, масок они не сняли, под масками были балаклавы, они звуки голос глушат.

— Андрей Викторович, а что же ваш напарник наблюдал в сторонке происходящее?

— Вы представляете себе лес глухой? Чужаки с оружием, с ножами. Вдруг, все бы расправой обернулось? Ладно, я — мужик опытный, а он — пацан. Правильно он поступил. Браконьеры на снегоход сели и умчались.

— Косулю браконьеры забрали?

— Нет, убитое животное осталось как вещдок. Теперь министерство экологии Челябинской области определит сумму ущерба.

Курс восстановления после сотрясения мозга — три недели. Лежит егерь под капельницами, уколы терпит.

Кстати, в полиции Чебаркульского района корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по статье «Незаконная охота».

Браконьеры Чебаркульский райо.Валерий ЗВОНАРЕВ

Подозреваемым грозит крупный, от 500 тыс. руб. штраф, и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Новости 24
«Надо лишь немного подождать»: житель Челябинска рассказал, как ездит в такси за 35 рублей
Рации — любительские, микрофоны — из палок: почему челябинцы не слышат остановки в трамваях
Челябинский школьник победил на международной олимпиаде по математике
Челябинск впереди всех: завершилось голосование за место проведения фестиваля «Культурный код»
«А ты точно продюсер?»: мошенники приглашают жителей Челябинска сняться в кино
Пассажир оскорбил таксиста Челябинской области прямо в заявке
«Там жить невозможно!»: президент Союза архитекторов России раскритиковал Челябинск
Челябинца, который поджег машину зажигательной смесью, задержали
В челябинской опере появились противопожарные кресла
Главный архитектор России не хотел бы жить в Челябинске
В Челябинске покажут архивные снимки концлагерей и Нюрнбергского процесса
Краеведы снова отстояли «немецкий квартал» в Челябинске
Эксперты узнали, сколько нужно копить на дом в Челябинской области
Челябинского депутата обвинили в мошенничестве и уходе от налогов
Первый укушенный: в Челябинской области начали атаковать клещи
Уволенному за интимные фото педагогу из Магнитогорска отказали в извинениях
Водители трамваев рассказали о странном распоряжении после схода вагона в Челябинске
Золотодобытчик из Челябинской области вошел в список Forbes
В Челябинске состоится Кубок губернатора по тхэквондо
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жители Челябинска организовали праздник на юбилей одинокого дедушки, много лет жившего на улице
Сотрудник ЧМК стал лауреатом всероссийского конкурса
Ближе к Китаю, чем к Челябинску: пресс-секретарь экс-губернатора Дубровского уехал на остров
Фигурантку уголовного дела бывшего замминистра экономики Челябинской области оштрафовали на 40 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Боролись за жизнь. Названа причина гибели школьника в Магнитогорске
Уроженка Челябинска, группа которой едет на «Евровидение-2020», не имеет отношения к скандальному бизнесмену
Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: о ходе следствия не информируют даже близких
«Там могли быть люди»: в Челябинской области часть балкона рухнула на машину