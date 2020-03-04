«Били до сотрясения»: под Челябинском браконьеры устроили разборки с егерями как в дурном боевике

Два лихих молодца в снегозащитных масках, с ружьями, ножами и рациями попали в объектив камеры мобильников егерей Чабаркульского лесничества 28 февраля. Утопая в глубоком снегу, егеря приближались к браконьерам. Добычей последних стала косуля.

— Снимайте маски, все, ребята, — слышен за кадром голос егеря Андрея Шурупова.

«КОЗУ-ТО ЗАБЕРЕМ!»

Но браконьеры сотрудников охотхозяйства не испугались. Один сел на снегоход, и, развернувшись, дал по газам. Оставив позади быстрой машины облако снежной пыли, он вывернул из-под берез и поторопил второго. Но второй «черный охотник» шел к снегоходу не торопясь. Оба оставались в масках.

«Козу-то давай заберем!», — предложил один браконьер другому.

Через мгновения, взбешенные преследовавшими их егерями, браконьеры по рации стали вызывают подмогу: «Приезжайте, пи…ть будем!». Как в дурном боевике, с ружьями и ножами в руках они двинулись к работнику охотхозяйства. Егерь делает предупредительный выстрел в воздух, и... Видео обрывается.

ПОЧЕМУ НАПАРНИК НЕ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ПОСТРАДАВШЕГО

— А потом они меня избили, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск пострадавший работник Чебаркульского лесничества Андрей Шурупов. — Повалили на снег, били до сотрясения. Зубы передние сломаны. Я сознание потерял, потом очнулся, мы с напарником на нашем снегоходе поехали в районную больницу. Он за рулем был.

— По голосам вы не узнали нападавших?

— Нет, масок они не сняли, под масками были балаклавы, они звуки голос глушат.

— Андрей Викторович, а что же ваш напарник наблюдал в сторонке происходящее?

— Вы представляете себе лес глухой? Чужаки с оружием, с ножами. Вдруг, все бы расправой обернулось? Ладно, я — мужик опытный, а он — пацан. Правильно он поступил. Браконьеры на снегоход сели и умчались.

— Косулю браконьеры забрали?

— Нет, убитое животное осталось как вещдок. Теперь министерство экологии Челябинской области определит сумму ущерба.

Курс восстановления после сотрясения мозга — три недели. Лежит егерь под капельницами, уколы терпит.

Кстати, в полиции Чебаркульского района корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по статье «Незаконная охота».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/764279" frameborder="0"></iframe> Браконьеры Чебаркульский райо.Валерий ЗВОНАРЕВ

Подозреваемым грозит крупный, от 500 тыс. руб. штраф, и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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