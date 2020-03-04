2020-03-04T10:39:40+03:00
Общество

«Жизнь взаймы»: только 7% должников в Челябинске отдают кредит

Как не попасть в кредитную кабалу
Ангелина ЗАКИРОВА
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Объем выданных кредитов растет не по дням, а по часам. Фото: Анастасия ОСИПОВАОбъем выданных кредитов растет не по дням, а по часам. Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Согласно результатам опроса сайта по поиску работы Зарплата.ру, 48% опрошенных боятся потерять работу, ведь тогда они точно не расплатятся с кредиторами. Заемщики буквально живут от получки до получки и тащат на себе не один долг. Об этом мы говорили на радио «Комсомольская правда» - Челябинск» (95,3 FM).

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

В Челябинске 48% боятся потерять работу из-за кредитных долгов

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Есть такой тип должников, которые покупают телефон, телевизор и еще кучу нужных бесполезностей - и все это в кредит. Людям хочется хорошо жить, но средства не позволяют. И на помощь приходит кредит.

- Была у меня подруга, которая набрала долгов. Она взяла кредит, чтобы переехать, потом добрала еще займов, чтобы закрыть предыдущие долги, - вспоминает журналист «КП» - Челябинск» Лидия Андреева. - Денег ей ни на что не хватало. Она еще меня слезно просила взять для нее кредит, но я удержалась. Это было настоящей зависимостью. У человека была патологическая страсть к новым покупкам!

«У НИХ ЗЕМЛЯ ГОРИТ ПОД НОГАМИ!»

По данным аналитиков Зарплата.ру, в Челябинске всего 7% кредиторов гасят свои долги вовремя по графику. Народ живет по принципу: дают - бери. От этого все проблемы.

- Большинство заемщиков не возвращают всю сумму долга. Да и не собираются ее отдавать, - рассказывает индивидуальный предприниматель, специалист по займам Владимир Быстров. - У них земля горит под ногами, им нужно сейчас деньги. Они берут кредит под залог своей доли в квартире, где живут их родственники. А сами потом пропадают. И таких - большинство!

«КАК ТЫ БУДЕШЬ ПЛАТИТЬ?»

На прямой эфир позвонил челябинец Андрей. Рассказал, что уже 20 лет пользуется услугами банков. И все кредиты всегда выплачивал. Говорит, что его волнует не процентная ставка, а месячная выплата. Рассчитывает свои силы, сможет ли он отдавать эту сумму каждый месяц, и только потом идет в банк.

- Сейчас люди стали брать один кредит, второй кредит, третий кредит. Его спрашиваешь: «Куда ты берешь?! Как ты будешь платить?» - возмущается Андрей. - Они сами себя загнали, не думая о том, зачем берут! А по-грамотному можно спокойно пользоваться кредитом.

Андрей в прошлом военный, а сейчас получает неплохую пенсию. Даже занимая деньги, он не боялся потерять работу, ведь под рукой была подушка безопасности в виде приличной пенсии.

Три простых совета, которые спасут вас от долговой ямы

1. Нужна ли вам эта вещь?

Прежде чем совершить дорогую покупку, стоит подумать, так ли она вам нужна. Если вы не шопоголик, это будет несложно.

2. Сядьте и посчитайте, как вы будете платить по долгам.

Если деньги действительно нужны, то посмотрите, сколько вы сможете выплачивать в месяц без ущерба для своего бюджета.

3. Не забывайте о «подушке безопасности».

Если вы неожиданно потеряете работу, что в таком случае вы будете делать? Разберитесь с этим вопросом - и можете брать в долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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