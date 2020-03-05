Маленькую дочку жительницы Челябинска убил загадочный вирус

Пока мир с тревогой следит за шествием коронавирусной инфекции, по просторам Интернета гуляет скрин советской газеты «Известия» от 12 августа 1981 года. В материале «Жертвы таинственной болезни» говорится о скоропостижной кончине 89 жителей Испании из-за так называемой «нетипичной пневмонии».

«Заболеваемость вспыхнула ровно 100 дней назад, в городе Торрехон-де-Ардос в районе расположения базы ВВС США, где хранится бактериологическое оружие», — сообщается в заметке «Известий».

Челябинка Галима Галиуллина считает, что загадочный вирус добрался тогда и до Советского Союза. Фото фрагмента статьи она опубликовала на своей страничке в Фейсбуке, подкрепив драматической историей из своей жизни.

«НАШЕ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ»

— Именно этот вирус, я предполагаю, оборвал жизнь моей дочери. Ей в ту пору было год и пять месяцев. До 29 августа 1981 года она никогда не болела. Она была половина двойняшек, наше ослепительное счастье, — рассказывает Галима.

Дочки Галимы, Гульджан и Валима, были не похожи друг на друга ни внешностью, ни характером. С трех месяцев они начали играть друг с другом, лежа вместе в кроватке; в восемь начали разговаривать.

— Прогулки с ними в коляске превращались в веселую карусель восторгов соседей и просто прохожих, так очаровательны были мои дочери с их длиннющими ресницами, умными глазами и умением общаться. Так продолжалось один год и пять месяцев, — вспоминает Галима.

В БОЛЬНИЦУ ВЕЗЛИ ЧЕЧЕНЦЫ

Беда в дом Галиуллиных пришла после того, как от загадочной болезни слегла соседская восьмимесячная девочка.

28 августа 1981 года Галима навестила подругу, доктора, которая в тот день вернулась от больной соседской девочки. Она сказала, что состояние ребенка было очень тяжелым.

На следующий день ее дочка Валима начала кашлять, разыгралась неукротимая рвота. Прибежала подруга-доктор и сказала, что нужно срочно ехать в больницу: соседская девочка скончалась.

— В отчаянии я выбежала на дорогу и остановила первую попавшуюся машину. Это была машина чеченцев-строителей. Услышав мою просьбу, они все немедленно вышли из машины, кроме водителя, мы забрали мою дочь и рванули в больницу. Водитель не только отвез нас, но и узнал номер палаты и поехал к моим родным рассказать о том, что мы с дочкой в больнице.

РВАЛА НА ГОЛОВЕ ВОЛОСЫ

Болезнь у дочки Галимы развивалась стремительно. Ребенок задыхался, ему ставили капельницы.

— Доктор ничего не сообщил мне о диагнозе. На второй день состояние ребенка ухудшилось. Дочь была без сознания. На третий день она в бессознательном состоянии начала рвать волосы — начинался отек мозга (тогда я не знала этого, но видела, что она в страшных муках). Доктор оставил инструкции медсестре, чтобы ночью, если девочке будет хуже, она делала укол. Ночью я разбудила медсестру и попросила сделать укол: Валиме было очень плохо. Медсестра, зевая, сказала: «Не буди меня больше, твоя дочь все равно умрет, я знаю по опыту!». Я ударила ее по лицу и приказала: «Немедленно сделай укол!» До этого и никогда после я не била человека по лицу. Она подчинилась. Так мы выжили до утра.

НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПАДАТЬ ДУХОМ

Утром на четвертые сутки доктор решил перелить больному ребенку кровь матери. Доктор сказал, что они не видят других способов помочь ей. Галима встревожилась: перенесет ли дочка сложную процедуру? Однако переливание назначили. После первых минут процедуры 1 сентября 1981 года Валима скончалась.

В больнице безутешной матери сообщили, что дочь умерла от неизвестного врачам вируса, появившегося в конце лета того страшного для Галимы года (август 1981-го, как сказано в «Известиях»). Падать духом матери, потерявшей ребенка, было нельзя, ведь дома ее ждала сестренка Валимы — дочь Гульджан.

Дочка Гульджан с мужем и внуком. Фото: Архив героя публикации.

— Гульджан выросла, мы с ней вместе прошли через испытания 90-ми. Ее умение решать хозяйственные вопросы и великолепное остроумие помогали мне, лишенной практичности, идти по жизни легко. Она подарила мне двух внуков, замечательных мальчишек — Артура и Рому, — говорит Галима.

Внуки Артур и Роман. Фото: Архив героя публикации.

Сейчас Галима Галиуллина живет в США, она счастлива в замужестве. Связей с Родиной она не теряет.

— Валима осталась в памяти всех моих близких и моем сердце как прекрасный ангел, успевший принести столь много счастья и любви за столь краткую жизнь.

Сейчас Галима Галиуллина живет в США, она счастлива в браке. На фото она с супругом Джимом. Фото: Архив героя публикации.

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