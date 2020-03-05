«Врачи шептались — умрет». Хрупкая девочка из Челябинска дважды обманула рак

Когда Нигина появилась на свет, ее семья жила в Ташкенте. Однако мама-татарка и папа-башкир планировали перебраться к родне в Челябинск. Останавливали уральские зимы. Но очень скоро переезд стал единственным способом спасти дочь.

В УЗБЕКИСТАНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПЛАТИТЬ ДАЖЕ ДОНОРАМ КРОВИ

В два годика у Нигины поднялась температура. Думали, простыла. Но спустя несколько дней у девчушки отнялись ноги. Анализы показали: у Нигины рак крови.

— Бесплатной медицины в Узбекистане нет. В больнице нам приходилось платить за все: за питание, за лекарства, за койку, даже донорам крови. Мы сразу продали ценные вещи: ноутбук, телевизор, женские украшения. Денег хватило всего на неделею, — говорит папа Нигины Артур Шамсутдинов.

Ради дочери Шамсутдиновы продали б и квартиру, но она была съемной. Родителям пришлось идти с протянутой рукой в соцсети. После работы Артур полночи сидел за компьютером и писал посты о болезни Нигины, просил поддержки. Так всем миром и вытянули Нигину в здоровую жизнь.

Но семья понимала: болезнь может вернуться. И лечение в Узбекистане Шамсутдиновым уже не вытянуть. Спасти девчушку смогут только в России.

«СПОТКНУЛАСЬ, А ПОТОМ НОГИ ОТКАЗАЛИ СОВСЕМ»

Несколько лет назад Нигина и ее близкие получили гражданство России и осели в Челябинске. Год назад девочка собиралась на «Игры победителей», которые благотворительное движение «Искорка» организует для ребятишек, победивших рак. Нигина с мамой пошли за допуском к соревнованиям, только справку малышке не дали. Анализы показали: болезнь вернулась, развился нейролейкоз. И симптомы болезни, один за одним, проявились стремительно.

— Нигине было шесть лет. Она ходила в танцевальный кружок. Вечером она вернулась с занятий очень уставшей. На другой день начала спотыкаться. Мы значения не придали: устала дочка, не так шагнула. Дня через три она сказала, что не чувствует ногу. А в больницу Нигину мы несли на руках. Сама она уже не стояла, — вспоминает Артур.

Малышка не понимала, что с ней происходит. Она выглядела испуганной, плакала. Но родители не сдавались и выполняли указания докторов. «Люблю жизнь, свою семью. Боремся за жизнь дочки Нигины». Этот статус Артур закрепил в те дни в своем профиле в Инстаграм.

Однако девочке становилось хуже и хуже. Лечение, как ни старались челябинские врачи, не давало хорошего результата. Прогнозов девочке не давали. Единственным шансом выжить была трансплантация костного мозга. Но в нее тоже уже мало кто верил: состояние девочки было критическим. За спиной близких даже шептались: вот-вот умрет.

«ДОЧКА НАПОМИНАЛА МЛАДЕНЦА»

В России несколько регистров доноров костного мозга. Но добровольцев совсем немного — примерно сто тысяч на всю страну. Так что искать генетического близнеца маленьким и большим пациентам очень часто приходится за границей. Иногда ожидание может растянуться на долгие месяцы. У Нигины их не было.

К радости докторов и семьи в качестве донора подошла родная сестра Нигины — 16-летняя Элина.

Сестренки ждут трансплантации. Фото: из семейного архива.

— Мы берегли свою старшую дочь, не рассказывали ей всю правду. Но на этот раз признались честно: без твоей помощи Нигина может погибнуть, — признается Артур.

Трансплантацию провели в декабре в Санкт-Петербурге. Сама процедура не очень сложная. Забор донорских клеток выглядит как забор крови. Только капельницы подключают к обеим рукам. И лежать нужно дольше — около пяти часов. Почти все это время Артур держал старшую дочку за руку.

Позже врачи сказали, что полученных клеток не хватит. Процедуру пришлось повторить еще раз. Элина перенесла ее как герой.

У Элины берут донорские клетки. Фото: из семейного архива.

Потом была трансплантация и сто дней жесткой диеты.

— Нигина напоминала младенца, которому приносили витаминные смеси, безлактозное молоко, безвкусный хлеб. Есть это все можно было лишь от безысходности. Дочка просила конфет и сладостей. Не могла понять, почему ей нельзя, — говорит Артур.

В апреле Нигина поедет на Игры победителей для ребят, перенесших рак. Фото: "Искорка".

Но теперь каждый день приносит девочке и ее близким новые радости. Нигине все еще нельзя заниматься любимыми танцами. Гулять она ходить в маске — чтобы инфекцию не подхватить. Но анализы постепенно приходят в норму. Онкология отступила. Осенью девочка собирается в школу.

— Обучение пока будет домашним. Но мы надеемся, что болезнь ушла навсегда, и скоро дочка станет обычной девочкой, — замечает Артур.

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