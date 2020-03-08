«Это надо снять»: пилот из Челябинска с глазами цвета неба делится фото и видео из кабины самолета

Святослав Беляев может похвастаться идеальным видом из окна — он работает вторым пилотом. Рассветы, закаты, облака, разряды молний, заснеженные вершины, пролетающие мимо самолеты — небесная красота восхищает снова и снова.

— Первая мысль, которая приходит в голову: надо это снять! Руки сами тянуться к камере. Пассажиры часто делают фото из иллюминаторов, но они видят лишь малую часть красоты, — рассказал Святослав.

Святослав пошел по стопам деда. Фото: slviip/instagram.com

Чтобы не отвлекаться от работы (ведь в самолетах первым делом — безопасность), перед вылетом пилот-блогер крепит камеру на стекло.

— Большинство моих коллег делают фото и видео, чтобы друзьями показать. Я тоже с этого начинал. Как-то раз решил поделиться в соцсетях и людям понравилось. На меня начали активно подписываться. У меня накопилось уже несколько тысяч фото и видео, но не всегда есть время, чтобы обработать или смонтировать, — признается Святослав.

Фото: slviip/instagram.com

На Пхукете есть популярный у фотографов пляж, над которым летают самолеты — наверняка многие из вас видели (или даже делали) снимки там. В один из рейсов Святослав заснял туристов, которые фотографировали самолет.

— То есть, я снимал их, пока они снимали меня. На их месте, я бы тоже попозировал. Таких фотографий с земли много. Получилось забавное видео, даже можно рассмотреть толпу. Если будете фотографироваться с пролетающим самолетом на заднем плане, знайте, мы вас тоже видим! — отмечает пилот-блогер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765122" frameborder="0"></iframe> Посадка над знаменитым пляжем Пхукета глазами пилота из Челябинска.Видели фотографии, когда люди стоят на пляже и фотографируются с пролетающим над ними самолётом? А задумывались, что вас тоже могут фотографировать с самолёта? Видео: slviip/instagram.com

Молодой человек признается: иногда его портреты собирают больше лайков, чем облака. Еще бы — нельзя просто пройти мимо фотографии пилота с глазами цвета неба и обворожительной улыбкой.

Несколько лет назад Святослав уехал из Челябинска, найдя работу в другом городе. Пилотом он работает три года. Говорит, пошел, по стопам деда.

slviip Each flight, you get inexpressible feelings, every instant, it is just indescribable beauty

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765129" frameborder="0"></iframe> Заход и посадка в Тель-Авив.Видео: slviip/instagram.com

— Профессия пилота — та, про которую можно сказать: одна и на всю жизнь. Конечно, устаешь, но оно того стоит. Это удивительно, когда ты садишься за штурвал и поднимаешь в небо огромный аппарат! Водить машину проще — ты движешься в одной плоскости, а здесь их три. А еще ты несешь ответственность за других, об этом всегда нужно помнить, — говорит пилот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765125" frameborder="0"></iframe> Пилот из Челябинска снял огни святого Эльма.Из-за большой напряженности электрического поля в атмосфере, на стекле образуются разряды электричества. Видео: slviip/instagram.com

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